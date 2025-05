Pronostici Napoli - Cagliari: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere

Esplora i nostri tre pronostici Napoli - Cagliari per questo scontro di Serie A di venerdì 23 maggio alle 20:45.

Migliori scommesse per Napoli - Cagliari

1°Tempo/Finale - Napoli vincente a 1.53 su Lottomatica

Entrambe la squadre segnano - No goal a 1.60 su Goldbet

Marcatore in qualsiasi momento - Lukaku marcatore a 1.70 su Netbet

Ci aspettiamo che il Napoli vinca 2-0.

Quote Napoli - Cagliari

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Due pareggi consecutivi hanno impedito al Napoli di conquistare il quarto Scudetto nella storia del club. Le loro speranze di titolo sono appese a un filo, ma hanno il controllo del proprio destino.

Antonio Conte è sul punto di vincere la Serie A con un terzo club diverso. Tuttavia, sarà assente dalla panchina venerdì sera dopo essere stato espulso nel pareggio a reti inviolate contro il Parma lo scorso weekend.

La sua squadra ha un punto di vantaggio in vetta alla classifica, mentre l'Inter è subito dietro, pronta a sfruttare un passo falso.

Il Napoli deve semplicemente battere il Cagliari per assicurarsi il titolo o eguagliare il risultato dell'Inter contro il Como. Se il Napoli perde e l'Inter pareggia, un incontro decisivo in campo neutro stabilirà il campione.

Il Cagliari è salvo dalla retrocessione, anche grazie alla vittoria per 3-0 contro il Venezia la scorsa settimana. La squadra sarda non può finire oltre il 14° posto in questa stagione, ma la realtà è che non c'è nulla in gioco venerdì sera.

Probabili formazioni Napoli - Cagliari

Napoli: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Olivera, Spinazzola; Politano, Anguissa, Gilmour, McTominay; Lukaku, Raspadori

Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Olivera, Spinazzola; Politano, Anguissa, Gilmour, McTominay; Lukaku, Raspadori Cagliari: Caprile; Zappa, Mina, Luperto; Zortea, Adopo, Makoumbou, Deiola, Augello; Luvumbo, Piccoli

Dominio casalingo del Napoli sul Cagliari

Il Napoli ha vissuto una stagione incredibile, con 27 punti in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Questo dimostra quanto lavoro abbia fatto Conte.

Gli Azzurri sono attualmente imbattuti nelle ultime 11 partite di Serie A. Non hanno perso in 26 delle ultime 30 partite al Stadio Diego Armando Maradona.

Il Cagliari non ha dato fastidio ai padroni di casa negli ultimi sei scontri diretti. Il Napoli ha vinto il 50% di questi incontri e i restanti tre sono finiti in pareggio.

Inoltre, la squadra di Napoli ha affrontato 19 battaglie di Serie A con il Cagliari senza mai essere in svantaggio all'intervallo. Questa stagione, il Napoli ha condotto sia all'intervallo che a fine partita in sette delle loro 18 partite casalinghe (39%), il che suggerisce che lo stesso possa accadere venerdì.

Sorprendentemente, il record in trasferta dei sardi è lo stesso, ma nel loro caso, hanno perso sia all'intervallo che a fine partita in trasferta questa stagione.

Scommessa 1: 1°Tempo/Finale - Napoli vincente a 1.53 su Lottomatica

Problemi di realizzazione

La difesa del Napoli è stata solida questa stagione, come ci si aspetta da una squadra guidata da Antonio Conte. Hanno subito 27 gol in 37 partite. In casa, hanno concesso 13 gol con una media di 0,72 gol a partita.

I padroni di casa hanno mantenuto la porta inviolata nel 44% delle loro 18 partite di campionato in casa, inclusi due degli ultimi tre incontri in questo stadio.

Al contrario, i visitatori hanno avuto difficoltà in attacco. Hanno segnato solo 16 gol in trasferta con una media di 0,89 gol a partita.

Gli isolani non sono riusciti a segnare nel 39% delle loro trasferte di campionato quest'anno, il che indica che potrebbero avere difficoltà a trovare la rete venerdì. Inoltre, l'ultimo incontro tra queste squadre è terminato con una vittoria per 4-0 del Napoli.

Scommessa 2: Entrambe la squadre segnano - No goal a 1.60 su Goldbet

La minaccia di gol di Lukaku potrebbe sigillare il titolo del Napoli

Romelu Lukaku è stato piuttosto efficiente sotto la guida di Conte. È in testa alla classifica marcatori del Napoli in campionato, con 13 gol all'attivo.

I suoi gol rappresentano il 23% delle reti totali del club in Serie A questa stagione. Il belga ha segnato una volta nelle sue ultime due partite ed è un candidato probabile per segnare di nuovo per il Napoli venerdì.

Lukaku è stato coinvolto in tre dei quattro gol l'ultima volta che ha affrontato il Cagliari. Ha segnato una rete e fornito due assist nella vittoria del Napoli.

Lukaku potrebbe concludere questa straordinaria stagione segnando uno o due gol e portare il Napoli al suo quarto titolo di Scudetto.