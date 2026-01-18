Pronostici Milan - Lecce con Nkunku a caccia del gol al Meazza

Contro il Lecce, i nostri esperti prevedono un altro successo del Milan e non più di tre gol – di cui quantomeno uno di Nkunku.

Migliori pronostici di Milan - Lecce

Di seguito alcuni spunti per le scommesse su Milan - Lecce con le quote dei mercati dai nostri esperti:

1 + Under 3.5 a quota 1.83 su Lottomatica

Over 1.5 casa + Under 1.5 ospite a quota 1.60 su Goldbet

Christopher Nkunku marcatore a quota 2.40 su William Hill

Al Meazza, i nostri esperti prevedono tre punti per il Milan contro il Lecce in una sfida da meno di quattro marcature – e una di Nkunku.

Quote Milan - Lecce

I bookmaker propongono quote molto basse sui tre punti del Milan contro il Lecce – e i nostri esperti hanno esplorato anche altre opzioni.

Per maggiori info sulle scommesse sportive online i lettori possono consultare le seguenti pagine:

La nostra guida al codice promozionale Snai, bonus benvenuto e registrazione sul sito

La nostra pagina con un elenco dei migliori siti scommesse sportive online.

Come arrivano i rossoneri e i salentini al match

Il Milan ospita il Lecce sulle ali del 3-1 di giovedì sul campo di un Como sesto in classifica. Così, nel recupero della sedicesima giornata, il "Diavolo" ha ritrovato i tre punti dopo gli 1-1 contro il Genoa e a Firenze. Rientrati dalla Supercoppa, i rossoneri avevano prima inanellato il 3-0 contro l'Hellas Verona e l'1-0 a Cagliari.

I salentini invece tornano al Meazza a quattro giorni dallo 0-1 in un altro recupero contro l'Inter. Dopo quelle al Via del Mare contro Roma (0-2) e Parma (1-2) la capolista ha così inflitto al Lecce la terza sconfitta consecutiva e la quarta in cinque gare in Serie A. Prima di raccogliere l'1-1 allo Stadium contro la Juventus aveva, infatti, incassato sempre davanti al proprio pubblico lo 0-3 contro il Como.

Probabili formazioni di Milan - Lecce

Milan: Maignan, Tomori, Gabbia, De Winter, Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi, Nkunku, Leao

Maignan, Tomori, Gabbia, De Winter, Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi, Nkunku, Leao Lecce: Falcone, Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo, Kaba, Coulibaly, Maleh, Pierotti, Sottil, Stulic

Un successo del Milan contro il Lecce in una sfida con meno di tre gol?

A eccezione dell'1-1 in casa della Juventus, ha perso tutte le sue ultime cinque gare in Serie A. Dopo l'1-0 contro il Pisa, il suo quarto successo in questo campionato, il 2025 si era chiuso con lo 0-3 contro il Como. E prima dello 0-1 di mercoledì sempre a San Siro contro l'Inter, i salentini avevano incassato lo 0-2 contro la Roma e l'1-2 contro il Parma.

Il Milan dopo la sconfitta contro il Napoli nella semifinale di Supercoppa era tornato alla vittoria con il 3-0 contro l'Hellas Verona. Che era stato seguito a stretto giro dall'1-0 a Cagliari prima degli 1-1 contro Genoa e Fiorentina. Ma poi il "Diavolo" ha ritrovato i tre punti nel 3-1 a Como.

Tutto sommato, la combo 1 + Under 3.5 è realistica nell'incontro fra Milan e Lecce.

Scommessa 1: 1 + Under 3.5 a quota 1.83 su Lottomatica

Vedremo più di una rete rossonera e meno di due salentine?

Il Lecce è reduce dallo 0-1 contro l'Inter, ma nell'1-2 contro il Parma di domenica aveva subìto più di un gol per terza volta in quattro turni. In tutto ciò, il sorprendente 1-1 sul campo della Juventus era arrivato a una settimana dallo 0-3 contro il Como. Poi, la squadra di Eusebio Di Francesco aveva subìto lo 0-2 contro la Roma e l'1-2 contro il Parma.

Inoltre, il Milan nel 3-1 a Como ha insaccato tre volte per la terza volta in sette uscite in Serie A. A dicembre era accaduto nel 3-2 sul campo del Torino e nel 3-0 contro l'Hellas Verona, con in mezzo il 2-2 contro il Sassuolo. Poi, il nuovo anno si era aperto con l'1-0 a Cagliari prima degli 1-1 contro Genoa e Fiorentina.

Ma dopo la prestazione del "Diavolo" al Sinigallia, la combo Over 1.5 casa + Under 1.5 è da tenere d'occhio per la sfida a San Siro.

Scommessa 2: Over 1.5 casa + Under 1.5 ospite a quota 1.60 su Goldbet

Nkunku timbrerà il cartellino anche in Milan - Lecce?

Nelle prime undici apparizioni in Serie A con la maglia rossonera, Christopher Nkunku era sempre rimasto a secco di gol. E il francese arrivato a fine agosto dal Chelsea non era andato oltre complessivamente due assist nei 2-2 contro Parma e Sassuolo. Poi, dopo la prestazione deludente in Supercoppa, il francese era stato messo sul mercato.

Anche la doppietta nel 3-0 contro l'Hellas Verona non aveva posto fine alle voci su un possibile trasferimento al Fenerbahce. E alla doppietta contro i gialloblù era seguita la beffa perché Nkunku aveva saltato le gare contro Cagliari e Genoa. Ma poi il francese aveva firmato al 90' l'1-1 contro la Fiorentina prima del momento pari nel recupero del primo tempo a Como e la cessione ora è improbabile.

Anche alla luce del gol contro i lariani sesti in classifica, rientra fra quelli plausibili nell'incontro del Milan contro il Lecce.