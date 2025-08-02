Pronostici Manchester United - Everton: le difficoltà di Moyes continuano

Pronostici Manchester United - Everton: quote, analisi partita e probabili formazioni

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Quote Manchester United vs Everton

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Dopo una terribile campagna di campionato e la sconfitta nella finale di Europa League contro il Tottenham, il Manchester United sembra diventare più forte. La loro forma pre-stagionale è stata eccellente, rimanendo imbattuti.

La squadra di Ruben Amorim ha vinto entrambe le partite nella Premier League Summer Series, inclusa una chiara vittoria per 4-1 contro il Bournemouth giovedì mattina. I nuovi acquisti Matheus Cunha e Bryan Mbeumo potrebbero giocare per i Red Devils, con Mbeumo ancora in attesa del suo debutto.

Lo United ha già assicurato il titolo del torneo, dopo la vittoria del Chelsea nel 2023. Pertanto, l'allenatore ha la possibilità di ruotare i giocatori ed esaminare da vicino la sua squadra quando affronteranno l'Everton al Mercedes-Benz Stadium.

L'Everton ha faticato durante tutta la sua campagna. La squadra di David Moyes ha perso entrambe le partite nella competizione. Nell'ultima partita, hanno perso il vantaggio di 1-0 e sono stati sconfitti 2-1 dall'ex club di Moyes, il West Ham.

Moyes si è lamentato di non aver firmato i giocatori che desiderava. Ha esplicitamente menzionato che la sua squadra non è pronta per questa competizione pre-stagionale, né per la Premier League.

Probabili formazioni Manchester United - Everton

Manchester United: Bayindir; Yoro, De Ligt, Shaw; Diallo, Ugarte, Mainoo, Dorgu; Fernandes, Mbeumo; Cunha

Everton: Pickford; O’Brien, Keane, Mykolenko; Patterson, Gueye, Iroegbunam, McNeil; Armstrong, Ndiaye, Beto

Opportunità per un clean sheet

Il Manchester United ha raramente mantenuto un clean sheet nelle recenti stagioni e deve ancora riuscirci nella Premier League Summer Series. Tuttavia, avranno l'opportunità di farlo contro i Toffees domenica.

L'Everton ha avuto difficoltà a trovare la rete, avendo segnato solo una volta nelle loro due partite, concedendo però cinque gol. Gli uomini di Amorim dovrebbero segnare facilmente, specialmente dopo aver messo quattro gol contro il Bournemouth giovedì.

I Blues non sono riusciti a segnare in due delle loro ultime tre partite, quindi lo United probabilmente li terrà a bada. È interessante notare che l'80%, ovvero quattro degli ultimi cinque scontri diretti, ha visto i Red Devils vincere con un clean sheet.

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La forma di gol dello United continua

Con quattro reti nell'ultima partita, lo United sembra segnare bene, specialmente con Rasmus Hojlund che ha trovato la rete per primo all'ottavo minuto. Hanno segnato un minimo di due gol nelle ultime quattro partite.

Cunha è stato riposato nella partita precedente e Mbeumo dovrebbe giocare una parte in questo incontro. Pertanto, i Toffees troveranno difficile fermarli. È preoccupante che i Merseysiders abbiano concesso almeno due gol in entrambe le loro partite in questa competizione.

Il record degli scontri diretti supporta questa affermazione. Il Man Utd ha segnato almeno due gol in ciascuno degli ultimi sette incontri con l'Everton. Questa è una statistica sorprendente che suggerisce che il Manchester United segnerà molti gol contro l'Everton.

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Tutti i segnali indicano una direzione

Lo United è il grande favorito per questa partita, cosa che non si diceva spesso la scorsa stagione. Attualmente, l'Everton è in una serie di quattro partite senza vittorie, avendo perso tre di fila. La loro ultima vittoria è stata contro il Newcastle nell'ultima giornata della stagione di Premier League.

Nel frattempo, gli uomini di Amorim hanno vinto tre delle loro ultime quattro amichevoli di club, mentre una è finita in pareggio. Hanno un eccellente record contro l'Everton, avendo vinto sei degli ultimi sette incontri. Considerando la forma attuale dei Merseysiders, lo United è in una posizione ideale per vincere la sua terza partita di fila.

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