Pronostici Liverpool-Tottenham: quote e probabili formazioni del match di Premier

Il Liverpool è ormai ad un passo dalla vittoria della Premier League: la certezza aritmetica può arrivare già domenica nella sfida ad Anfield Road contro il Tottenham. In questo articolo i pronostici del match.

Quote Liverpool-Tottenham

Migliori scommesse per Liverpool-Tottenham

1 + under 3.5 a 2.70 su Lottomatica

Risultato esatto 2-1, 3-1 o 4-1 a quota 3.60 su Sisal

Tempo con il maggior numero di gol - Secondo tempo a quota 1.83 su Goldbet

I nostri esperti pronosticano una vittoria per 2-1 del Liverpool sul Tottenham.

Come arrivano le due squadre al match

Il Liverpool aspetta da 5 anni di riconquistare il titolo della Premier League. Ora può farlo in casa, ad Anfield, con tutto nelle proprie mani. Sei vittorie consecutive in casa in campionato rappresentano un ottima premessa per affrontare questa partita: i "Reds" non perdono in casa da settembre.

Inoltre, la forma del Tottenham è calata. Il percorso in Europa League mantiene viva la stagione, ma il campionato è stato a dir poco da dimenticare. La sconfitta contro il Nottingham Forest ha portato il bilancio recente a cinque sconfitte in sette partite: gli "Spurs" si avviano verso il loro peggior piazzamento classifica in tre decenni.

Probabili formazioni

Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Tsimikas, Gravenberch, Mac Allister, Salah, Szoboszlai, Gakpo, Jota

Alisson, Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Tsimikas, Gravenberch, Mac Allister, Salah, Szoboszlai, Gakpo, Jota Tottenham: Vicario, Porro, Romero, Van de Ven, Udogie, Bergwijn, Bentancur, Maddison, Johnson, Tel, Solanke

Il Liverpool fa il minimo necessario

Il Liverpool non ha davvero travolto nessuno ultimamente, avendo vinto sette delle ultime otto partite segnando una sola volta. Pertanto, ci aspettiamo un risultato simile in questo scontro decisivo per il titolo perché hanno ottenuto il massimo risultato col minimo sforzoo in molte occasioni questa stagione.

Il pareggio dell'Arsenal contro il Crystal Palace di settimana scorsa significa che ai Reds basta un punto per vincere il campionato, e possono farlo in casa. Non vorranno perdere questa opportunità. Con 12 vittorie su 14 in casa in Premier League, possono completare il lavoro.

I padroni di casa sono i chiari favoriti ad Anfield ma ci sono stati più di 3 gol solo in due delle loro ultime dieci partite in tutte le competizioni. Il Liverpool ha perso tre volte contro gli Spurs in 23 partite giocate nell'ultimo decennio, e a complicare le cose per gli Spurs potrebbe esserci anche la possibile assenza di Son.

Gli Spurs spesso trovano la rete

Ange Postecoglou e la sua squadra stanno attraversando un periodo difficile. Vista la loro forma attuale, rischiano di concludere la loro peggiore stagione in Premier dalla stagione 1993/94. È difficile immaginare che gli Spurs possano invertire la tendenza ad Anfield in una partita così importante.

Tuttavia, gli uomini di Postecoglou possono comunque segnare gol. Anche se hanno vinto solo tre delle ultime dieci partite tra casa e trasferta, in sette gare hanno trovato la via del gol. Infatti, il 61% delle partite degli Spurs in Premier League in questa stagione si sono chiuse con entrambe le squadre a segno.

Detto questo, l'unica cosa che può salvare la loro stagione ora è la semifinale di Europa League all'orizzonte. Pertanto, potrebbero non arrivare carichi al massimo contro il Liverpool. I nostri pronostici su Liverpool-Tottenham suggeriscono che la squadra di Arne Slot cercherà di capitalizzare su questo.

I "Reds" si esaltano nei secondi tempi

Il Liverpool ha segnato più gol nel secondo tempo di qualsiasi altra squadra nella massima serie inglese. Non solo i "Reds" hanno trovato la rete 42 volte dopo l'intervallo nel 2024/25, nove volte più della concorrente, ma hanno anche subito il minor numero di gol (15).

Nel frattempo, il Tottenham ha segnato più gol (17) nell'ultimo quarto d'ora rispetto a qualsiasi altro segmento di 15 minuti delle partite. Ci si aspetta che gli ospiti siano più cauti in trasferta. Tuttavia, la squadra di Slot dovrebbe comunque trovare un modo per sbloccare il match, anche se ci vorrà del tempo.

Se si considerassero solo i primi tempi, il Liverpool sarebbe terzo, a nove punti dall'Arsenal. Nei secondi tempi, sarebbero 19 punti avanti rispetto al secondo posto. C'è da aspettarsi che i "Reds" concludano in bellezza poiché c'è un trofeo in palio.

