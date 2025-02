In questo articolo quote, probabili formazioni e pronostici della sfida dei playoff di Champions League Manchester City-Real Madrid

Manchester City-Real Madrid è il match di cartello dei play-off di Champions League. I nostri esperti prevedono un successo dei “Blancos” guidati da Carlo Ancelotti nella sfida d'andata.

Pronostici Manchester City-Real Madrid: quote, scenario e probabili formazioni

Migliori pronostici Manchester City-Real Madrid

2 a 2.85 su Lottomatica

Secondo tempo goal a 2.50 su William Hill

Rodrygo a segno nei 90 minuti a 4.00 su Betsson

Lo stato di forma delle due squadre

Nelle ultime tre edizioni di Champions League la sfida tra Manchester City e Real Madrid è sempre stata almeno un quarto di finale.

Sebbene a questo giro la partita capiti nei primi playoff nella storia della fase finale, la posta in gioco resta comunque altissima. Era difficile immaginare a inizio anno che una tra Manchester City e Real Madrid non riuscisse a raggiungere gli ottavi di finale.

I “Citizens” hanno fatto enorme fatica in questa stagione finendo con lo scivolare a 15 punti di distanza dalla vetta della classifica di Premier League. Vincere il campionato ormai è una missione impossibile: la priorità alla Champions League non sarebbe dunque sorprendente.

Il Real Madrid, invece, è saldamente in corsa per il titolo nella Liga dove si trovano in testa alla classifica a 15 partite dal termine. I “Blancos” vogliono confermarsi anche in Champions League, competizione della quale sono la squadra più titolata e in cui storicamente si esaltano.

Manchester City-Real Madrid: probabili formazioni

Manchester City: Ortega, Stones, Akanji, Dias, Gvardiol, Kovacic, De Bruyne, Silva, Marmoush, Haaland, Savinho.

Real Madrid: Courtois, Valverde, Tchouameni, Asencio, Mendy, Ceballos, Camavinga, Bellingham. Vinicius, Mbappe, Rodrygo.

Real Madrid forte degli ultimi precedenti

Queste due squadre sono abituate a incontrarsi di recente, essendosi sfidate tre volte nelle ultime tre fasi a eliminazione diretta della Champions.

Il Real Madrid ha passato il turno in due delle tre predette occasioni. Il loro feeling con la Champions League fa sì che sia difficile immaginare i "Blancos" eliminati al primo turno ad eliminazione diretta

Il City sta facendo molta fatica in questa stagione, come confermato anche dal sofferto passaggio del turno in FA Cup ottenuto contro il Leyton Orient, club di League One (terza divisione inglese) nel fine settimana.

Il Real Madrid dopo il derby pareggiato con l’Atletico è rimasto in testa alla Liga e ha vinto le ultime tre partite di Champions League. I “Merengues” tra l’altro, hanno eliminato almeno un avversario inglese in Champions League nelle ultime cinque stagioni. Considerando anche che il Real Madrid ha vinto sette delle ultime nove partite in trasferta in tutte le competizioni, la prossima squadra inglese a cadere potrebbe essere proprio il City.

Scommessa 1: 2 a 2.85 su Lottomatica

Tanta azione nel secondo tempo

Nello scorso fine settimana le due squadre hanno ottenuto i loro risultati nella ripresa.

Il City ha avuto bisogno di due gol per rimontare il Leyton Orient in FA Cup; il Real Madrid grazie a un gol di Mbappe dopo l'intervallo ha pareggiato il delicato derby contro l'Atlético.

In casa, la squadra di Pep Guardiola ha segnato almeno una volta dopo l'intervallo in sei delle ultime otto partite. Allo stesso modo, il Real ha segnato nella seconda frazione in nove delle ultime dieci partite in trasferta. Questo fa pensare ad un secondo tempo vivace in cui entrambe le squadre possono trovare la via del gol.

Scommessa 2: Secondo tempo goal a 2.50 su William Hill

Rodrygo “on fire” quando affronta il City

Le stelle del Real Madrid quando giocano contro il City si esprimono ai massimi livelli: Rodrygo in particolare, sembra avere un grande feeling nelle sfide contro il club inglese.

L’attaccante brasiliano ha un record di 4 reti segnate contro i “Citizens” e nei quarti di finale della scorsa edizione (che ha visto il passaggio del turno del Real Madrid, poi laureatosi campione) ha segnato due gol.

Negli ultimi due match disputati dal Real Madrid nella fase campionato Rodrygo ha messo a segno due doppiette consecutive: una sua marcatura durante il match, considerando lo storico contro il City e la forma attuale, è uno scenario possibile.

Scommessa 3: Rodrygo a segno nei 90 minuti a 4.00 su Betsson