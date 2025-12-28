Pronostici Milan - Hellas Verona: rossoneri in cerca di riscatto

In una gara da tre o quattro gol, i nostri esperti si aspettano che il Milan esca con un risultato utile contro l'Hellas Verona.

Migliori pronostici di Milan - Hellas Verona

Di seguito qualche spunto per le scommesse su Milan - Hellas Verona con le quote dei mercati studiati dai nostri esperti:

Over 2.5 a quota 1.72 su Goldbet

Multigol 3-4 a quota 2.42 su William Hill

Doppia Chance 1X + 3-4 gol a quota 2.65 su Lottomatica

Per la sfida a San Siro, i nostri esperti si aspettano quantomeno un punto del Milan contro l'Hellas Verona – in un match con tre o quattro reti complessive.

Quote Milan - Hellas Verona

I bookmaker vedono nettamente favorito il Milan nella sfida contro l'Hellas Verona – ma i nostri esperti hanno puntato l'attenzione su alternative.

Come arrivano il "Diavolo" e i gialloblù al match

Il Milan ospita l'Hellas Verona a dieci giorni dallo 0-2 contro il Napoli nella semifinale di Supercoppa. Il 14 dicembre – e con il 2-2 contro il Sassuolo – per i rossoneri si era chiuso un filotto con tre successi. Dopo un altro 2-2, quello di Parma, erano arrivati gli 1-0 contro Inter e Lazio, seguiti dal 3-2 sul campo del Torino.

I gialloblù, invece, giungono al Meazza dopo aver raccolto – con il 3-1 contro l'Atalanta e il 2-1 a Firenze del 14 dicembre – i primi due successi nella Serie A 2025/26. Ma nella penultima trasferta, con l'1-2 a Genova, l'Hellas Verona aveva incassato la quarta sconfitta in cinque giornate. E a novembre la squadra di Paolo Zanetti aveva macinato un punto solo nello 0-0 a Lecce.

Probabili formazioni di Milan - Hellas Verona

Milan: Maignan, Tomori, De Winter, Pavlovic, Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi, Pulisic, Leao

Maignan, Tomori, De Winter, Pavlovic, Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi, Pulisic, Leao Hellas Verona: Montipò, Nunez, Nelsson, Bella-Kotchap, Gagliardini, Niasse, Al-Musrati, Bernede, Valentini, Mosquera, Orban

In Milan - Hellas Verona vedremo più di due gol?

Con il 2-1 sul campo della Fiorentina sono sette le uscite dell'Hellas Verona, nelle ultime otto giornate, che hanno visto almeno tre gol. Lo 0-0 a Lecce dell'8 novembre era arrivato dopo il 2-2 contro il Cagliari, l'1-3 a Como e l'1-2 contro l'Inter. Poi, i gialloblù avrebbero registrato gli 1-2 contro Parma e a Genoa, prima del 3-1 contro l'Atalanta e del 2-1 a Firenze.

Il Milan, invece, nelle più recenti apparizioni in Serie A aveva visto il 3-2 allo Stadio Olimpico Grande Torino e il 2-2 contro il Sassuolo. E, prima degli 1-0 contro Inter e Lazio, il "Diavolo" aveva visto l'altro 2-2 a Parma.

Per questi motivi – e nonostante lo 0-2 del Milan contro il Napoli nella Supercoppa – il segno Over 2.5 è uno scenario realistico nella gara contro l'Hellas Verona.

Scommessa 1: Over 2.5 a quota 1.72 su Goldbet

Al Meazza assisteremo a tre, quattro reti?

Con il 2-2 contro il Sassuolo del 14 dicembre e quello a Parma d’inizio novembre, sono due gli incontri del Milan negli ultimi quattro turni di Serie A con tre, quattro marcature. Dopo il pari al Tardini, il "Diavolo" aveva sconfitto sia Inter che Lazio per 1-0. Poi, gli uomini di Massimiliano Allegri avrebbero espugnato per 3-2 il campo del Torino.

Ma, per esempio, in sette delle più recenti gare di campionato dell'Hellas Verona, sono arrivati tre o quattro gol. Da fine ottobre – nell'1-3 a Como e nell'1-2 contro l'Inter – era accaduto anche contro altre squadre nelle prime sette. E dopo aver chiuso novembre con gli 1-2 contro Parma e Genoa, gli undici di Paolo Zanetti si sono imposte ai danni di Atalanta (3-1) e Fiorentina (2-1).

Considerando questi dati, il segno Multigol 3-4 è da tenere d'occhio per la partita a San Siro.

Scommessa 2: Multigol 3-4 a quota 2.42 su William Hill

Un risultato utile per il Milan contro lˈHellas Verona?

Dopo l'1-2 contro il Cremonese nella prima giornata, il Milan è imbattuto da 14 gare di Serie A, con nove successi e cinque pareggi. Di questi, gli ultimi quattro sono arrivati contro altrettante squadre della parte destra della classifica. E il 2-2 contro il Sassuolo del 14 dicembre è stato il terzo da fine ottobre, dopo quelli contro il Pisa e a Parma.

Invece l'Hellas Verona, seppur contro l'Atalanta nona in classifica e all'Artemio Franchi contro la Fiorentina fanalino di coda, giunge a San Siro dopo due successi. Il 3-1 contro gli orobici, seguito poi dal 2-1 contro i gigliati, era stato il primo dei gialloblù nella Serie A. Ma la squadra di Zanetti aveva insaccato anche nell'1-1 contro la Juventus e nell'1-2 contro l'Inter.

Alla luce di questi risultati, la combo Doppia Chance 1X + 3-4 gol è uno scenario plausibile in vista dell'incontro fra il Milan e l'Hellas Verona.