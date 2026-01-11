Pronostici Manchester United - Brighton: una sfida di coppa avvincente

Il nostro esperto di scommesse prevede che questa partita sarà ricca di gol, con lo United che alla fine avrà la meglio all'Old Trafford.

Pronostici Manchester United - Brighton: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere

Migliori scommesse per Manchester United - Brighton

Vittoria del Manchester United a quota 1.86 su William Hill

Goal (GG) a quota 1.48 su Goldbet

Bruno Fernandes segna o assiste a quota 2.75 su Lottomatica

Quote Manchester United - Brighton

Manchester United - Brighton Lottomatica William Hill Golbet Manchester United 1.80 1.86 1.82 Pareggio 3.95 3.75 3.95 Brighton 3.65 3.60 3.65

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Manchester United 3-2 Brighton

Pronostico marcatore: Manchester United - Benjamin Sesko, Bruno Fernandes, Matheus Cunha; Brighton: [marcatori da inserire]

Le recenti difficoltà del Manchester United sono state ampiamente documentate. Un pareggio contro il Leeds United ha segnato la fine del mandato di Ruben Amorim al club, dopo un risultato di 1-1 contro un Wolverhampton Wanderers in difficoltà. Darren Fletcher ha poi assunto il ruolo di allenatore ad interim, ma la squadra ha registrato un terzo pareggio consecutivo dopo aver ceduto un vantaggio di 2-1 per finire pari con il Burnley.

Il Brighton & Hove Albion arriva all'Old Trafford per questo incontro di FA Cup in forma incostante. Sebbene abbiano ottenuto un lodevole pareggio per 1-1 in trasferta contro il Manchester City durante la settimana, hanno registrato solo una vittoria nelle ultime otto partite. Inoltre, hanno mantenuto la porta inviolata solo due volte in quel periodo di otto partite, il che potrebbe dare fiducia alla squadra di casa nella loro capacità di segnare.

Probabili formazioni Manchester United - Brighton

Manchester United:Lammens, Dalot, Yoro, Maguire, Dorgu, Casemiro, Mainoo, Mount, Fernandes, Cunha, Sesko

Brighton:Verbruggen, Hinshelwood, Dunk, van Hecke, De Cuyper, Ayari, Gomez, Kadioglu, Rutter, Mitoma, Welbeck

Red Devils in vantaggio

Sebbene il Manchester United abbia vinto solo due delle ultime otto partite di Premier League, continua a segnare regolarmente e ha subito solo due sconfitte in casa in tutta la stagione. Considerando le difficoltà del Brighton in trasferta, i padroni di casa sono considerati i favoriti per questo incontro.

I Red Devils hanno però alcune assenze importanti. Bryan Mbeumo, Amad Diallo e Noussair Mazraoui sono assenti per la Coppa d'Africa, mentre Matthijs de Ligt è ancora fuori. Tuttavia, la squadra è stata rinforzata dal ritorno a metà settimana di Bruno Fernandes, Harry Maguire e Kobbie Mainoo.

Nel frattempo, il Brighton sarà senza Carlos Baleba a causa della Coppa d'Africa, con Solly March, Stefanos Tzimas e possibilmente Yankuba Minteh fuori per infortunio. Sebbene i visitatori abbiano spesso messo in difficoltà i Red Devils negli ultimi anni, il Manchester United ha vinto l'incontro di ottobre per 4-2 e ci si aspetta un risultato simile anche qui.

Scommessa 1: Vittoria del Manchester United a quota 1.86 su Wiiliam Hill

Fuochi d'artificio all'Old Trafford

Come già accennato, il loro precedente scontro diretto di qualche mese fa ha prodotto sei gol. Inoltre, ci sono stati più di 2,5 gol segnati in tutte tranne una delle loro ultime cinque sfide dall'inizio della stagione 2023/24. Storicamente, queste squadre raramente hanno giocato partite senza gol, con solo due pareggi per 0-0 registrati dal loro primo incontro nel 1909.

Sebbene questa non sia una partita di Premier League, le statistiche del campionato evidenziano le tendenze di segnatura di entrambe le squadre. Il Manchester United ha partecipato a più partite in cui entrambe le squadre hanno segnato rispetto a qualsiasi altra squadra in questa stagione (16), con il Brighton che segue da vicino con 14. Entrambe le squadre hanno trovato la rete in ciascuno dei loro ultimi tre incontri.

Scommessa 2: Goal (GG) a quota 1.48 su Goldbet

Il ritorno di un regista chiave

Bruno Fernandes rimane uno dei giocatori più influenti per il Manchester United. Prima di subire un infortunio al bicipite femorale, aveva contribuito con 12 gol e assist in 17 presenze in questa stagione. È tornato in campo contro il Burnley mercoledì, fornendo l'assist per il gol di apertura di Benjamin Sesko.

L'allenatore ad interim Darren Fletcher ha confermato che Fernandes è stato sostituito solo per gestire la sua forma fisica dopo l'infortunio, suggerendo che è pronto per iniziare di nuovo. Il centrocampista portoghese ha già vinto questa competizione e sarà desideroso di contribuire ulteriormente. Che segni o fornisca assist, ci si aspetta che sia centrale negli sforzi offensivi del Manchester United.

Fabian Hürzeler sarà molto attento alla minaccia rappresentata dal 31enne, mentre la sua squadra tenterà di impedire a Bruno di segnare.