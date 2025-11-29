I parigini continuano la loro marcia. Ci si aspetta che superino il Monaco dopo la loro impressionante vittoria in Champions League di mercoledì.

Pronostici Monaco - PSG: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere

Migliori scommesse per Monaco - PSG

PSG vincente a quota 1.60 su Goldbet

Oltre 3.5 gol a quota 2.04 su NetBet

Khvicha Kvaratskhelia come marcatore in qualsiasi momento a quota 1.82 su Lottomatica

Quote Monaco - PSG

Per saperne di più sulla competizione è possibile visitare i portali ufficiali degli operatori. Inoltre i lettori possono consultare

La nostra guida al codice bonus bet365, iniziative di questo operatore e iscrizione

La nostra pagina dedicata ai migliori bonus scommesse di benvenuto per nuovi utenti.

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Monaco 1-3 PSG

Pronostico marcatore: Monaco – Folarin Balogun; PSG – Bradley Barcola, Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé

Le ultime settimane sono state positive per il Paris Saint-Germain. Gli uomini di Luis Enrique hanno inciampato contro il Bayern Monaco all'inizio del mese. Tuttavia, questa è la loro unica sconfitta nelle ultime 12 partite. Sono riusciti a recuperare due volte contro il Tottenham Hotspur questa settimana. Queste vittorie hanno ulteriormente rafforzato la fiducia dei leader della Ligue 1.

Al contrario, il Monaco ha attraversato settimane difficili. Il loro recente record li ha visti vincere solo una delle ultime cinque partite. Sono senza vittorie in tre partite in tutte le competizioni. Gli uomini di Sébastien Pocognoli hanno subito 10 gol negli ultimi 240 minuti. Questo sarà un grande motivo di preoccupazione per questa partita.

Probabili formazioni Monaco - PSG

Monaco: Hradecky, Salisu, Kehrer, Henrique, Vanderson, Camara, Coulibaly, Outtara, Akliouche, Fati, Balogun

PSG: Chevalier, Zaire-Emery, Pacho, Marquinhos, Mendes, Ruiz, Vitinha, Neves, Barcola, Kvaratskhelia, Ramos

Il PSG arriva in ottima forma

C'è un chiaro favorito allo Stade Louis II, e non sorprende che ci si aspetti che il PSG esca vincitore. I padroni di casa hanno avuto un periodo piuttosto tormentato di recente, mentre i visitatori sono in ottima forma. I parigini hanno anche dominato il Monaco negli ultimi anni. Hanno vinto quattro degli ultimi cinque incontri e non ne hanno perso nessuno.

Les Monégasques saranno ancora una volta senza gli infortunati Christian Mawissa ed Eric Dier. Inoltre, Denis Zakaria è fuori per squalifica. Tuttavia, riavranno Folarin Balogun dopo la sua squalifica contro lo Stade Rennes. Tuttavia, devono mostrare un netto miglioramento dopo aver perso due partite casalinghe di fila.

Nel frattempo, il PSG sarà senza Désiré Doué e Achraf Hakimi a causa di infortuni, e ci sono dubbi su Nuno Mendes. Tuttavia, Ousmane Dembélé è tornato, e sicuramente non mancano le opzioni offensive. In termini di qualità e forma, hanno il sopravvento in questo incontro.

Scommessa 1: PSG vincente a quota 1.60 su Goldbet

PSG in marcia con tanti gol

Nonostante le varie preoccupazioni per gli infortuni nelle ultime settimane, i gol non sono mancati per gli uomini di Enrique. Hanno segnato cinque reti al Tottenham a metà settimana e in precedenza avevano segnato tre gol sia contro Le Havre che contro il Lione. Les Rouge-et-Bleu hanno anche trovato la rete sette volte contro il Bayer Leverkusen il mese scorso. Hanno già visto 17 giocatori diversi segnare nella stagione 2025/26.

Unendo questo al pessimo record difensivo del Monaco di recente, c'è una buona ragione per sospettare una festa del gol in questo incontro. Il PSG ha segnato 4+ gol in tre delle ultime cinque partite contro il Monaco. Hanno mancato di segnare solo una volta in tutte le competizioni in questa stagione. Con i padroni di casa che faticano a mantenere la porta inviolata, i visitatori potrebbero trionfare con facilità qui.

Les Rouge et Blanc segnano molto. Hanno segnato 11 gol nelle ultime sette partite, ma non riescono sempre a segnare più degli avversari. È esattamente ciò che potrebbe accadere a Fontvieille.

Scommessa 2: Oltre 3.5 gol a quota 2.04 su NetBet

Il dilemma del marcatore

Con sei gol, João Neves è il miglior marcatore del PSG finora in questa stagione. È seguito da vicino da Vitinha, Gonçalo Ramos e Bradley Barcola con cinque reti. Molti giocatori hanno contribuito con gol in momenti importanti. È impressionante che la squadra sia riuscita a farne a meno di Dembélé e Doué. Questo è un testamento al lavoro di Enrique a Parigi.

Tuttavia, il nostro focus è su Khvicha Kvaratskhelia contro il Monaco. È un uomo in forma e un avversario difficile da gestire. Il georgiano ha anche segnato l'ultima volta che ha affrontato Le Rocher. Kvaratskhelia ha contribuito con 12 gol e assist in 23 partite risalenti alla Coppa del Mondo per Club, inclusi cinque nelle sue ultime cinque.

Entrambe le squadre hanno molti giocatori capaci di trovare la rete, il che rende difficile selezionarne solo uno. Tuttavia, puntiamo sul georgiano per causare problemi a questa difesa fragile.