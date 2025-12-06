Pronostici Napoli - Juventus: la striscia casalinga di Conte continua

Il nostro esperto di scommesse prevede che il Napoli sconfiggerà la Juventus per rimanere vicino ai leader della Serie A, il Milan.

Migliori scommesse per Napoli - Juventus

Goal (GG) a quota 2.08 su Lottomatica

1x2 - Napoli a quota 2.44 su Goldbet

Marcatore in qualsiasi momento - Kenan Yildiz a quota 4.50 su Netbet

Quote Napoli vs Juventus

Per saperne di più sulla competizione è possibile visitare i portali ufficiali degli operatori. Inoltre i lettori possono consultare

La nostra guida al>codice bonus bet365, iniziative di questo operatore e iscrizione

La nostra pagina dedicata ai migliori bonus scommesse di benvenuto per nuovi utenti.

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Napoli 2-1 Juventus

Pronostico marcatore: Napoli – Lorenzo Lucca, Scott McTominay; Juventus – Kenan Yildiz

La straordinaria vittoria in trasferta del Napoli contro la Roma lo scorso weekend ha permesso alla squadra di rientrare nella corsa al titolo della massima serie. Dopo 13 partite giocate, questa stagione di Serie A si sta sviluppando in una competizione serrata, con solo un punto a separare le prime quattro squadre della classifica.

Gli uomini di Antonio Conte saranno desiderosi di mantenere il loro titolo e fermare i rivali AC Milan, Inter e Roma. La squadra partenopea è attualmente seconda, avendo perso contro i Rossoneri all'inizio di questa stagione.

I campioni affrontano un altro duro test contro la Juventus, ma le statistiche passate suggeriscono che usciranno vittoriosi. Avendo ottenuto quattro vittorie consecutive, inclusa una in Coppa Italia durante la settimana, la squadra di casa sarà pronta per gli ospiti.

La Juventus ha mostrato una forma incostante in campionato questa stagione. Hanno cambiato allenatore di recente, con Luciano Spalletti che ha sostituito Igor Tudor alla fine di ottobre. Finora, ha gestito sette partite, vincendone quattro e rimanendo imbattuto.

L'ex tecnico italiano spera che la sua squadra possa continuare a migliorare la propria forma per iniziare a scalare la classifica della Serie A. La Juve entra nel turno in settima posizione, cinque punti dietro il Napoli. Una vittoria per gli ospiti qui li riporterebbe nella discussione per il titolo.

Probabili formazioni Napoli - Juventus

Napoli: Milinkovic-Savic, Beukema, Rrahmani, Buongiorno, Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Olivera, David Neres, Politano, Lucca

Juventus:Di Gregorio, Kalulu, Gatti, Kelly, Cambiaso, Koopmeiners, Miretti, Cabal, McKennie, Yildiz, David

Gioia per entrambe le squadre

Solo Bologna e Inter hanno segnato più gol in campionato del Napoli quest'anno. La squadra di casa ha una media esatta di due gol per partita casalinga in questa stagione di Serie A. Nel frattempo, la loro difesa ha concesso poco meno di un gol a partita nel loro stadio di casa.

I padroni di casa dovrebbero trovare successo in attacco, considerando che la Juve ha subito almeno un gol in ciascuna delle ultime cinque trasferte di campionato. La metà delle partite in trasferta dei bianconeri in Serie A ha visto entrambe le squadre trovare la rete.

Nel frattempo, entrambe le squadre hanno segnato nel 67% delle partite casalinghe del Napoli in campionato. Gli ultimi quattro scontri diretti allo Stadio Diego Armando Maradona hanno visto sia il Napoli che la Juventus segnare. Di conseguenza, non sarà sorprendente se entrambe le squadre andranno a segno questo weekend.

Scommessa 1: Goal (GG) a quota 2.08 su Lottomatica

Inarrestabili a Napoli

Conte sarà ben consapevole che questa Juve, sotto la guida di Spalletti, presenterà una sfida diversa. Tuttavia, conterà anche sulle eccellenti prestazioni della sua squadra a Napoli. I campioni non hanno perso una singola partita di campionato davanti ai loro adorati tifosi.

Sebbene la Vecchia Signora sia imbattuta nelle ultime cinque partite di campionato, le trasferte contro i campioni non sono mai state facili per loro. Inoltre, la squadra torinese ha registrato due vittorie, due sconfitte e due pareggi in questa stagione.

Forse, più importante, la Juventus non ha vinto a Napoli negli ultimi sei anni. I padroni di casa hanno vinto ciascuno degli ultimi cinque scontri diretti in casa, tre dei quali si sono conclusi con un punteggio di 2-1.

Il Napoli ha perso solo una delle ultime nove partite in tutte le competizioni, vincendone sei. Dovrebbero sfruttare efficacemente il vantaggio casalingo in questa partita e infliggere a Spalletti la sua prima sconfitta come allenatore della Juve.

Scommessa 2: 1x2 - Napoli a quota 2.44 su Goldbet

Yildiz in grande forma

La Juve dovrebbe fare affidamento pesantemente sul loro attacco per cercare di sfidare i padroni di casa. Uno dei giocatori che guiderà l'assalto è Kenan Yildiz. L'attaccante turco è stato eccezionale per la squadra in bianco e nero.

Yildiz ha segnato quattro gol per la Juventus, diventando il miglior marcatore del club in Serie A questa stagione. I suoi gol rappresentano quasi il 25% dei gol totali della Vecchia Signora in campionato. Ha segnato due volte la scorsa settimana contro il Cagliari e ha registrato il maggior numero di tiri (3) e tocchi nell'area avversaria (6) contro l'Udinese a metà settimana.

Il ventenne è un giocatore difficile da gestire per i difensori e sicuramente darà del filo da torcere alla difesa di casa questo weekend. Se la Juventus riuscirà a sfondare la difesa dei padroni di casa, Yildiz sarà probabilmente il giocatore a segnare.

Scommessa 3: Marcatore in qualsiasi momento - Kenan Yildiz a quota 4.50 su Netbet

🥅 Opzioni di gioco alternative alle scommesse sulla Serie A

Nei momenti in cui l'interesse non è canalizzato verso i tornei di calcio principali, come ad esempio le partite della Serie A, il mercato delle piattaforme di intrattenimento offre una varietà di scelte distinte. La Lotteria Italia emerge come un'alternativa che si discosta totalmente dall'ambito delle discipline sportive.

Un singolo tagliando ha un prezzo di €5 e il concorso prevede sorteggi quotidiani durante la trasmissione Affari tuoi, fino ad arrivare all'estrazione finale del 6 gennaio, che mette in palio il premio massimo di prima categoria da 5 milioni di euro. L'acquisto del titolo di gioco è fattibile in formato digitale tramite diversi portali.

Per esempio, è possibile procurarsi il biglietto direttamente attraverso la schermata operativa di operatori come bet365; anche altri brand, tra cui Planetwin365 e Sisal, consentono la medesima transazione.

Infine, dopo aver comprato il titolo, l'accertamento della vincita per il biglietto della Lotteria Italia si effettua immettendo il codice identificativo sul sito ufficiale dedicato.

+