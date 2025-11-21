Pronostici Napoli - Atalanta con il debutto di Palladino

All'esordio di Palladino con l'Atalanta, i nostri esperti si aspettano almeno tre reti complessive da parte sia degli orobici che del Napoli.

Migliori pronostici di Napoli - Atalanta

Ecco alcuni spunti per le scommesse su Napoli - Atalanta, con le quote dei mercati analizzati dai nostri esperti:

Goal a quota 1.77 su Goldbet

Over 2.5 a quota 2.02 su NetBet

Goal + Over 2.5 a quota 2.30 su Lottomatica

Per l'incontro fra Napoli e Atalanta, i nostri esperti si aspettano almeno tre marcature, firmate da entrambe le formazioni.

Quote Napoli - Atalanta

Come arrivano i partenopei e gli orobici al match

I principali bookmaker vedono il Napoli favorito contro l'Atalanta, ma i nostri esperti predicano prudenza e hanno studiato valide alternative.Per maggiori info sulle scommesse sportive online i lettori possono consultare le seguenti pagine:

Dopo la sosta, il Napoli ospita l'Atalanta a 13 giorni dallo 0-2 incassato a Bologna. I felsinei hanno così inflitto – dopo lo 0-1 allo Stadio Olimpico Grande Torino – la seconda sconfitta in cinque turni. E lo 0-0 contro il Como, arrivato dopo il 3-1 contro l'Inter e l'1-0 a Lecce, aveva chiuso al Maradona un filotto da quarto successo consecutivo.

Ora i partenopei attendono un'Atalanta che, al debutto di Raffaele Palladino, cerca il terzo successo in questa Serie A. A Ivan Juric è stato fatale lo 0-3 contro il Sassuolo, arrivato a otto giorni dallo 0-1 a Udine. Inoltre, la "Dea" non vince dal 3-0 del 21 settembre sul campo del Toro – sarebbero infatti seguiti cinque pari, tra cui gli 1-1 contro Cremonese e Milan a fine ottobre.

Probabili formazioni di Napoli - Atalanta

Napoli: Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Gutierrez; Elmas, Lobotka, McTominay; Politano, Hojlund, Neres

Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Gutierrez; Elmas, Lobotka, McTominay; Politano, Hojlund, Neres Atalanta: Carnesecchi; Kossounou, Hien, Ahanor, Bellanova; Ederson, Pasalic, Zappacosta; Lookman, Scamacca, De Ketelaere

Napoli - Atalanta: insaccheranno entrambe le formazioni?

Dunque, l'Atalanta è reduce dallo 0-1 contro l'Udinese e dallo 0-3 contro il Sassuolo, che sono costati la panchina a Ivan Juric. In precedenza, sette gare dell'Atalanta su nove in questa Serie A avevano visto entrambe le formazioni timbrare il cartellino. La seconda eccezione, lo 0-0 contro la Lazio, aveva interrotto un filotto con quattro 1-1 contro Juventus, Como, Cremonese e Milan.

Inoltre, tutte le gare casalinghe del Napoli da fine settembre a fine ottobre avevano registrato gol di entrambe le contendenti. In campionato – e prima del 3-1 nel big match contro l'Inter – i partenopei avevano concesso gol a squadre dell'ultimo quinto della classifica nel 3-2 contro il Pisa e nel 2-1 contro il Genoa. Novembre si sarebbe poi aperto con lo 0-0 contro il Como.

Anche alla luce dell'arrivo di Raffaele Palladino all'Atalanta, il segno Goal rientra tra quelli plausibili nella sfida al Maradona.

Scommessa 1: Goal a quota 1.77 su Goldbet

Al Maradona vedremo più di due marcature?

Lo 0-0 contro il Como, seguito poi dallo 0-2 a Bologna, ha chiuso un filotto con tre gare casalinghe del Napoli in Serie A a almeno un gol. Dopo il 3-2 contro un Pisa allora fanalino di coda e il 2-1 contro il Genoa, terzultimo in classifica, il 25 ottobre era arrivato il 3-1 contro l'Inter.

L'Atalanta giunge al Maradona dopo aver incassato le sconfitte a Udine (0-1) e contro il Sassuolo (0-3), che hanno portato all'esonero di Juric. Ma dopo il 3-0 allo Stadio Olimpico Grande Torino, la "Dea" aveva collezionato quattro 1-1 contro Juventus, Como, Cremonese e Milan. E nello 0-0 del 19 ottobre contro la Lazio, gli orobici avevano sprecato diverse occasioni.

Considerando questi risultati e il gioco più offensivo sotto la guida di Palladino, il segno Over 2.5 resta un'opzione realistica in vista della partita fra Napoli e Atalanta.

Scommessa 2: Over 2.5 a quota 2.02 su NetBet

Quindi Napoli e Atalanta sigleranno complessivamente almeno tre reti?

Dopo il 3-1 contro l'Inter, il Napoli finora in Serie A ha registrato l'1-0 a Lecce, lo 0-0 a Como e, il 9 novembre, lo 0-2 a Bologna. Ma prima del big match contro l'Inter, gli uomini di Antonio Conte avevano visto sempre al Maradona il 3-2 contro il Pisa e il 2-1 contro il Genoa. E non solo: sempre a settembre, i partenopei avevano registrato il 3-1 a Firenze contro l'attuale fanalino di coda e l'1-2 a San Siro contro il Milan.

L'Atalanta, con un approccio più difensivo sotto la guida di Juric, il 28 ottobre contro il "Diavolo" aveva collezionato il sesto 1-1 in nove giornate. Ma avevano insaccato entrambe le formazioni anche nel 4-1 contro il Lecce, seguito a stretto giro dal 3-0 sul campo del Toro. Dopo il pari contro i rossoneri, novembre si era aperto per gli uomini ora allenati da Palladino con lo 0-1 contro l'Udinese e lo 0-3 contro il Sassuolo.

Tutto sommato, la combo Goal + Over 2.5 è da tenere d'occhio per scommesse sull'incontro al Maradona.

Scommessa 3: Goal + Over 2.5 a quota 2.30 su Lottomatica

