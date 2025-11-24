Pronostici Manchester United - Everton: Mbeumo affonda i Toffees

l nostro esperto di scommesse prevede che questa partita vedrà diversi gol, con Bryan Mbeumo che segnerà in una vittoria casalinga.

Pronostici Manchester United - Everton: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere

Migliori scommesse per Manchester United - Everton

Quote Manchester United - Everton

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Man Utd 2-1 Everton

Man Utd 2-1 Everton Pronostico marcatore: Man Utd – Bryan Mbeumo, Bruno Fernandes; Everton – Iliman Ndiaye

Il Man Utd sta vivendo una stagione migliore sotto la guida di Ruben Amorim ed è imbattuto da cinque partite prima di questa sfida. Le ultime due partite si sono concluse con pareggi 2-2 in trasferta contro Nottingham Forest e Tottenham. Questa sarà la loro prima partita in casa dal 4-2 contro il Brighton un mese fa.

L'Everton, guidato da David Moyes, sembra anch'esso muoversi in una direzione positiva. Hanno battuto il Fulham 2-0 in casa appena prima della pausa internazionale, ponendo fine a un periodo deludente di una sola vittoria in sette partite di campionato per il club del Merseyside.

Probabili formazioni Manchester United - Everton

Manchester United: Lammens, Shaw, Maguire, De Ligt, Dorgu, Fernandes, Casemiro, Mazraoui, Cunha, Diallo, Mbeumo

Lammens, Shaw, Maguire, De Ligt, Dorgu, Fernandes, Casemiro, Mazraoui, Cunha, Diallo, Mbeumo Everton: Pickford, Mykolenko, Tarkowski, Keane, Garner, Gueye, Iroegbunam, Grealish, Dewsbury-Hall, Ndiaye, Barry

I Red Devils per conquistare la quinta vittoria consecutiva in casa

Sebbene lo United non abbia giocato al meglio contro gli Spurs nell'ultima partita, il gol al 96° minuto di Matthijs de Ligt ha salvato un punto nel finale, mantenendo il loro slancio. I Red Devils sono stati particolarmente impressionanti in casa, avendo vinto ciascuna delle ultime quattro partite all'Old Trafford, con una media di 2,75 gol per partita in quel periodo. I dati sottostanti indicano miglioramenti genuini in questa squadra del Man Utd.

Il loro xGD di +5.3 in casa è il terzo miglior record in Premier League. Hanno creato più xG rispetto agli avversari in ogni partita casalinga finora in questa stagione. A parte una vittoria per 3-2 contro il club in fondo alla classifica, il Wolves, l'Everton ha ottenuto solo un punto in quattro partite in trasferta in questa stagione. Hanno anche perso le ultime quattro trasferte all'Old Trafford e probabilmente lasceranno di nuovo senza punti lunedì sera.

Scommessa 1: Man Utd vincente a quota 1.75 su bet365

La serie positiva di Mbeumo continua

la pausa internazionale e dovrebbe essere completamente riposato in vista di questa partita. Prima di questo turno di partite, solo tre giocatori hanno superato il totale di 26 tiri di Mbeumo nella Premier League 2025/26.

Sta entrando in molte posizioni di tiro e ha trovato la rete con il 53.8% dei suoi tentativi. Con Sesko in dubbio per un infortunio, il 26enne potrebbe di nuovo operare come centravanti. È un buon valore per segnare in qualsiasi momento con una probabilità implicita del 43.5%.

Scommessa 2: Bryan Mbeumo segna in qualsiasi momento a quota 2.45 su William Hill

Gol a raffica all'Old Trafford

Ci sono ancora alcune lacune difensive in questa squadra del Man Utd. Hanno concesso 16.4 xG in questa stagione, che è il terzo peggior record in Premier League. Questo ha contribuito ad alcuni incontri divertenti, con il 73% delle loro partite che ha prodotto almeno tre gol. L'Everton è una squadra più conservativa sotto Moyes.

Tuttavia, hanno aggiunto un po' più di creatività alla loro squadra in questa stagione, con Jack Grealish che ha fornito quattro assist in Premier League, il miglior record del campionato dopo 11 giornate. Kiernan Dewsbury-Hall è un altro talentuoso centrocampista capace di giocare la palla, mentre l'ala Iliman Ndiaye ha contribuito con quattro gol.

Hanno abbastanza qualità nelle loro fila per mettere alla prova una difesa casalinga fragile. Questo suggerisce un altro incontro relativamente ricco di gol che coinvolge i Red Devils. L'Over 2.5 gol può essere sostenuto con una probabilità implicita del 58.1%.

Scommessa 3: Over 2.5 goal a quota 1.71 su Netbet