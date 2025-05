Pronostici Monza - Atalanta: quote, formazioni e info utili per scommettere

Gli esperti vedono l’Atalanta leggermente favorita nel derby del 4 maggio a Monza, prevedendo al massimo tre reti e un clean sheet.​

Appuntamento alle 15:00 di domenica 4 Maggio per il Monza che accoglierà in casa gli uomini di Gasperini. Le quote sono tutte con la squadra atalantina, ma occhio alle sorprese che potrebbero sconvolgere i pronostici Monza - Atalanta.

Quote Monza - Atalanta

Dopo l’1-1 contro il Lecce, l’Atalanta cerca a Monza la terza vittoria in quattro giornate. Anche perché i brianzoli, con lo 0-2 allo Stadium contro la Juventus, hanno subìto la tredicesima sconfitta in 16 sfide di Serie A disputate nel 2025. I principali bookmaker offrono quote molto basse sul successo degli orobici, ma i nostri esperti si sono concentrati su altri mercati e pronostici Monza - Atalanta.

Pronostici Monza-Atalanta: quote, probabili formazioni e scenario

Migliori pronostici di Monza-Atalanta

Di seguito alcuni consigli di scommessa per la gara del 35° turno di Serie A tra Monza e Atalanta. Ecco alcune quote:

No goal a quota 1.77 su Goldbet

Doppia Chance X2 + Under 3.5 + No goal a quota 2.25 su NetBet

Doppia Chance X2 + No goal a quota 1.92 su Lottomatica

I nostri esperti prevedono un altro risultato utile per l’Atalanta e si aspettano un massimo di gol firmati esclusivamente dalla ''Dea''.

Come arrivano i brianzoli e gli orobici al match

Il Monza disputa il derby casalingo contro l’Atalanta una settimana dopo lo 0-2 incassato allo Stadium contro una Juventus quarta in classifica. I bianconeri hanno imposto al fanalino di coda, per esempio, la dodicesima sconfitta in 14 giornate e la quinta consecutiva.

La squadra di Alessandro Nesta aveva raccolto il finora ultimo punto il 15 marzo con l’1-1 contro il Parma. Poi, i brianzoli avevano inizialmente registrato lo 0-3 a Cagliari, l’1-3 contro il Como e lo 0-1 al Penzo contro un Venezia penultimo in classifica. Nella finora ultima gara all’U-Power Stadium, il Monza aveva subìto un altro 0-1 contro il Napoli, ora capolista in solitaria.

L’Atalanta è invece reduce dall’1-1 casalingo di domenica contro il Lecce, quartultimo in classifica. Contro i salentini, gli uomini di Gian Piero Gasperini hanno comunque collezionato il terzo risultato utile consecutivo. A metà aprile, gli orobici si erano imposti per 2-0 contro un Bologna in piena lotta Champions e per 1-0 contro il Milan, nono in graduatoria.

Probabili formazioni di Monza-Atalanta

Monza: Turati; Pedro Pereira, Caldirola, Palacios; Birindelli, Castrovilli, Bianco, Akpa Akpro, Kyriakopoulos; Dany Mota, Caprari

Turati; Pedro Pereira, Caldirola, Palacios; Birindelli, Castrovilli, Bianco, Akpa Akpro, Kyriakopoulos; Dany Mota, Caprari Atalanta: Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti; Cuadrado, Ederson, De Roon, Zappacosta; Pasalic, Retegui, Lookman

Monza-Atalanta: orobici solidi, Monza in crisi offensiva

Nelle sue finora ultime dieci partite in Serie A, il Monza ha siglato complessivamente quattro reti. Tre di queste sono arrivate nel rocambolesco 2-3 a San Siro contro l’Inter e una settimana dopo nell’1-1 contro il Parma del 15 marzo.

Poi, gli uomini di Nesta hanno subìto cinque sconfitte consecutive, nelle quali hanno insaccato solo una volta. Dopo la sosta per le nazionali, il Monza aveva inizialmente perso 0-3 a Cagliari, 1-3 contro il Como e 0-1 a Venezia. Sono seguiti lo 0-1 contro il Napoli, ora in vetta, e domenica lo 0-2 allo Stadium contro la Juventus.

L’Atalanta, nell’1-1 contro il Lecce di domenica, ha concesso il quarto gol in undici giornate. Inoltre, la squadra di Gasperini aveva subìto reti da metà marzo nello 0-2 contro l’Inter allora capolista, oltreché negli 0-1 incassati a Firenze e contro la Lazio. Poi, gli orobici erano tornati a macinare punti con il 2-0 contro un Bologna in piena lotta Champions e l’1-0 a San Siro contro il Milan, nono in classifica.

Alla luce di questi risultati, il segno No Goal appare uno scenario plausibile secondo i nostri pronostici Monza - Atalanta in questo derby lombardo.

Gli orobici da risultato utile senza goleada, i brianzoli a corto di gol

: No goal a quota 1.77 su Goldbet

Cinque delle più recenti sei uscite del Monza in Serie A hanno visto al massimo tre reti. L’unica eccezione, l’1-3 contro il Como del 5 aprile, era arrivata dopo l’1-1 contro il Parma e lo 0-3 subìto a Cagliari.

Dopo la sconfitta contro i lariani, che hanno concesso al fanalino di coda l’unica marcatura negli ultimi cinque turni, era inizialmente arrivato lo 0-1 a Venezia contro la penultima. Poi, i brianzoli hanno chiuso aprile con lo 0-1 contro l’attuale battistrada Napoli e lo 0-2 allo Stadium contro la Juventus.

L’Atalanta è reduce dall’1-1 casalingo contro il Lecce, ma da inizio febbraio a metà aprile aveva concesso gol solo in tre partite su dieci. E più precisamente, gli uomini di Gasperini si erano dovuti piegare contro l’Inter allora battistrada (0-2), contro la Fiorentina ottava in classifica (0-1) e contro la Lazio settima in graduatoria (0-1).

Poi, la ''Dea'' si era imposta sia al Gewiss Stadium contro il Bologna in piena lotta Champions (2-0) sia a San Siro contro il Milan nono in graduatoria (1-0).

Considerando questi risultati dei brianzoli e degli orobici, il segno Doppia Chance X2 + Under 3.5 + No Goal appare uno scenario possibile stando ai pronostici Monza - Atalanta.

Atalanta solida, Monza a corto di gol: combo possibile

: Doppia Chance X2 + Under 3.5 + No goal a quota 2.25 su NetBet

Il Monza non trova i tre punti dal 13 gennaio, quando il fanalino di coda aveva imposto il 2-1 allora alla Fiorentina. Dopo il successo contro i gigliati, i brianzoli hanno finora registrato dodici sconfitte, oltreché due pareggi contro il Lecce (0-0) e, il 15 marzo, contro il Parma (1-1).

Poi, il Monza ha perso cinque volte consecutive, insaccando solo nell’1-3 contro il Como. Dopo la sfida contro i lariani, la squadra di Nesta aveva inizialmente registrato i due 0-1 a Venezia e contro il Napoli. Domenica, i brianzoli hanno incassato lo 0-2 allo Stadium contro la Juventus.

Dal canto suo, l’Atalanta, prima delle sconfitte contro l’Inter (0-2), la Fiorentina (0-1) e la Lazio (0-1), aveva collezionato sette risultati utili consecutivi. Inoltre, gli uomini di Gasperini da inizio febbraio a inizio marzo avevano infilato cinque clean sheet. Poi, gli orobici erano tornati al successo con il 2-0 contro il Bologna, per poi espugnare anche il campo del Milan (1-0).

Nonostante l’1-1 degli orobici contro il Lecce di domenica, i nostri esperti per i pronositci Monza - Atalanta ritengono che potrebbe concretizzarsi la combo Doppia Chance X2 + No Goal.

: Doppia Chance X2 + No goal a quota 1.92 su Lottomatica