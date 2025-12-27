Considerate le difficoltà dei Wolves, è difficile immaginare altro che una vittoria agevole per i Reds in questo incontro ad Anfield.

Pronostici Liverpool - Wolves: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere

Migliori scommesse per Liverpool - Wolves

Liverpool vincente senza subire gol a quota 1.93 su Goldbet

Meno di 3.5 gol a quota 1.64 su William Hill

Hugo Ekitike marcatore in qualsiasi momento a quota 1.57 su Lottomatica

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Liverpool 2-0 Wolves

Pronostico marcatore: Liverpool – Hugo Ekitike, Florian Wirtz

Il Liverpool ha attraversato un periodo difficile all'inizio di questa stagione, ma sembra aver ritrovato la forma. La squadra di Arne Slot è imbattuta da sei partite in tutte le competizioni, avendone vinte quattro. Una vittoria in trasferta contro il Tottenham Hotspur ha permesso loro di raggiungere il quinto posto prima di Natale. Se i risultati saranno favorevoli questa settimana, potrebbero salire al quarto posto.

Nel frattempo, i Wolverhampton Wanderers sono in pessima forma. Hanno ottenuto solo due punti nelle loro 17 partite di Premier League nella stagione 2025/26 finora, e hanno perso 11 partite consecutive. Dire che si recano ad Anfield da sfavoriti è un eufemismo, soprattutto dopo aver subito una sconfitta per 2-0 contro il Brentford sabato.

Probabili formazioni Liverpool - Wolves

Liverpool: Alisson, Bradley, Konate, Van Dijk, Kerkez, Gravenberch, Jones, Szoboszlai, Mac Allister, Wirtz, Ekitike

Wolves:Johnstone, Bueno, Toti, Mosquera, Andre, Gomes, Krejci, Wolfe, Arias, Hwang, Strand Larsen

Vittoria casalinga agevole nonostante gli infortuni

Molte squadre hanno causato problemi al Liverpool in questa stagione. Tuttavia, i Wolverhampton Wanderers stanno avendo molte difficoltà ed è difficile vederli sfidare i Reds ad Anfield. I padroni di casa saranno fiduciosi di assicurarsi i tre punti nella loro ultima partita dell'anno.

La squadra di casa non è al completo, però. Alexander Isak è fuori da mesi dopo essersi rotto una gamba, e Mohamed Salah è via con l'Egitto per la Coppa d'Africa. Inoltre, Cody Gakpo è in dubbio, quindi Slot deve prendere decisioni difficili riguardo al suo attacco. Fortunatamente, Hugo Ekitike è in ottima forma.

Per quanto riguarda gli ospiti, hanno perso il difensore Toti Gomes per un infortunio al tendine del ginocchio a lungo termine. Tuttavia, ci sono buone notizie riguardo a Hugo Bueno, che potrebbe tornare per questa partita. Considerando tutto, ci si aspetta una vittoria casalinga agevole nel Merseyside, probabilmente accompagnata da un relativamente raro clean sheet per il Liverpool.

Scommessa 1: Liverpool vincente senza subire gol a quota su Goldbet

Una prestazione professionale

Mentre è probabile che la squadra di Slot prevalga, non sarà una vittoria decisiva. Nonostante la loro pessima forma, i Wolves hanno subito più di due gol in una partita solo una volta da quando Rob Edwards è diventato allenatore.

Con Isak fuori, Salah lontano e Gakpo probabilmente assente, i padroni di casa non hanno a disposizione la loro solita potenza offensiva. Questo sarà un leggero sollievo per i Wolves, dato che hanno mantenuto la porta inviolata solo una volta in 20 partite in tutte le competizioni, e ciò è avvenuto nella Carabao Cup.

Tuttavia, il Liverpool non sta segnando molto al momento, avendo segnato 3 o più gol solo una volta nelle ultime 11 partite competitive. Mentre gli ospiti probabilmente non troveranno alcuna gioia ad Anfield, una vittoria schiacciante è improbabile.

Scommessa 2: Meno di 3.5 gol a quota 1.64 su William Hill

L'uomo del momento dei Reds

I trasferimenti estivi del Liverpool potrebbero aver dato risultati incostanti, ma un acquisto che si è rivelato un grande successo è Hugo Ekitike. Il francese ha segnato 11 gol per i Reds da quando è arrivato al club e si è dimostrato un giocatore cruciale nei momenti difficili. Dopo aver segnato cinque gol nelle sue ultime tre partite, sarà ansioso di affrontare la difesa in difficoltà dei Wolves.

Non c'è giocatore più probabile di segnare in questa partita, data la sua forma attuale. E con altri attaccanti chiave assenti, sarà desideroso di emergere ancora una volta. Ekitike ha creato problemi a squadre migliori dei Wolves, quindi la squadra di Edwards sarà giustamente preoccupata mentre si prepara ad affrontarlo questa settimana.