Gli Hammers hanno vinto la loro ultima visita all'Old Trafford in EPL e hanno segnato per primi in cinque degli ultimi sette incontri. Riusciranno a vincere giovedì?

Pronostici Manchester United - West Ham: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere

Migliori scommesse per Manchester United - West Ham

Pareggio o West Ham (Doppia Chance) a quota 2.75 con Goldbet

West Ham (1° Gol) a quota 3.05 con NetBet

Callum Wilson marcatore in qualsiasi momento a quota 3.65 con Lottomatica

Quote Manchester United - West Ham

Per saperne di più sulla competizione è possibile visitare i portali ufficiali degli operatori. Inoltre i lettori possono consultare

La nostra guida al codice bonus bet365, iniziative di questo operatore e iscrizione

La nostra pagina dedicata ai migliori bonus scommesse di benvenuto per nuovi utenti.

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Manchester United 1-1 West Ham

Pronostico marcatore: Manchester United – Mbeumo; West Ham – Wilson

Dopo aver ottenuto una vittoria importante per 2-1 contro il Crystal Palace, il Manchester United torna a giocare in casa contro il West Ham United giovedì sera. I Red Devils di Ruben Amorim avevano bisogno di quella vittoria per riprendersi dalla delusione della sconfitta casalinga per 1-0 contro un Everton ridotto a dieci uomini.

Attualmente, lo United è al settimo posto nella classifica della Premier League, a soli quattro punti dal secondo posto del Manchester City. Il loro problema principale è la difesa, avendo subito 20 gol in 13 partite, più del Fulham, che è al 15° posto con 17 gol subiti.

Lo United ha trovato il West Ham un avversario ostico nelle ultime stagioni. Gli Hammers hanno segnato negli ultimi tre incontri. Amorim spera che Joshua Zirkzee continui a segnare, mentre Sesko è ancora fuori per infortunio.

Il West Ham ha ottenuto sette punti nelle ultime quattro partite di Premier League. Nonostante la sconfitta casalinga per 2-0 contro il Liverpool domenica, gli Hammers hanno dimostrato maggiore forza di recente. Le vittorie consecutive in casa contro Newcastle e Burnley sono state seguite da un pareggio per 2-2 contro l'AFC Bournemouth.

Prima di quel pareggio, il West Ham aveva faticato nelle partite in trasferta. Avevano perso contro Leeds e Arsenal, ma erano riusciti a ottenere quattro punti dalle trasferte a Everton e Nottingham Forest. Con Nuno Espírito Santo che inizia a plasmare la squadra, ci aspettiamo che il West Ham diventi più difficile da battere.

Probabili formazioni Manchester United - West Ham

Manchester United: Lammens; Shaw, Yoro, de Ligt, Dalot; Diallo, Fernandes, Casemiro, Mount; Mbeumo, Zirkzee

West Ham:Areola; Wan-Bissaka, Diouf, Todibo, Mavropanos; Magassa, Potts, Guilherme, Fernandes; Bowen, Wilson

Scommettere contro i Red Devils

Lo United ha subito una preoccupante sconfitta casalinga per 1-0 contro l'Everton, non riuscendo a superare la forte difesa dei Toffees. Pertanto, ci si aspetta uno scenario simile giovedì. Nuno Espírito Santo ha uno stile di gestione simile a quello di David Moyes, concentrandosi principalmente sulla struttura e sulla forza difensiva, dando ai suoi giocatori offensivi una base solida da cui partire. Gli Hammers hanno anche vinto 2-0 a Old Trafford contro la squadra di Ruben Amorim a maggio.

Con lo United privo di due dei suoi attaccanti più costosi, Matheus Cunha e Benjamin Sesko, è il momento ideale per il West Ham di fare visita. Il West Ham sarà senza Lucas Paquetá a causa di una sospensione per una partita. Pertanto, Luis Guilherme dovrà esibirsi bene e cercare di assicurarsi un posto da titolare regolare.

Scommessa 1: Pareggio o West Ham (Doppia Chance) a quota 2.75 con Goldbet

Scommettere sugli Hammers per sbloccare il risultato

Abbiamo già menzionato che i visitatori hanno segnato per primi in cinque degli ultimi sette incontri tra queste squadre. Vale anche la pena notare che il Manchester United ha segnato per primo solo nel 33% delle partite casalinghe finora in questa stagione. I mercati delle scommesse suggeriscono che gli Hammers hanno solo il 32,26% di probabilità di segnare per primi giovedì. Pertanto, questo è un buon valore basato sul loro record testa a testa e sui lenti inizi dello United nelle partite casalinghe.

Il West Ham ha una media di 1,17 gol segnati per partita in trasferta finora in questa stagione, quindi dovrebbe essere in grado di silenziare i tifosi di Old Trafford. Basandoci su questi fatti, questa è la scommessa di valore numero uno del nostro trio di pronostici Manchester United - West Ham.

Scommessa 2: West Ham (1° Gol) a quota 3.10 con NetBet

Valore su Wilson per mantenere la sua seconda giovinezza

L'attaccante 33enne Callum Wilson si è comportato bene da quando è tornato in forma al West Ham. L'ex attaccante del Newcastle ha segnato nel 40% delle sue dieci presenze in Premier League finora in questa stagione. I mercati delle scommesse gli danno il 32,26% di probabilità di trovare la rete a Old Trafford. Questo suggerisce che c'è un 7% di probabilità che segni se mantiene la sua forma recente.

Wilson attualmente si trova nel 68° percentile per i gol non su rigore. Un'altra statistica mostra quanto bene pressa l'avversario dalla parte anteriore. Il veterano è nel 94° percentile per intercettazioni (0,43 per partita).