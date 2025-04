Gli esperti vedono i rossoneri leggermente favoriti nel match del 20 aprile, in una partita in cui ci si aspetta almeno tre gol

Quote Milan-Atalanta

Contro l’Atalanta, il Milan cerca il ritorno alla vittoria a San Siro e il quinto risultato utile nelle ultime sei giornate di Serie A. La Dea, invece, ha interrotto la striscia di tre sconfitte consecutive superando il Bologna. Secondo i principali bookmaker, si profila un confronto su livelli simili, e i nostri esperti hanno puntato l’attenzione su mercati alternativi

Pronostici Milan-Atalanta: quote, probabili formazioni e scenario

Migliori pronostici di Milan-Atalanta

Di seguito alcuni consigli di scommessa per l’incontro del 33° turno di Serie A tra Milan e Atalanta. Ecco alcune quote:

I nostri esperti vedono i rossoneri leggermente favoriti e si aspettano complessivamente almeno tre marcature a San Siro.

Come arrivano il "Diavolo" e la "Dea" al match

Il Milan disputa il derby regionale contro l’Atalanta otto giorni dopo il 4-0 raccolto sul campo dell’Udinese. È vero che i friulani, undicesimi in classifica, hanno così incassato la quarta sconfitta consecutiva, ma il "Diavolo" ha reagito in modo ineccepibile al brutto infortunio alla testa subìto da Mike Maignan. Prima dello scontro del portiere francese con Alex Jimenez, il Milan aveva chiuso il primo tempo sul 2-0.

Inoltre, i rossoneri hanno festeggiato il terzo successo in cinque turni di Serie A. Dopo i successi in rimonta a Lecce (3-2) e contro il Como (2-1), gli uomini di Sérgio Conceição avevano perso per 1-2 a Napoli contro la seconda in classifica. Poi, nella finora ultima gara a San Siro, era arrivato un 2-2 in rimonta contro la Fiorentina. In mezzo, il Milan aveva ottenuto un 1-1 nell’andata di Coppa Italia contro l’Inter.

L’Atalanta giunge al Meazza una settimana dopo il 2-0 contro il Bologna. Contro la quinta in classifica, la squadra di Gian Piero Gasperini ha chiuso una serie di tre sconfitte. Dopo lo 0-2 nella sfida Scudetto contro l’Inter, la terza forza del campionato aveva subìto due 0-1: a Firenze e in casa contro la Lazio.

Probabili formazioni di Milan-Atalanta

Milan: Sportiello; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Jimenez, Fofana, Reijnders, Hernandez; Pulisic, Jovic, Leao

Atalanta: Carnesecchi; Toloi, Hien, Djimsiti; Cuadrado, Ederson, De Roon, Zappacosta; Pasalic; Retegui, Lookman

Milan-Atalanta: spettacolo possibile a San Siro

Tutte le più recenti otto gare in Serie A del Milan hanno visto più di due reti e, prima del 4-0 a Udine, avevano sempre segnato entrambe le formazioni. Da fine febbraio, la squadra di Sérgio Conceição aveva inizialmente subìto tre 1-2: sul campo del Torino, a Bologna e contro la Lazio.

Dopodiché, il Milan era tornato a macinare punti grazie alle vittorie in rimonta a Lecce (3-2) e contro il Como (2-1). Erano seguiti l’1-2 al Maradona contro il Napoli, secondo in classifica, e il 2-2 contro la Fiorentina.

L’Atalanta, con il 2-0 contro il Bologna, quinto in classifica, è tornata al successo dopo tre sconfitte. Dopo un 4-0 allo Stadium contro la Juventus, gli uomini di Gasperini erano anche rimasti a secco di gol contro l’Inter, a Firenze e contro la Lazio. La sfida contro i Felsinei ha, però, visto la Dea segnare al terzo e al 21° minuto.

Anche per questo motivo, la combo Goal + Over 2.5 appare uno scenario possibile nel big-match fra il Milan e l’Atalanta.

Al Meazza ci si aspetta un match aperto

In tutte le ultime otto sfide di campionato del Milan ci sono state almeno tre marcature. Inoltre, il 4-0 sul campo dell’Udinese, undicesima in classifica, ha chiuso una serie di sette gare nelle quali avevano segnato entrambe le squadre.

Dopo tre 1-2 in casa del Torino, a Bologna e contro la Lazio, gli uomini di Sérgio Conceição hanno perso solo il 30 marzo al Maradona contro un Napoli in piena lotta Scudetto. Prima di quell’1-2 contro i Partenopei, il Milan aveva vinto a Lecce (3-2) e contro il Como (2-1). Nella finora ultima uscita a San Siro, il Diavolo aveva raccolto il 2-2 contro la Fiorentina.

L’Atalanta, nel 2-0 nello scontro diretto contro il Bologna, quinto in classifica, ha segnato al terzo e al 21° minuto. I nostri esperti ritengono che la squadra di Gasperini si sia sbloccata dopo le sconfitte contro l’Inter, a Firenze e contro la Lazio. Il Milan, però, nonostante l’infortunio di Maignan, ha ottenuto a Udine il quarto risultato utile in cinque gare di campionato.

Alla luce di questi stati di forma, i nostri esperti ritengono che si possa concretizzarsi lo scenario Doppia chance 1X + Over 2.5 + Goal.

Milan-Atalanta: Conceição cerca conferme a suon di gol

Tutte le più recenti otto uscite del Milan hanno registrato più di tre gol. Dopo gli 1-2 sul campo del Toro, a Bologna e contro la Lazio, il Diavolo ha perso – peraltro con lo stesso risultato – solo il 30 marzo a Napoli.

Prima della sconfitta al Maradona contro la seconda in classifica, la squadra di Sérgio Conceição si era imposta a Lecce (3-2) e contro il Como (2-1). Poi, aprile si era aperto con l’1-1 nel Derby di Coppa Italia contro l’Inter e con il 2-2 contro la Fiorentina.

L’Atalanta, prima del 2-0 contro il Bologna, aveva incassato tre sconfitte: contro l’Inter, in casa della Fiorentina e contro la Lazio. Anche se la Dea sembra essersi sbloccata dopo la vittoria contro la quinta in classifica, i nostri esperti si aspettano un nuovo risultato utile per il Milan.

Nello specifico, ritengono il segno Doppia chance 1X + Over 2.5 uno scenario plausibile per la sfida a San Siro.

