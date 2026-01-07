Il nostro esperto di scommesse prevede che il City si riprenderà dopo due pareggi battendo i Seagulls all'Etihad.

Pronostici Manchester City - Brighton: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere

Migliori scommesse per Manchester City - Brighton

Vittoria del Manchester City e oltre 2.5 gol a quota 1.80 su bet365

Goal (GG) a quota 1.61 su William Hill

Erling Haaland come marcatore in qualsiasi momento a quota 1.62 su Lottomatica

Quote Manchester City - Brighton

Manchester City - Brighton bet365 William Hill Lottomatica Vittoria del Manchester City e oltre 2.5 gol 1.80 1.75 1.73 Goal (GG) 1.65 1.61 1.60 Erling Haaland come marcatore in qualsiasi momento 1.52 1.49 1.62

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Manchester City 2-1 Brighton

Pronostico marcatore: Manchester City - Erling Haaland, Rayan Cherki ; Brighton - Georginio Rutter

La serie di imbattibilità del Manchester City è proseguita negli ultimi giorni, anche se i pareggi contro Sunderland e Chelsea non erano i risultati desiderati.

Gli uomini di Pep Guardiola sono imbattuti da 10 partite in tutte le competizioni, ma attualmente sono sei punti dietro l'Arsenal in Premier League. Nonostante questo divario, si sentono fiduciosi in casa, non avendo perso una partita di campionato all'Etihad da agosto.

Il Brighton & Hove Albion è attualmente in una forma incostante. La vittoria per 2-0 contro il Burnley ha posto fine a una serie di sei partite senza vittorie, durante le quali hanno subito tre sconfitte. Prenderanno fiducia dal fatto di aver battuto il City 2-1 quando si sono incontrati all'inizio della stagione.

Probabili formazioni Manchester City - Brighton

Manchester City: Donnarumma, Nunes, Dias, Gvardiol, O’Reilly, Rodri, Silva, Foden, Cherki, Reijnders, Haaland

Brighton: Verbruggen, Veltman, Dunk, van Hecke, Kadioglu, Gomez, Ayari, Gruda, Rutter, Mitoma, Welbeck

Il City conclude il lavoro

Sebbene il Manchester City possa non essere riuscito a ottenere tre punti contro Sunderland e Chelsea, si sentirà fiducioso in questo incontro. Il Brighton & Hove Albion ha lottato nelle partite in trasferta in questa stagione, e l'Etihad rimane un luogo difficile per le squadre ospiti. I Cityzens saranno anche ansiosi di ridurre il vantaggio di sei punti attualmente detenuto dall'Arsenal.

Entrambe le squadre stanno affrontando assenze notevoli. Il Manchester City sarà senza Savinho e Oscar Bobb, mentre Nico Gonzalez è considerato un potenziale dubbio. Inoltre, Omar Marmoush e Rayan Ait Nouri sono indisponibili poiché rappresentano l'Egitto e l'Algeria alla Coppa d'Africa. Nel frattempo, la perdita più significativa per il Brighton è Carlos Baleba, che ha aiutato il Camerun a raggiungere i quarti di finale della Coppa d'Africa.

Sebbene il Brighton abbia altri giocatori assenti, il City è generalmente meglio attrezzato per affrontare le loro assenze e la loro serie di imbattibilità li mette in controllo. Dato che il 70% delle partite casalinghe del City si conclude con tre o più gol, si prevede una partita con molti gol.

Scommessa 1: Vittoria del Manchester City e oltre 2.5 gol a quota 1.80 su bet365

Tanta azione da entrambe le parti

Il Brighton è attualmente imbattuto nelle ultime tre partite contro il City, vincendone due per 2-1. Tuttavia, prima di questa serie, avevano perso 13 delle 15 partite contro il City dalla loro promozione in Premier League. Una costante negli ultimi anni, però, è l'alto volume di gol.

Nel corso degli ultimi 10 incontri, otto di essi hanno visto entrambe le squadre trovare la rete, mentre nove hanno presentato 3+ gol segnati. Pertanto, puntare sul fatto che entrambe le squadre segnano a Manchester non sembra un azzardo.

Mentre il City ha segnato molti gol negli ultimi mesi, spesso è sembrato vulnerabile in difesa. Questo è qualcosa di cui Fabian Hürzeler sarà molto consapevole. Se Nottingham Forest, Fulham, Leeds United e Bournemouth sono riusciti a segnare contro i Cityzens, i Seagulls hanno una possibilità realistica di fare lo stesso.

Scommessa 2: Goal (GG) a quota 1.61 su William Hill

Haaland per porre fine alla sua mini siccità di gol

Dopo non aver segnato contro il Chelsea lo scorso weekend, Erling Haaland è ora a tre partite di Premier League senza un gol. Questo rappresenta il suo periodo senza reti più lungo della stagione e lo rende più propenso a segnare nella prossima partita.

Haaland ha segnato l'unico gol del City nella loro sconfitta per 2-1 contro il Brighton ad agosto, che è una delle 12 partite di campionato in cui ha segnato quest'anno. Sarà ansioso di ottenere il suo 20° gol della stagione questa settimana e di fare cinque stagioni consecutive con 20+ gol in campionato. Il norvegese ha un forte record contro il Brighton, con sei gol in sei presenze.

È stato molto sfortunato a colpire il palo contro il Chelsea. Tuttavia, ci si aspetta che segni contro il Brighton per compensare quel mancato gol, mentre continua la sua corsa verso un altro Golden Boot.

Scommessa 3: Erling Haaland come marcatore in qualsiasi momento a quota 1.62 su Lottomatica

