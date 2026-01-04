Pronostici Manchester City - Chelsea: i padroni di casa per rafforzare le speranze di titolo

Il nostro esperto di scommesse si aspetta che la squadra di Pep Guardiola inizi rapidamente e vinca una partita con molti gol.

Pronostici Manchester City - Chelsea: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere

Migliori scommesse per Manchester City - Chelsea

1° Tempo - Manchester City vincente a quota 2.15 su Lottomatica

Manchester City segna oltre 2.5 gol a quota 2.70 su Goldbet

Over 3.5 gol a quota 1.90 su Netbet

Quote Manchester City vs Chelsea

Manchester City vs Chelsea Lottomatica Goldbet Netbet Manchester City 1.62 1.62 1.60 Pareggio 4.50 4.50 4.30 Chelsea 4.40 4.40 4.40

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Manchester City 3-1 Chelsea

Pronostico marcatore: Manchester City - Erling Haaland x2, Phil Foden; Chelsea - Cole Palmer

Il Manchester City spera di mantenere la pressione sull'Arsenal nella corsa al titolo di Premier League. Dopo un inizio di stagione poco convincente, i Citizens hanno ritrovato la forma negli ultimi mesi. Non hanno perso punti in casa nella massima serie inglese da quando hanno perso contro il Tottenham ad agosto.

Al contrario, il Chelsea ha vissuto un dicembre disastroso, perdendo contro Leeds e Aston Villa. Hanno vinto solo due delle otto partite in tutte le competizioni quel mese. Un pareggio casalingo per 2-2 a metà settimana contro il Bournemouth ha praticamente messo fine a qualsiasi speranza di titolo residua.



Probabili formazioni Manchester City - Chelsea

Manchester City:Donnarumma, O'Reilly, Dias, Gvardiol, Nunes, Gonzalez, Reijnders, Silva, Cherki, Foden, Haaland

Chelsea:Sánchez, Gusto, Fofana, Chalobah, Cucurella, James, Fernández, Neto, Palmer, Garnacho, Pedro

City per un inizio veloce

Il Manchester City è in grande forma e sarà desideroso di mettere il Chelsea sotto pressione fin dal primo fischio. La squadra di Guardiola ha spesso iniziato rapidamente nella Premier League di questa stagione. Dopo quella sconfitta iniziale con gli Spurs, il City ha concesso solo due volte nel primo tempo in casa in Premier League. Hanno segnato 12 volte prima dell'intervallo all'Etihad durante quel periodo.

Al contrario, la difesa del Chelsea ha avuto l'abitudine di iniziare lentamente nelle ultime settimane. Hanno concesso due gol nei primi 20 minuti per andare sotto 2-0 nella loro ultima partita in trasferta a Newcastle. I Blues hanno anche subito due gol nei primi 27 minuti contro il Bournemouth martedì.

Queste tendenze suggeriscono che i padroni di casa prenderanno il controllo presto in questa partita. Puntare sul Manchester City in vantaggio all'intervallo sembra una buona scelta con una probabilità implicita del 47,6%.

Scommessa 1: 1° Tempo - Manchester City vincente a quota 2.15 su Lottomatica

Attacco casalingo in fiamme nella sfida all'Etihad

Guardiola sarà molto soddisfatto di come il suo attacco stia iniziando a prendere forma. Phil Foden e Rayan Cherki hanno entrambi trovato la forma giocando dietro l'attaccante Erling Haaland. Di conseguenza, ora dipendono meno dal norvegese, che ha segnato una doppietta nell'ultima partita casalinga del Manchester City contro il West Ham. Quella partita si è conclusa con una vittoria convincente per 3-0. È stata la quinta partita casalinga consecutiva in Premier League in cui il City ha segnato tre gol.

Poche difese sono state in grado di difendersi dal loro stile di gioco fluido. Il City ha segnato almeno due volte in 11 delle ultime 12 partite casalinghe in tutte le competizioni. Dovrebbero avere troppo per una difesa del Chelsea che ha concesso un massimo stagionale di 2.8 xG contro il Bournemouth a metà settimana. Puntare sui padroni di casa per segnare oltre 2.5 gol sembra offrire valore.

Scommessa 2: Manchester City segna oltre 2.5 gol a quota 2.70 su Goldbet

Gol a raffica in una partita aperta

Il Chelsea ha abbastanza qualità offensiva nelle sue fila per suggerire che può anche andare a segno. Cole Palmer sta tornando in piena forma ed è andato a segno contro le Cherries. I Blues hanno mancato di segnare solo due volte in tutta la stagione in tutte le competizioni.

Enzo Maresca probabilmente mostrerà ancora un po' di ambizione mentre si prepara ad affrontare il suo ex capo. La sua squadra è stata battuta 3-1 nella sua ultima visita a questa parte di Manchester. I club hanno anche condiviso memorabilmente otto gol in un emozionante pareggio due anni fa.

Entrambe le squadre hanno segnato in cinque delle ultime sei partite del Chelsea. Tre delle ultime quattro hanno offerto oltre 3.5 gol in totale. Puntare su una ripetizione sembra offrire valore qui con una probabilità implicita del 44,4%.