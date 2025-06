Pronostici Manchester City - Wydad AC: Gli uomini di Pep partono forte

Ecco i nostri pronostici per Manchester City - Wydad AC mentre le due squadre si affrontano nel Mondiale per Club mercoledì 18 giugno.

Il City ha l'opportunità di riscattarsi dopo una stagione deludente e dovrebbe superare comodamente il Red Castle in Pennsylvania.

Pronostici Manchester City - Wydad AC: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere

Migliori scommesse per Manchester City - Wydad AC

Ci aspettiamo che il Manchester City superi facilmente il Wydad con un punteggio di 3-0.

Quote Manchester City - Wydad

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Il City ha avuto una stagione 2024/25 in gran parte deludente, ma ha già fatto mosse significative nel mercato dei trasferimenti. Si presentano al Mondiale per Club avendo vinto nove delle loro ultime 12 partite in tutte le competizioni, con Erling Haaland tornato in forma. Come campioni in carica, vorranno mantenere il trofeo, e hanno la qualità per farlo.

Il Wydad ha avuto un andamento altalenante. Hanno vinto le ultime tre partite di Botola Pro ma hanno concluso a 16 punti dai vincitori, RS Berkane. Una serie di una vittoria in otto partite non molto tempo fa è stata motivo di preoccupazione, e le sconfitte amichevoli contro il Siviglia e il Porto sicuramente non hanno aiutato. Hanno mantenuto la porta inviolata solo tre volte dall'inizio di marzo.

Probabili formazioni Manchester City - Wydad AC

Manchester City: Ederson, Nunes, Dias, Gvardiol, Aït-Nouri, Reijnders, Rodri, Foden, Cherki, Marmoush, Haaland

Wydad AC: Benabid, Moufi, Harkass, Boutouil, Boucheta, Zemraoui, Moubarik, Lorch, Mailula, Rayhi, Obeng

Wydad nel mirino

La squadra di Pep Guardiola raramente termina una stagione senza trofei. Una forma disastrosa in Premier League li ha visti cedere il titolo al Liverpool, e hanno anche perso la Champions League. Sebbene la Coppa del Mondo per Club non fosse stata una priorità in passato, ora rappresenta un'opportunità preziosa. Con questo in mente, e considerando i bonus finanziari, saranno motivati per l'incontro con il Wydad. Con la Juventus nel loro girone, i Cityzens saranno desiderosi di partire bene alla ricerca del primo posto. Haaland, Omar Marmoush e il nuovo acquisto, Rayan Cherki, potrebbero divertirsi a Philadelphia.

I marocchini non saranno avversari facili - non sarà una ripetizione della facile vittoria del Bayern Monaco sull'Auckland City, ma la minaccia offensiva del City dovrebbe essere troppo. Non c'è valore in una vittoria per la squadra di Guardiola, quindi probabilmente i gol sono la strada da seguire. Inoltre, gli uomini di Mohamed Amine Benhachem non hanno mantenuto molte volte la porta inviolata di recente.

Scommessa 1: Manchester City vince e oltre 3,5 gol a quota 2.00 su Lottomatica

Un forte inizio del City

Nessuna squadra di Premier League ha segnato più gol nel primo tempo del Manchester City nel corso del 2024/25. Hanno segnato 41 nei primi 45 minuti delle loro partite di campionato, subendo 22 lungo la strada. Per restringere ulteriormente il campo, i 15 minuti prima dell'intervallo sono il momento in cui sono più letali.

Anche il Wydad ha segnato più gol nel primo tempo rispetto al secondo - anche se non di molto. La loro difficoltà è arrivata nelle fasi finali delle partite, dove subire troppi gol ha danneggiato le loro possibilità di titolo. Tuttavia, il City cercherà di chiudere la pratica presto per concentrarsi sulla seconda partita. Considerando la rosa talentuosa a disposizione di Guardiola, ci si aspetterebbe che inizi forte per poi apportare alcuni cambiamenti alla formazione. Non sarebbe una sorpresa vederli partire veloci e mettere gli avversari alle corde.

Scommessa 2: Primo tempo con più gol a quota 2.75 su NetBet

La grande forma di Haaland

Non è stata la migliore stagione dal punto di vista del club, ma Haaland è riuscito comunque a segnare 31 gol per il City nel 2024/25. Ha anche segnato otto gol nelle sue ultime sei partite per la Norvegia, inclusi due in due qualificazioni ai Mondiali questo mese. La difesa del Wydad avrà il suo bel da fare con lui. Il norvegese sarà fiducioso delle sue possibilità di conquistare la Scarpa d'Oro negli Stati Uniti, e potrebbe dominare durante la fase a gironi. Non è l'unica minaccia del City, ma è quello che sarà in prima linea. Un paio di gol sono sicuramente una possibilità per lui.