Il nostro esperto di scommesse prevede un ritorno alla vittoria per il City dopo un paio di risultati deludenti. Gli ospiti stanno attraversando un momento difficile.

Pronostici Manchester City - Leeds: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere

Migliori scommesse per Manchester City - Leeds

No Goal (NG) a quota 1.75 su Goldbet

Secondo tempo con più gol a quota 2.10 su NetBet

Phil Foden segna o assiste a quota 1.90 su Lottomatica

Quote Manchester City - Leeds

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Man City 3-0 Leeds

Pronostico marcatore: Man City – Erling Haaland x2, Phil Foden

Il Manchester City ha faticato la scorsa settimana. Prima hanno perso terreno sull'Arsenal e sono stati superati dal Chelsea dopo una sconfitta contro il Newcastle United, e poi sono stati battuti dal Bayer Leverkusen. Tuttavia, hanno un'ottima occasione per riprendersi e tornare a vincere in Premier League.

Nel frattempo, il Leeds United sta attraversando un periodo difficile. Hanno perso cinque delle ultime sei partite e non mantengono la porta inviolata da agosto. Inoltre, gli uomini di Daniel Farke hanno vinto solo una partita in trasferta in tutta la stagione, contro il Wolverhampton Wanderers, ultimi in classifica, il che non è un risultato molto significativo.

Probabili formazioni Manchester City - Leeds

Manchester City: Nunes, Dias, Gvardiol, O'Reilly, Gonzalez, Cherki, Silva, Foden, Doku, Haaland

Leeds: Perri, Bogle, Rodon, Struijk, Gudmundsson, Ampadu, Longstaff, Tanaka, Aaronson, Okafor, Nmecha

Difficoltà in trasferta

Anche se il Man City ha registrato un paio di risultati deludenti, rimane una squadra con molti giocatori di qualità. A parte la sconfitta contro il Leverkusen, sono stati molto forti in casa, vincendo sette delle nove partite in tutte le competizioni. Hanno mantenuto la porta inviolata in quattro di queste partite, inclusa una contro il Liverpool all'inizio di questo mese.

Al contrario, il rendimento in trasferta del Leeds è stato molto scarso. Hanno vinto solo tre partite in tutta la stagione e non hanno vinto nelle ultime tre trasferte. Inoltre, hanno subito gol in nove partite consecutive, sia in casa che in trasferta. Gli ospiti causerebbero sicuramente un grande sconvolgimento se vincessero questa partita.

Entrambe le squadre hanno relativamente pochi problemi di infortuni; Rodri, Mateo Kovacic e Anton Stach sono gli unici giocatori significativi assenti, e quest'ultimo potrebbe persino giocare per il Leeds questo fine settimana. Con così tante opzioni disponibili, ci si aspetta che la squadra di casa domini la partita, mentre gli ospiti probabilmente faticheranno a creare occasioni.

Scommessa 1: No Goal (NG) a quota 1.75 su Goldbet

Fuochi d'artificio nel secondo tempo

La maggiore debolezza del Leeds in questa stagione è stata la loro incapacità di rimanere concentrati per tutti i 90 minuti. Se le partite finissero al primo tempo, sarebbero undicesimi in classifica, anziché diciottesimi. Hanno segnato solo due gol dopo l'intervallo, subendo quasi il doppio.

Nel frattempo, il City ha regolarmente performato meglio nel secondo tempo. Sono in testa alla classifica del primo tempo e hanno segnato 10 volte negli ultimi 30 minuti delle partite. La pazienza potrebbe essere un vantaggio per loro contro i Whites all'Etihad.

Pertanto, è ragionevole aspettarsi che la partita si apra dopo l'intervallo, con la squadra di casa quasi certa di assicurarsi la vittoria. Gli attaccanti del City avranno molte opportunità per trovare la rete.

Scommessa 2: Secondo tempo con più gol a quota 2.10 su NetBet

Trovare valore davanti alla porta

Erling Haaland è il giocatore più probabile a segnare, ma come previsto, c'è poco valore nel puntare su di lui. Invece, c'è più valore in Phil Foden nel mercato gol/assist. Anche se il 25enne non ha contribuito quanto avrebbe voluto in campionato questa stagione, ha registrato 11 G/A in 20 partite.

Mentre si prepara ad affrontare una delle difese più perforabili della divisione, sarà ansioso di aggiungere al suo bottino. I Cityzens hanno molte opzioni offensive che il Leeds dovrà tenere d'occhio, e probabilmente faticheranno a difendersi da loro. Foden ha il potenziale per creare problemi in questa partita, e lo ha già fatto in passato.