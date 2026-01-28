Il Monaco ha bisogno di un risultato positivo per garantirsi un posto nei playoff a eliminazione diretta. Pertanto, c'è molto in gioco nell'incontro di martedì sera.

Pronostici Monaco - Juventus: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere

Migliori scommesse per Monaco - Juventus

Juventus vincente a quota 2.10 con Goldbet

Juventus (1° goal) a quota 1.70 con William Hill

Over 2.5 goal a quota 1.72 con Lottomatica

Quote Monaco - Juventus

Per saperne di più sulla competizione è possibile visitare i portali ufficiali degli operatori. Inoltre i lettori possono consultare

La nostra guida al codice bonus bet365, iniziative di questo operatore e iscrizione

La nostra pagina dedicata ai migliori bonus scommesse di benvenuto per nuovi utenti.

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Monaco 1-2 Juventus

Pronostico marcatore: Monac – Balogun; Juventus – David, Yildiz

La sfida di martedì sera segna l'ottava e ultima partita della fase a gironi della UCL per Monaco e Juventus, con molto in gioco. Attualmente, il Monaco è 21° in classifica, solo un punto e tre posizioni sopra la soglia per i playoff a eliminazione diretta. La squadra francese ha una differenza reti di -6, che potrebbe penalizzarla se più squadre terminassero la campagna a nove punti. Un pareggio potrebbe bastare, ma una vittoria sarebbe un modo migliore per chiudere la questione.

Segnare gol è stato il loro problema più grande, con solo otto reti in sette partite di UCL in questa stagione. Hanno mantenuto la porta inviolata solo nel 25% degli incontri precedenti con la Juve. Anche la loro forma in casa è stata poco impressionante, avendo perso le ultime due partite casalinghe in Ligue 1 con lo stesso punteggio di 3-1.

La Juventus è al 15° posto nella classifica della fase a gironi della UCL, ma potrebbe ancora raggiungere un posto tra le prime otto, garantendo così la qualificazione diretta agli ottavi di finale. Hanno perso solo una delle loro prime sette partite della fase a gironi. Con la qualificazione ai playoff a eliminazione diretta già assicurata, possono affrontare questa partita con meno pressione. Gli italiani hanno vinto le ultime tre partite della fase a gironi di fila e sono anche in buona forma in campionato. La Juve ha una media di 2,38 punti a partita nelle ultime otto partite di Serie A.

Probabili formazioni Monaco - Juventus

Monaco: Kohn, Henrique, Ouattara, Kehrer, Faes, Zakaria, Camara, Golovin, Akliouche, Ilenikhena, Balogun

Juventus:Di Gregorio, Kalulu, Kelly, Bremer, McKennie, Cambiaso, Thuram-Ulien, Locatelli, Conceicao, Yildiz, David

Gli uomini di Spalletti continuano il loro slancio

Con tre vittorie consecutive in UCL e un impressionante 3-0 in Serie A contro i campioni in carica del Napoli domenica, la Juventus è in gran forma. Anche se lo Scudetto potrebbe essere fuori portata, sono ancora forti contendenti per un posto tra le prime quattro. La Juventus può giocare senza pressione sulla Costa Azzurra questa settimana. Il loro posto tra i primi 24 è già assicurato, ma un risultato positivo potrebbe ulteriormente favorirli. Se i risultati saranno favorevoli, un posto tra le prime otto rimane una possibilità.

Hanno vinto gli ultimi due incontri contro il Monaco in UCL. Tuttavia, queste partite risalgono a otto anni fa e mancano di rilevanza significativa. Con una probabilità di appena il 46,51%, la Vecchia Signora di Spalletti merita il sostegno. Il Monaco potrebbe cedere sotto la pressione della qualificazione ai playoff.

Scommessa 1: Juventus vincente a quota 2.10 con Goldbet

I Bianconeri in vantaggio

La Juventus ha segnato per prima in otto delle ultime dieci partite competitive. Il Monaco è senza vittorie nelle ultime tre partite, e la Juve può giocare un calcio senza rischi martedì. Ecco perché sosteniamo gli italiani a rompere il ghiaccio qui. I mercati delle scommesse danno loro una probabilità del 57,14% di segnare per primi contro i monegaschi.

Attualmente, il Monaco è decimo nella Ligue 1 francese, con una media di appena 0,50 punti per partita nelle ultime otto partite. Questa forma suggerisce che è improbabile che inizino la partita in modo forte. Gli avversari hanno segnato per primi nel 60% delle partite casalinghe del Monaco in Ligue 1 questa stagione. La Juve ha mancato di segnare solo nel 14% delle loro partite di UCL nel 25/26, il che rafforza ulteriormente il nostro caso.

Scommessa 2: Juventus (1° goal) a quota 1.70 con William Hill

Si prevedono gol da entrambe le parti in un incontro aperto

Il Monaco ha subito una media di due gol a partita nella fase a gironi della UCL di questa stagione. Nel frattempo, la Juventus segna due gol a partita. I Bianconeri subiscono 1,43 gol a partita, quindi c'è ogni possibilità che i monegaschi possano andare a segno. Cinque delle ultime sei partite competitive che hanno coinvolto il Monaco hanno visto tre o più gol. Con la Juventus consapevole che solo una vittoria sarà sufficiente per spingere verso le prime otto, ci aspettiamo un incontro aperto. Il Monaco potrebbe essere felice di accontentarsi di un pareggio, ma se la Juve segna per prima – e presto – saranno costretti ad aprirsi anche loro.

Quasi tre quinti (57%) delle partite di UCL del Monaco in questa stagione hanno visto quattro o più gol. Tuttavia, i mercati delle scommesse credono che ci sia solo una probabilità del 57,14% che vengano segnati tre gol martedì sera. Con la Juventus che probabilmente sarà la forza assertiva, questa sembra essere la giocata di valore dal nostro trio di pronostici Monaco vs Juventus.