Pronostici Manchester United - Newcastle: i Magpies fanno la loro magia

Il nostro esperto di scommesse prevede che il Newcastle possa ribaltare la sua fortuna in trasferta e sfruttare l'organico ridotto dello United.

Pronostici Manchester United - Newcastle: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere

Migliori scommesse per Manchester United - Newcastle

Doppia chance - Pareggio/Newcastle United a quota 1.54 su Lottomatica

Goal (GG) a quota 1.65 su Goldbet

Marcatore in qualsiasi momento - Nick Woltemade a quota 2.38 su Netbet

Quote Manchester United vs Newcastle

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Manchester United 1-2 Newcastle

Pronostico marcatore: Manchester United – Matheus Cunha; Newcastle – Nick Woltemade, Harvey Barnes

Il Manchester United ha mostrato qualche miglioramento in questa stagione. I Red Devils hanno quattro punti in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Tuttavia, le inconsistenze continuano a tormentare la metà rossa di Manchester.

Nonostante una buona prestazione lo scorso weekend, lo United è stato sconfitto da un Aston Villa in grande forma. Questo periodo potrebbe rivelarsi cruciale per determinare il resto della loro stagione. Mancano giocatori chiave, con il capocannoniere Bryan Mbeumo e l'influente Amad Diallo impegnati in doveri internazionali.

A complicare ulteriormente le cose per Ruben Amorim, il capitano Bruno Fernandes sarà fuori almeno per le prossime sei partite. Anche Kobbie Mainoo sta lottando con un problema al polpaccio. Questo lascia lo United gravemente indebolito contro una squadra che è solo tre punti dietro in classifica di Premier League.

Anche il Newcastle ha affrontato simili inconsistenze nel suo campionato. Di conseguenza, gli uomini di Eddie Howe si trovano all'11° posto. Una vittoria qui fornirebbe un tanto necessario impulso. I Magpies hanno tre punti in meno rispetto allo stesso periodo della scorsa stagione.

La loro forma in trasferta è stata deludente. Sono necessari miglioramenti se il Toon spera di puntare a un posto europeo in questa stagione.

Probabili formazioni Manchester United - Newcastle

Manchester United:Lammens, Martinez, Heaven, Shaw, Dalot, Ugarte, Mainoo, Dorgu, Cunha, Mount, Sesko

Newcastle:Ramsdale, Miley, Thiaw, Schar, Hall, Guimaraes, Tonali, Ramsey, Murphy, Woltemade, Gordon

Trend H2H da continuare

Un dato preoccupante per il Man United è che hanno vinto solo due delle ultime otto partite, nonostante alcune buone prestazioni. Inoltre, il vantaggio casalingo offre poco conforto, dato che non hanno vinto nelle ultime tre partite in casa. Due pareggi e una sconfitta in quella serie offrono speranza ai visitatori.

Il Newcastle è stato scarso in trasferta. Ha vinto solo una delle otto partite di campionato in trasferta quest'anno. I Magpies hanno vinto una delle ultime quattro partite in tutte le competizioni, ma dovrebbero portare a casa qualcosa il giorno di Santo Stefano.

Il Toon gode di un record positivo contro i padroni di casa, avendo vinto cinque degli ultimi sei scontri diretti. Gli ospiti hanno vinto la partita corrispondente della scorsa stagione 2-0. Anche se una vittoria è probabile, una prestazione più forte dei padroni di casa potrebbe portare a un pareggio.

Scommessa 1: Doppia chance - Pareggio/Newcastle United a quota 1.54 su Lottomatica

Problemi del giorno di Santo Stefano

I Red Devils hanno avuto difficoltà a proteggere la loro porta in questa stagione. Solo Nottingham Forest (13), West Ham (20) e Wolves (23) hanno subito più gol in casa rispetto ai 12 del Man United. Gli uomini di Amorim non sono riusciti a mantenere la porta inviolata in 16 delle loro 17 partite di campionato quest'anno.

La linea d'attacco del Newcastle sarà incoraggiata da questi numeri prima della loro trasferta all'Old Trafford. Tuttavia, anche le truppe di Howe sono state instabili in difesa. Non sono riusciti a mantenere la porta inviolata in ciascuna delle ultime 10 partite di campionato.

Entrambe le squadre hanno segnato nel 50% delle partite di campionato in trasferta del Newcastle. Nel frattempo, quella cifra sale al 62% per le partite di campionato del Man United all'Old Trafford. Di conseguenza, il giorno di Santo Stefano potrebbe portare gol da entrambe le parti.

Scommessa 2: Goal (GG) a quota 1.65 su Goldbet

Woltemade torna a segnare

Nick Woltemade, arrivato come sostituto di Alexander Isak, ha fatto un lavoro splendido da quando si è trasferito al Toon. Il tedesco ha segnato sette gol in 14 partite di campionato, con una media di un gol ogni due partite.

Era in una mini crisi per cinque partite consecutive prima di segnare una doppietta contro il Chelsea lo scorso weekend. I tifosi dei Magpies sperano che quei gol lo ispirino a continuare a segnare per il resto della stagione.

L'altezza di Woltemade potrebbe essere utile in questo incontro, specialmente se dovesse affrontare giocatori come Lisandro Martínez. Tuttavia, l'abilità del centravanti davanti alla porta assicura che sarà uno da tenere d'occhio quando il Newcastle visiterà l'Old Trafford.