Pronostici Liverpool - Leeds: attaccanti in forma pronti a colpire ad Anfield

Il nostro esperto di scommesse prevede che questa partita produrrà gol per entrambe le squadre. Gli attaccanti in forma, Hugo Ekitike e Dominic Calvert-Lewin, dovrebbero entrambi segnare.

Pronostici Liverpool - Leeds: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere

Migliori scommesse per Liverpool - Leeds

Entrambe le squadre segnano a quota 1,68 su Lottomatica

Hugo Ekitike segna in qualsiasi momento a quota 1,78 su Goldbet

Dominic Calvert-Lewin segna in qualsiasi momento a quota 3,25 su Netbet

Quote Liverpool vs Leeds

Liverpool vs Leeds Lottomatica William Hill bet365 Liverpool 1.53 1.52 1.52 Pareggio 4.35 4.40 4.40 Leeds 5.75 5.60 6.00

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Liverpool 2-1 Leeds

Pronostico marcatore: Liverpool - Hugo Ekitike, Florian Wirtz; Leeds - Dominic Calvert-Lewin

Liverpool e Leeds si sono incontrati solo poche settimane fa. La squadra di Daniel Farke ha lottato per ottenere un pareggio 3-3 a Elland Road. Quella partita ha spinto Mohamed Salah a fare commenti critici su Arne Slot.

Da allora, entrambe le squadre sono in buona forma. Il Leeds ha esteso la sua serie di imbattibilità a cinque partite in tutte le competizioni, allontanandosi di sette punti dalla zona retrocessione con un pareggio 1-1 a Sunderland domenica.

Nel frattempo, il Liverpool ha vinto tutte e quattro le partite competitive da quando ha pareggiato nella partita di ritorno. Hanno sconfitto Brighton, Tottenham e Wolves per tornare tra le prime quattro.

Probabili formazioni Liverpool - Leeds

Liverpool:Alisson, Kerkez, Konaté, Van Dijk, Bradley, Gravenberch, Jones, Szoboszlai, Mac Allister, Wirtz, Ekitike

Leeds:Perri, Gudmundsson, Struijk, Bijol, Bogle, Ampadu, Tanaka, Stach, Okafor, Calvert-Lewin, Aaronson

Gol pronti a fluire di nuovo dopo un thriller da sei gol

Il Leeds ha ritrovato la forma nelle ultime settimane, proprio quando sembrava che Farke fosse in pericolo di perdere il lavoro. La loro capacità di segnare tre volte contro questa difesa del Liverpool a dicembre dovrebbe dar loro speranza. Sarà più difficile ad Anfield, ma ci sono ragioni per aspettarsi che i visitatori vadano a segno.

Con Calvert-Lewin clinico davanti, la squadra dello Yorkshire ha segnato e subito gol in otto partite consecutive. Un recente passaggio a un sistema 3-5-2 ha contribuito a migliorare i risultati.

Hanno un grosso dubbio sulla condizione fisica del difensore centrale chiave Joe Rodon in vista di questa partita. Solo Jayden Bogle ha accumulato più minuti in Premier League per la squadra di Farke in questa stagione. Questo potrebbe renderli ancora più vulnerabili difensivamente nel Merseyside.

Quattro delle ultime cinque partite di campionato del Liverpool hanno visto entrambe le squadre segnare. Scommettere su una ripetizione sembra offrire valore con una probabilità implicita del 57,1%.

Scommessa 1: Entrambe le squadre segnano a quota 1,68 su Lottomatica

Ekitike pronto a cogliere l'opportunità

Con Alexander Isak che ha subito un grave infortunio, Hugo Ekitike ha l'opportunità di affermarsi come attaccante titolare del Liverpool. Il francese sta sfruttando al meglio questa occasione.

Ekitike è stato il migliore tra gli acquisti estivi dei Reds. Ha segnato cinque gol nelle sue ultime quattro apparizioni in Premier League. Il 23enne ha già segnato 11 volte in tutte le competizioni per i campioni inglesi in carica.

In campionato, Ekitike ha una media di 3,02 tiri ogni 90 minuti. Ha segnato con il 23% dei suoi tentativi e dovrebbe avere opportunità contro questa difesa del Leeds. I visitatori hanno subito 2,22 gol a partita in trasferta da quando sono tornati nella massima serie.

Dopo aver segnato una doppietta nella partita di ritorno, Ekitike offre valore come scommessa per segnare in qualsiasi momento.

Scommessa 2: Hugo Ekitike segna in qualsiasi momento a quota 1,78 su Goldbet

Calvert-Lewin pronto a prolungare la striscia di gol

La rinascita del Leeds è stata in gran parte innescata dalla forma straordinaria di Calvert-Lewin davanti alla porta. L'attaccante ha segnato in sei partite consecutive di Premier League, avendo segnato solo una volta in tutta la stagione prima di allora.

Solo 14 giocatori hanno mai segnato in sette partite consecutive di Premier League. Se il 28enne segna di nuovo ad Anfield, potrebbe sfidare il record di Jamie Vardy di 11 partite consecutive a segno nella competizione.

Calvert-Lewin è stato dominante nel gioco aereo, con una media di 3,1 duelli aerei per partita. Questo lo ha reso il punto focale di un attacco che ha faticato a segnare all'inizio della stagione.

Dovrebbe avere opportunità contro una difesa del Liverpool che è stata tutt'altro che impeccabile in questa stagione. La squadra di Slot ha subito in media 1,44 gol a partita in campionato. Dato ciò e la sua forma eccezionale attuale, Calvert-Lewin è ben posizionato per segnare in qualsiasi momento a quote relativamente lunghe.

Scommessa 3: Dominic Calvert-Lewin segna in qualsiasi momento a quota 3,25 su Netbet

