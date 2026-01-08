Pronostici Milan - Genoa: Rossoneri in cerca del tris

I nostri esperti prevedono un successo del Milan a San Siro contro il Genoa con una porta inviolata – e almeno due marcature.

Migliori pronostici di Milan - Genoa

Ecco alcuni spunti per le scommesse su Milan - Genoa con le quote dei mercati esplorati dai nostri esperti:

No goal a quota 1.60 su bet365

1 + No goal a quota 2.05 su William Hill

1 + Over 1.5 + No goal a quota 2.85 su Lottomatica

In vista della gara al Meazza fra Milan e Genoa, i nostri esperti si attendono un successo casalingo a zero, con almeno due gol.

Quote Milan - Genoa

Milan - Genoa bet365 William Hill Lottomatica No goal 1.60 1.57 1.60 1 + No goal 1.97 2.05 1.98 1 + Over 1.5 + No goal 2.90 3.02 2.85

I bookmaker vedono il Milan nettamente favorito nella sfida casalinga contro il Genoa, e i nostri esperti hanno analizzato anche altre opzioni.

Per maggiori info sulle scommesse sportive online i lettori possono consultare le seguenti pagine:

La nostra guida al codice promozionale Snai, bonus benvenuto e registrazione sul sito

La nostra pagina con un elenco dei migliori siti scommesse sportive online.

⚽ Planetwin365: bonus per ogni cartellino estratto durante il match

Per l'incontro Milan - Genoa, i nuovi utenti hanno la possibilità di accedere a un'offerta legata al numero di sanzioni disciplinari della gara.

Attraverso la registrazione dal link affiliato entro le 20:45 dell'8 gennaio, è possibile beneficiare di 5€ per ogni ammonizione o espulsione decretata dall'arbitro. La partecipazione richiede una prima scommessa pre-match di 20€ con quota minima 2.00 sulla Serie A.

Sono esclusi dalla promozione i mercati live, i sistemi e le giocate in cashout. Il bonus derivante dai cartellini non è prelevabile e richiede una rotazione su scommesse multiple composte da almeno cinque eventi.

Maggiori info bonus Planetwin365

Come arrivano i rossoneri e il "Grifone" al match

Il Milan ospita il Genoa a sei giorni dall'1-0 a Cagliari di venerdì. Il "Diavolo" così ha inanellato, dopo il 3-0 contro l'Hellas Verona che aveva chiuso il 2025, il secondo successo consecutivo e il quinto in sei giornate. Fra i due 2-2 contro Parma e Sassuolo, i rossoneri avevano inanellato gli 1-0 contro Inter e Lazio – e il 3-2 sul campo del Torino.

Diametralmente opposto è il rendimento di un Genoa che, dopo undici punti nelle prime cinque uscite dopo l'esonero di Patrick Vieira, ne ha racimolato uno nelle ultime quattro. E l'1-1 di sabato contro il Pisa penultimo in classifica ha chiuso una striscia con tre sconfitte. All'1-2 contro l'Inter di metà dicembre sono infatti seguiti lo 0-1 contro l'Atalanta prima dell'1-3 in casa della Roma.

Probabili formazioni di Milan - Genoa

Milan: Maignan, Tomori, De Winter, Pavlovic, Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi, Leao, Pulisic

Maignan, Tomori, De Winter, Pavlovic, Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi, Leao, Pulisic Genoa: Leali, Marcandalli, Ostigard, Vasquez, Norton-Cuffy, Frendrup, Malinovskyi, Ellertsson, Martin, Vitinha, Colombo

In Milan - Genoa vedremo un clean sheet?

Dopo il 2-1 con l'Hellas Verona terzultimo in classifica e quello sull'Udinese, il Genoa nelle ultime quattro giornate di Serie A ha timbrato complessivamente tre volte il cartellino. Prima dell'1-1 nello scontro salvezza contro il Pisa di sabato, i rossoblù avevano insaccato nell'1-2 contro l'Inter e nell'1-3 di fine dicembre in casa della Roma. Ma nella penultima uscita a Marassi avevano incassato lo 0-1 contro l'Atalanta.

Il Milan, invece, con l'1-0 a Cagliari di venerdì ha centrato il quarto clean sheet in sei apparizioni in Serie A. In tutto ciò, il 3-0 contro l'Hellas Verona aveva chiuso la striscia aperta con il 3-2 allo Stadio Olimpico Grande Torino. Che a sua volta era stata preceduta dagli 1-0 contro Inter e Lazio.

Per questi motivi, il segno No goal rientra fra quelli realistici nella sfida fra Milan e Genoa.

Scommessa 1: No goal a quota 1.60 su bet365

Il "Diavolo" inanellerà il terzo successo consecutivo?

Dunque, il Genoa giunge al Meazza a secco di vittorie da quattro gare di Serie A. Sei giorni dopo il 2-1 di Udine, il terzo successo in cinque giornate, gli uomini di Daniele De Rossi avevano incassato l'1-2 contro l'Inter. Da allora, e prima dell'1-1 contro il Pisa, il "Grifone" aveva subìto lo 0-1 contro l'Atalanta e l'1-3 all'Olimpico contro la Roma.

Viceversa, i rossoneri – a eccezione del 2-2 contro il Sassuolo a ridosso della Supercoppa – hanno trovato i tre punti in tutte le gare di Serie A da fine novembre. Prima della trasferta a Riad e del pari contro i neroverdi, il "Diavolo" aveva collezionato gli 1-0 contro Inter e Lazio. Sarebbe seguito – prima dell'1-0 di Cagliari – il 3-0 contro l'Hellas Verona.

Per questi motivi, la combo 1 + No goal su William Hill è una di quelle da tenere d'occhio per le puntate in vista della sfida fra il "Diavolo" e il "Grifone".

Scommessa 2: 1 + No goal a quota 2.05 su William Hill

Il Milan insaccherà almeno due volte contro il Genoa?

Prima dell'1-0 a Cagliari di sabato, il Milan aveva insaccato almeno due volte in tre gare di campionato consecutive. A ridosso della Supercoppa erano arrivati il 3-2 a Torino e il 2-2 contro il Sassuolo. Poi gli undici rossoneri avevano salutato il 2025 al Meazza con il 3-0 contro l'Hellas Verona.

Il Genoa, inoltre, nella finora ultima trasferta aveva concesso alla Roma tre reti. E dopo l'1-2 di Marassi contro l'Inter due marcature per seconda volta in tre giornate. Sotto Natale la squadra ligure aveva invece incassato lo 0-1 contro l'Atalanta.

Dunque, anche la combo 1 + Over 1.5 + No goal è realistica in questo incontro fra Milan e Genoa.