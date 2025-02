In questo articolo quote e pronostici della sfida tra Napoli e Inter, che mette in palio punti decisivi per il titolo

Sabato alle 18:00 Napoli e Inter, rispettivamente seconda e prima forza della Serie A ad un solo punto di distanza l'una dall'altra, si affrontano in una partita decisiva, in cui la posta in palio è molto alta. Il vincitore potrebbe fare un grande passo verso lo Scudetto. Chi riuscirà a emergere tra la squadra di Conte e quella di Inzaghi?

Pronostici Napoli-Inter: quote, scenario e probabili formazioni

Migliori pronostici di Napoli-Inter

X2 + Under 2,5 a 2.20 su William Hill

X a 3.20 su Betsson

Tempo con più gol: secondo tempo a 2.20 su Snai

Come arrivano le due squadre al match

L'importanza di questa partita non può essere sottovalutata. Sia il Napoli che l'Inter hanno avuto un leggero calo di forma recentemente, ma rimangono comunque le prime due della classe. Una vittoria nello scontro diretto non solo rafforzerebbe le speranze di conquistare lo Scudetto, ma offrirebbe anche un vantaggio psicologico al vincitore. L'Inter arriva in piena fiducia dopo aver battuto la Lazio in Coppa Italia.

Il Napoli, invece, non vince da quattro partite e ha raccolto solo 3 degli ultimi 12 punti disponibili. L'Inter da inizio febbraio ha vinto due partite, perdendone altrettante e pareggiandone una, riuscendo a mantenere la porta inviolata solo in una occasione. È il tipo di partita in cui non perdere potrebbe essere importante quanto vincere.

Probabili formazioni Napoli-Inter

Napoli: Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Spinazzola, Billing, Lobotka, McTominay, Politano, Raspadori, Lukaku

Inter: J.Martinez, Pavard, Acerbi, Bastoni, Calhanoglu, Dumfries, Barella, Mkhitaryan, Dimarco, L.Martinez, Taremi

L’Inter parte leggermente favorita

In cima alla classifica e reduce da una vittoria, l’Inter parte leggermente favorita secondo i bookmaker. Le recenti difficoltà del Napoli hanno contribuito a tale situazione ma questa è, comunque, una partita difficile da prevedere.

Le sfide tra partenopei e nerazzurri tendono ad essere molto tirate: 10 delle ultime 12 partite sono finite con meno di 2 gol segnati e cinque di queste sono terminate in parità, incluso il match d’andata disputato a novembre.

L’ottima forma in trasferta dell'Inter certamente dà ai nerazzurri un vantaggio, e la perdita di Zambo Anguissa per il Napoli rappresenta un potenziale problema. Va comunque ricordato che gli uomini di Conte hanno un grande rendimento in casa dove hanno vinto il 75% delle loro partite di Serie A. Una doppia chance X2 + under 2,5 sembra uno scenario più che possibile.

Scommessa 1: X2 + Under 2,5 a 2.20 su William Hill

Il pareggio è una possibilità

Quante volte in scontri diretti di questa importanza le due rivali hanno finito per annullarsi non riuscendo a prevalere sull’altra? La squadra di Simone Inzaghi dopo la vittoria sul Genoa ha scavalcato il Napoli in cima alla classifica. I partenopei dopo la sconfitta a sorpresa contro il Como hanno portato la striscia di partite senza vittorie a quattro. In caso di sconfitta con l’Inter gli uomini di Conte scivolerebbero a - 4.

Gli ultimi due incontri tra le due compagini si sono conclusi in entrambi i casi per 1-1, e tra le due squadre la distanza non sembra essere così enorme. L'Inter ha un attacco più forte, mentre il Napoli ha una difesa più solida. Nessuna delle due squadre ha pareggiato molto questa stagione ma a questo giro il segno X è una possibilità concreta.

I nerazzurri arrivano alla sfida senza il portiere titolare Sommer e vorranno evitare di esporsi troppo in fase difensiva. Sarebbe sorprendente vedere la squadra di Inzaghi attaccare a tutto campo e a sua volta il Napoli non vorrà prendersi troppi rischi. Le due squadre potrebbero facilmente annullarsi a vicenda.

Scommessa 2: X a 3.20 su Betsson

Il secondo tempo promette scintille

Sia Inter che Napoli hanno segnato più gol e ne hanno subiti di più nel secondo tempo delle partite di questa stagione. Nei secondi tempi le due squadre hanno anche una percentuale di vittorie più alta, nello specifico Napoli al 67% e Inter al 46%. C'è una statistica chiara.

Nessuna squadra in Serie A ha segnato più gol nel secondo tempo dell'Inter che ha realizzato 32 reti, di cui 15 nei primi 15 minuti dopo l'intervallo. D’altro canto, 6 dei 21 gol subiti dal Napoli sono arrivati negli ultimi 15 minuti, con i partenopei che invece hanno segnato nove tra il 61° e il 75° minuto delle loro partite. Se dovessero arrivare i gol, tutto fa pensare che bisogna aspettare il secondo tempo per vederli.

Scommessa 3: Tempo con il maggior numero di gol (secondo tempo) a quota 2.25 su Betway