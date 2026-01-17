Il nostro esperto di scommesse prevede che Hugo Ekitike segnerà il primo gol in una partita che dovrebbe aprirsi dopo l'intervallo.

Pronostici Liverpool - Burnley: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere

Migliori scommesse per Liverpool - Burnley

Hugo Ekitike segna per primo a quota 3.10 su Goldbet

Tempo con più gol - 2° tempo a quota 2.09 su William Hill

Burnley segna oltre 0.5 gol a quota 1.92 su Lottomatica

Quote Liverpool - Burnley

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Liverpool 2-1 Burnley

Pronostico marcatore: Liverpool – Hugo Ekitike, Florian Wirtz; Burnley – Lyle Foster

Dopo una sorprendente sconfitta casalinga per 4-1 in Champions League contro il PSV, la forma del Liverpool è migliorata. Da allora, non hanno perso in 11 partite in tutte le competizioni. I Reds hanno vinto 4-1 contro il Barnsley nella loro ultima uscita, ma hanno pareggiato le ultime tre partite di campionato.

Il Burnley ha ottenuto un rispettabile pareggio 2-2 contro il Man Utd nella loro ultima partita di Premier League. Tuttavia, sono ancora senza vittorie in 12 partite nel massimo campionato inglese. La retrocessione sembra quasi inevitabile, ma hanno battuto il Millwall 5-1 in FA Cup lo scorso weekend.

Probabili formazioni Liverpool - Burnley

Liverpool: Alisson, Kerkez, Van Dijk, Konate, Frimpong, Gravenberch, Mac Allister, Gakpo, Wirtz, Szoboszlai, Ekitike

Burnley: Dubravka, Tuanzebe, Esteve, Laurent, Pires, Luis, Ugochukwu, Walker, Foster, Antony, Broja

Ekitike segna per primo ad Anfield

Con Alexander Isak infortunato, Hugo Ekitike sta godendo di un lungo periodo nella squadra del Liverpool. Ha segnato sei gol nelle sue ultime sette presenze, sottolineando il suo status come uno dei migliori acquisti estivi. Il 23enne avrà voglia di aggiungere a quel bottino sabato.

Il Burnley continua a concedere troppe occasioni. Hanno concesso 41.0 xG in Premier League quest'anno, il peggior record nella divisione. Hanno anche subito 41 gol, il secondo dato peggiore dietro al West Ham.

Il francese ha già aperto le marcature in quattro occasioni nella sua carriera al Liverpool. Ha sbloccato il risultato al primo minuto contro il Brighton ad Anfield a dicembre. Con una probabilità implicita del 30.3%, è il candidato ideale per segnare per primo contro i Clarets.

Scommessa 1: Hugo Ekitike segna per primo a quota 3.10 su Goldbet

Aspettatevi un secondo tempo ricco di azione

La forma recente del Liverpool è stata alquanto mista. Hanno mostrato una difesa resiliente per strappare uno 0-0 contro i leader dell'Arsenal nell'ultima partita di campionato. Tuttavia, la loro difesa è stata ancora vulnerabile in altre partite.

Un trend più chiaro è stata la tendenza a segnare più gol nel secondo tempo. Il 72% dei gol del Liverpool in questa stagione di Premier League è arrivato dopo l'intervallo. Nel frattempo, il 68% dei gol subiti è arrivato anche dopo la pausa.

È stata una storia simile nelle trasferte di campionato del Burnley. Hanno segnato il doppio dei gol nel secondo tempo rispetto al primo tempo in trasferta. Tuttavia, la squadra del Lancashire ha anche subito una media preoccupante di 1.6 gol per partita in trasferta dopo l'intervallo.

Questo suggerisce che la partita potrebbe aprirsi dopo l'intervallo. Puntare sul secondo tempo per produrre il maggior numero di gol appare allettante, con una probabilità implicita del 48.8%.

Scommessa 2: Tempo con più gol - 2° tempo a quota 2.09 su William Hill

I Clarets segneranno a un certo punto

Con solo 13 punti in classifica, è difficile vedere il Burnley evitare la retrocessione. Hanno vacillato nei momenti chiave durante la stagione. Tuttavia, Scott Parker ha continuato a mostrare un po' di ambizione, anche contro le squadre di vertice.

Hanno già giocato in trasferta contro cinque delle attuali prime sette. Il Burnley ha segnato almeno una volta in tutte quelle partite. Questo è un buon segno per le loro possibilità di segnare ad Anfield.

Una prestazione da cinque gol in FA Cup ha anche aiutato a sollevare il morale dei loro giocatori offensivi. Jaidon Anthony ha segnato due gol in due partite, avendo segnato anche contro il Man Utd in campionato. Nel frattempo, il sudafricano Lyle Foster è tornato dalla Coppa d'Africa, dove ha segnato due gol e fornito due assist.

Gli ospiti hanno abbastanza velocità nella loro squadra per minacciare in contropiede. Con il Liverpool che subisce 1.33 gol per 90 minuti in campionato, c'è un chiaro valore nel puntare sul fatto che il Burnley segnerà almeno una volta.

Scommessa 3: Burnley segna oltre 0.5 gol a quota 1.92 su Lottomatica