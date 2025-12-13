Il Liverpool ha superato la sua paura di crisi con una vittoria contro l'Inter in UCL. Ha perso solo una volta in casa contro il Brighton da quando è in EPL.

Pronostici Liverpool - Brighton: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere

Migliori scommesse per Liverpool - Brighton

Liverpool – Liverpool (Primo Tempo – Fine Partita) a quota 2.45 con Goldbet

Oltre 1,5 gol nel secondo tempo a quota 1.71 con NetBet

Danny Welbeck segnerà a quota 3.25 con Lottomatica

Quote Liverpool - Brighton

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Liverpool 2-1 Brighton

Pronostico marcatore: Liverpool – Ekitike, Wirtz; Brighton – Welbeck

Il Liverpool ritorna in Premier League sabato pomeriggio per ospitare il Brighton ad Anfield, dopo la loro vittoria per 1-0 in UCL contro l'Inter.

Il Liverpool non può essere sottovalutato. Anche se hanno subito un gol all'ultimo minuto che ha pareggiato il punteggio contro il Leeds lo scorso weekend e il pubblico sfogo di Mo Salah, i Reds hanno motivi per rimanere positivi. Continuano a superare la maggior parte delle squadre nei dati xG, con una media di 1,71 xG, solo 0,01 xG inferiore ai leader della lega, l'Arsenal.

La loro difesa attualmente sta sottoperformando il suo 1,30 xGA, avendo subito in media 1,60 gol per partita. Arne Slot spera che questa prestazione migliori nelle prossime partite.

Il Brighton merita la sua posizione all'ottavo posto. Infatti, i dati xG dei Seagulls suggeriscono che potrebbero essere ancora più in alto. Albion è attualmente sesto nella classifica xG (1,58) e sta attualmente sovraperformando questo parametro di +0,09 xG per partita.

L'Albion è stato un avversario formidabile per il Liverpool ad Anfield nelle ultime stagioni. I Reds non hanno mai battuto il Brighton con più di un gol di scarto da quando l'Albion è arrivato in EPL nel 2017. Tuttavia, il Brighton ha vinto solo una delle sue otto partite in trasferta contro la metà rossa del Merseyside in EPL.

Probabili formazioni Liverpool - Brighton

Liverpool: Alisson, Kerkez, Jones, Konate, van Dijk, Mac Allister, Gravenberch, Szoboszlai, Wirtz, Ekitike, Isak

Brighton: Verbruggen, Wieffer, De Cuyper, Dunk, van Hecke, Baleba, Gomez, Minteh, Kadıoğlu, Rutter, Welbeck

Vantaggio nel tempo di recupero

Il Brighton ha subito cinque dei suoi dieci gol in trasferta tra il 15° e il 30° minuto finora in questa stagione. Con gli uomini di Arne Slot desiderosi di rientrare in corsa per la qualificazione alla Champions League, dovranno iniziare forte.

I Reds hanno giocato in UCL martedì sera, quindi hanno un giorno di riposo in più rispetto alle squadre che hanno giocato mercoledì.

Il Liverpool ha giocato bene anche senza Salah. Infatti, molti sostengono che sembravano più uniti e forti. Non c'è valore nel puntare sui Reds per vincere direttamente. Tuttavia, puntare su di loro per essere in vantaggio nel primo tempo e mantenere quel vantaggio per vincere la partita è una scelta intelligente con una modesta probabilità del 40%.

Scommessa 1: Liverpool – Liverpool (Primo Tempo – Fine Partita) a quota 2.45 con Goldbet

Puntare su due gol o più nel secondo tempo

Anche se puntare su due o più gol nel secondo tempo è quotato leggermente più basso del preferito, le statistiche sono molto forti. Il Brighton ha segnato solo nove gol in trasferta nel primo tempo.

Nel frattempo, il Liverpool ha segnato sette degli 11 gol in casa nel secondo periodo delle partite. Inoltre, sette dei loro nove gol subiti in casa sono avvenuti anche dopo l'intervallo.

I mercati delle scommesse indicano una probabilità del 58,14% di due o più gol nel secondo tempo. Tuttavia, quella percentuale dovrebbe essere più alta, tra il 63% e il 65%.

Scommessa 2: Oltre 1,5 gol nel secondo tempo a quota 1.71 con NetBet

Valore su Welbeck per segnare per il Brighton

Betway ha deciso di aumentare le quote su Danny Welbeck che segna ad Anfield questo weekend. Il suo prezzo per segnare in qualsiasi momento è uno dei sei 'Betway Boosts' da 2,90 a 3,25. Anche a quota 2,90, questo è un prezzo di valore. Il suo tasso di segnatura è stato del 46,67% finora in questa stagione, e 2,90 gli dà una probabilità di segnare del 34,48%.

A 3,25, c'è ancora più valore su Welbeck. La probabilità diminuisce a solo 30,77%, quindi c'è quasi il 16% di potenziale valore su questa giocata.

Il 35enne è stato in forma clinica per i Seagulls. Dato che il Brighton ha segnato in ciascuna delle loro ultime sei visite ad Anfield, puntare su Welbeck per segnare è una giocata intelligente. La difesa del Liverpool è stata instabile per tutta la stagione 25/26, avendo subito più gol di qualsiasi squadra tra le prime 12 dell'EPL. Pertanto, è improbabile che impediscano al Brighton di segnare.