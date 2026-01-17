Pronostici Manchester United - Manchester City: gli uomini di Pep pronti a prevalere

Michael Carrick si prepara a prendere il comando come allenatore ad interim del Manchester United per la prima volta contro il City di Pep Guardiola all'Old Trafford.

Pronostici Manchester United - Manchester City: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere

Migliori scommesse per Manchester United - Manchester City

Quote Manchester United vs Manchester City

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Manchester United 0-2 Manchester City

Pronostico marcatore: Manchester City – Haaland, Semenyo

Il Manchester City si dirige verso Old Trafford, pronto ad affrontare un Manchester United rinnovato sotto la gestione del nuovo tecnico ad interim, Michael Carrick. Lo United ha preso la decisione audace di licenziare Ruben Amorim, il cui sistema 3-4-3 non ha funzionato con i Red Devils. Sebbene Darren Fletcher abbia guidato la squadra nelle ultime partite, Carrick è stato reclutato per il resto della stagione.

Non è tutto buio per lo United, attualmente settimo in classifica ma a soli tre punti dal Liverpool, quarto. Un risultato positivo contro il City potrebbe riaccendere le speranze di qualificazione alla Champions League. Nonostante abbiano vinto solo una delle ultime sei partite di EPL, ne hanno anche persa solo una, dimostrando di essere difficili da battere.

Il City ha pareggiato le ultime tre partite di EPL, permettendo all'Arsenal di allungare il vantaggio in vetta a sei punti. Gli uomini di Pep Guardiola sono i migliori marcatori del campionato, con 45 goal in 21 partite. Con l'acquisto di Antoine Semenyo, hanno aggiunto ulteriore potenza offensiva. Semenyo ha segnato due goal nelle sue prime due partite da quando è arrivato dall'AFC Bournemouth.

Con una tale abbondanza di risorse offensive, il City ha iniziato le partite in modo aggressivo, segnando per primi in otto delle ultime nove partite. Se lo faranno sabato, sarà difficile per l'United recuperare.

Probabili formazioni Manchester United - Manchester City

Manchester United:Lammens, Shaw, Dalot, Maguire, Martinez, Ugarte, Casemiro, Fernandes, Cunha, Mbeumo, Sesko

Manchester City:Donnarumma, Nunes, O’Reilly, Ake, Khusanov, Rodri, Cherki, Silva, Foden, Semenyo, Haaland

Gli uomini di Guardiola in forma smagliante

Il Manchester City ha vinto cinque delle ultime sei trasferte in tutte le competizioni. La loro vittoria in coppa contro l'Exeter è stata impressionante, ma la solida vittoria nella semifinale di andata dell'EFL Cup a Newcastle è stata ancora più significativa. Il Newcastle aveva vinto 11 delle ultime 13 partite al St James’ Park, eppure il City li ha tenuti a distanza.

Gli uomini di Guardiola hanno dimostrato di poter prosperare in atmosfere intense. L'Old Trafford sarà sicuramente vibrante sabato. Il City è imbattuto nelle ultime 13 partite in tutte le competizioni, mentre lo United è in una serie di quattro partite senza vittorie. Ecco perché puntare sui visitatori sembra una scelta intelligente. Lo United ha vinto solo due delle ultime dieci partite casalinghe contro il City in Premier League.

Valore su due goal o meno

Otto degli ultimi dieci incontri tra United e City hanno visto tre o più goal. Tuttavia, sembra esserci valore nel mercato Under 2.5 Goal questo weekend. Tre delle ultime quattro partite casalinghe di EPL dello United sono terminate con due o meno goal segnati. Nel frattempo, quattro delle ultime cinque partite del City sono terminate con vittorie Under 2.5 Goal. Il City ha una media di meno di un goal subito per partita in questa stagione. Nonostante una difesa centrale improvvisata, sono stati dinamici e potenti in difesa.

Guardando ai dati storici, il 44% degli ultimi 50 derby di Manchester è finito con due o meno goal. Tuttavia, i mercati delle scommesse valutano la probabilità solo al 40% questo weekend, quindi c'è un chiaro valore.

Un altro contributo di Semenyo

È stato un inizio meraviglioso per Antoine Semenyo al Manchester City. L'ex potenza dell'AFC Bournemouth ha segnato due volte nelle sue prime due partite. L'internazionale ghanese ha segnato uno e ne ha assistito un altro nella vittoria per 10-1 del City in FA Cup contro l'Exeter. Ha poi segnato il primo gol del City nella vittoria per 2-0 nella semifinale di andata dell'EFL Cup a Newcastle.

Semenyo ha 13 contributi di gol in 20 presenze in EPL finora nel 2025/26. In tutte le competizioni, ha 16 contributi di gol in 23 partite con un tasso di successo del 69,60%. Tuttavia, i mercati delle scommesse credono che abbia solo il 51,28% di possibilità di segnare o assistere nel derby di Manchester di questo fine settimana. Se supererà indenne la partita contro il Newcastle, questa sarà la scommessa di puro valore.