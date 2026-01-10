Pronostici Manchester City - Exeter: Exeter per evitare una sconfitta pesante

Tre vittorie nelle ultime cinque partite hanno dato all'Exeter un po' di respiro in League One. Tuttavia, un colpo di scena in FA Cup contro il City sembra improbabile.

Pronostici Manchester City - Exeter: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere

Migliori scommesse per Manchester City - Exeter

Exeter City +4 (Handicap 3-Vie) a quota 1.70 con Lottomatica

Nessun tempo (Over 2.5 gol Scommessa Tempo) a quota 2.60 con Goldbet

Manchester City con 2+ (Vantaggio al 1° Tempo) a quota 2.10 con Netbet

Quote Manchester City vs Exeter

Manchester City vs Exeter Lottomatica Goldbet bet365 Manchester City 1.06 1.06 1.00 Pareggio 12.00 12.00 10.00 Exeter 18.00 18.00 20.00

Per saperne di più sulla competizione è possibile visitare i portali ufficiali degli operatori. Inoltre i lettori possono consultare

La nostra guida al codice bonus bet365, iniziative di questo operatore e iscrizione

La nostra pagina dedicata ai migliori bonus scommesse di benvenuto per nuovi utenti.

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Man City 3-0 Exeter City

Pronostico marcatore: Man City - Haaland x2, Cherki; Exeter City - N/A

Il City di Pep Guardiola ha obiettivi più ambiziosi, ma lo spagnolo spesso vede le competizioni di coppa come un'opportunità per affinare la sua squadra. Infatti, molte delle campagne più prolifiche del City in Premier League sono avvenute quando hanno avuto lunghe corse nelle coppe.

Guardiola potrebbe trovarsi a corto di opzioni difensive centrali. Gvardiol è l'ultimo infortunato del City, con Max Alleyne di ritorno in squadra dopo il richiamo dal prestito a Watford. A causa della mancanza di alternative offensive, Erling Haaland potrebbe partire titolare e giocare almeno i primi 45-60 minuti. Il portiere di riserva James Trafford dovrebbe anche iniziare con Gianluigi Donnarumma a riposo in panchina.

Exeter sarà fortemente supportato da una tifoseria in trasferta di 7.800 sostenitori. È il primo incontro ufficiale dei Grecians con il Manchester City, quindi saranno ansiosi di lasciare il segno all'Etihad Stadium.

L'allenatore ospite, Gary Caldwell, ha supervisionato un periodo festivo fruttuoso per i Grecians. Hanno vinto quattro e perso tre delle loro sette partite di League One a dicembre. Il loro pareggio combattuto contro le aspirazioni di promozione dell'Huddersfield ha sottolineato la loro volontà di lottare per i risultati. Ne avranno bisogno in abbondanza sabato pomeriggio. Con Exeter a soli tre punti sopra la zona di retrocessione della League One, la sopravvivenza rimane il loro obiettivo principale della stagione.

Probabili formazioni Manchester City - Exeter

Manchester City:Trafford, O’Reilly, Lewis, Aké, Khusanov, Nunes, Gonzalez, Savinho, Foden, Cherki, Haaland

Exeter:Whitworth, Niskanen, Sweeney, Fitzwater, Swinkels, Cole, Brierley, Aitchison, McMillan, Wareham, Magennis

Scommettere sui Grecians per evitare una sconfitta di quattro o più gol

Il Manchester City ha dominato i suoi vicini di Manchester, il Salford City, 8-0 nel 3° turno la scorsa stagione. Tuttavia, questo è un risultato isolato quando si tratta dei risultati passati del City in FA Cup contro squadre del calibro di Exeter.

Nel 5° turno della scorsa stagione, gli uomini di Pep Guardiola hanno sconfitto i rivali storici dell'Exeter, il Plymouth Argyle, 3-1. Nel turno precedente, il City ha potuto battere il Leyton Orient della League One solo con un margine di un gol.

Dato che Exeter ha subito solo 23 gol in 24 partite di League One, i Grecians sono chiaramente difficili da abbattere. Quella difesa sarà messa alla prova al massimo sabato. Tuttavia, c'è valore nel scommettere che Exeter eviti una sconfitta di quattro o più gol, basandosi sui recenti risultati del City contro avversari comparabili.

Scommessa 1: Exeter City +4 (Handicap 3-Vie) a quota 1.70 con Lottomatica

Nessun tempo con tre o più gol

Con il Manchester City che ha perso più giocatori senior nelle ultime settimane per infortunio, Guardiola sarà ansioso di vincere con il minimo disturbo.

Ecco perché scommettiamo che la partita non presenti tre o più gol segnati in nessun tempo. I mercati delle scommesse suggeriscono una probabilità molto bassa del 38,46% che ciò accada. Solo il 20% delle partite del Man City ha visto cinque o più gol in questa stagione. Nessuna delle partite dell'Exeter in League One ha visto cinque o più gol.

C'è sempre la possibilità che il City domini. Tuttavia, vorranno passare senza troppi drammi questa volta.

Scommessa 2: Nessun tempo (Over 2.5 gol Scommessa Tempo) a quota 2.60 con Goldbet

Il City per chiudere la partita presto con due gol nel primo tempo

Con Erling Haaland potenzialmente titolare contro i Grecians, Guardiola potrebbe chiedere alla sua squadra di spingere forte nei primi 20 minuti e segnare uno o due gol per rompere la resistenza dell'Exeter.

Vale anche la pena notare che il 70% delle partite casalinghe del City in questa stagione ha visto due o più gol nel primo tempo. Possiamo scommettere che il City segni due volte contro un avversario di terza serie nei primi 45 minuti con una probabilità di solo il 47,62%. È la nostra scommessa di maggior valore dal nostro trio di pronostici Man City - Exeter City.