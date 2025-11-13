Pronostici Moldova - Italia: gli Azzurri senza margine d'errore

Gli Azzurri devono vincere in vista della partita cruciale contro la Norvegia, e siamo pronti a scommettere che ci riusciranno.

Pronostici Moldova - Italia: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere

Migliori scommesse per Moldova - Italia

Meno di 3.5 gol a quota 1.90 su Lottomatica

Secondo tempo con più gol a quota 1.95 su Goldbet

Mateo Retegui come marcatore in qualsiasi momento a quota 1.66 su Netbet

Quote Moldova vs Italia

Moldova vs Italia bet365 Lottomatica William Hill Moldova 45.00 35.00 45.00 Pareggio 13.00 15.00 13.00 Italia 1.05 1.04 1.05

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Moldova 0-3 Italia

Pronostico marcatore: Italia – Mateo Retegui x2, Di Lorenzo

L'Italia è in un buon periodo di forma, soprattutto nelle qualificazioni ai Mondiali. L'unico svantaggio è che non sono stati altrettanto incisivi come i leader del Gruppo I, la Norvegia. Hanno vinto cinque partite di fila in vista di questo match. Nonostante abbiano battuto Israele ed Estonia il mese scorso, sono ancora al secondo posto.

La qualificazione è stata difficile come previsto per la Moldova, che ha subito 26 gol in sei partite e ne ha perse cinque. Hanno raccolto solo un punto. Al momento, non sono ancora eliminati, ma probabilmente lo saranno giovedì contro una squadra italiana decisamente superiore.

Probabili formazioni Moldova - Italia

Moldova: Avram, Forov, Craciun, Baboglo, Platica, Reabciuk, Caimacov, Rata, Bogaciuc, Postolachi, Nicolaescu

Italia: Donnarumma, Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Dimarco, Cristante, Locatelli, Tonali, Orsolini, Retegui, Zaccagni

L'ammissione di Gattuso

Anche con una vittoria sulla Moldova, l'Italia potrebbe affrontare i play-off la prossima primavera. I norvegesi hanno vinto tutte e sei le loro partite e sono a tre punti di vantaggio. Pertanto, a meno che non perdano in casa contro l'Estonia, sono garantiti il primo posto.

Con questo in mente, Gennaro Gattuso ha dichiarato che non si concentreranno su Erling Haaland e i suoi compagni, poiché è al di fuori del loro controllo. Ha anche indicato che potrebbe sperimentare con alcuni giocatori diversi a Chișinău, il che potrebbe far sì che la sua squadra impieghi un po' di tempo a trovare il ritmo.

Sebbene ci si aspetti una vittoria agevole in trasferta, non prevediamo nulla di simile all'11-1 della Norvegia a settembre. Gli italiani hanno vinto solo 2-0 in casa contro i moldavi, e possiamo immaginare una partita simile anche in questa occasione. Qualunque sia la formazione degli Azzurri in campo, dovrebbero essere troppo forti per i moldavi.

Scommessa 1: Meno di 3.5 gol a quota 1.90 su Lottomatica

Frustrazioni iniziali degli Azzurri

Come accennato in precedenza, un po' di rotazione da parte di Gattuso potrebbe significare un inizio relativamente lento per i visitatori. Nicolò Barella è squalificato, Moise Kean è infortunato e Giacomo Raspadori è in dubbio dopo aver subito un colpo in allenamento. L'assenza di tutti e tre riduce la minaccia offensiva dell'Italia, e questo è qualcosa di cui i Tricolorii saranno grati.

I padroni di casa, nel frattempo, hanno notizie contrastanti sul fronte degli infortuni. Nichita Motpan è assente, il che è un colpo, ma il ritorno di Artur Ionita e del miglior marcatore di tutti i tempi, Ion Nicolaescu, offre un gradito sollievo. Cercheranno di mantenere le cose strette il più a lungo possibile e potrebbero tenere a bada gli italiani per un po'.

Tuttavia, tenerli fuori per 90 minuti è un'altra cosa. Con la qualità dell'Italia in panchina, probabilmente aumenteranno la pressione nel secondo tempo. Alla fine, i padroni di casa dovrebbero cedere — ed è importante aggiungere che 13 dei gol dell'Italia nelle qualificazioni ai Mondiali sono arrivati dopo l'intervallo.

Scommessa 2: Secondo tempo con più gol a quota 1.95 su Goldbet

L'uomo chiave dell'Italia

Mateo Retegui non ha rallentato davanti alla porta da quando si è unito all'Al-Qadsiah in Arabia Saudita. Il 26enne ha segnato sei gol in 10 partite a livello di club, ed è stato altrettanto impressionante per il suo paese. Con cinque gol e quattro assist nelle sue ultime quattro partite, è la minaccia maggiore di Gattuso.

Gianluca Scamacca è visto come il favorito dai bookmaker per segnare dopo il suo ritorno in squadra, ma solo di poco. La forma di Retegui parla da sola, e l'ex giocatore dell'Atalanta sarà ansioso di aggiungere al suo bottino per il 2025. Con la Norvegia in arrivo il 16 novembre, sarà desideroso di ritrovare la forma in vista di quella sfida.