Il nostro esperto prevede che i Reds otterranno una vittoria decisiva, con i Tykes che faticano a trovare la forma nella parte bassa della classifica della terza divisione.

Pronostici Liverpool - Barnsley: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere

Migliori scommesse per Liverpool - Barnsley

Liverpool vincente a zero a quota 2.10 su Lottomatica

No Goal (NG) a quota 1.95 su Goldbet

Florian Wirtz marcatore in qualsiasi momento a quota 2.30 su Netbe

Quote Liverpool vs Barnsley

Per saperne di più sulla competizione è possibile visitare i portali ufficiali degli operatori. Inoltre i lettori possono consultare

La nostra guida al codice bonus bet365, iniziative di questo operatore e iscrizione

La nostra pagina dedicata ai migliori bonus scommesse di benvenuto per nuovi utenti.

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Liverpool 3-0 Barnsley

Pronostico marcatore: Liverpool - Florian Wirtz, Federico Chiesa, Rio Ngumoha

Mentre il Liverpool ha superato le difficoltà di metà stagione, non ha ancora raggiunto la forma ottimale in Premier League. Gli uomini di Arne Slot sono imbattuti in 10 incontri in tutte le competizioni, ma ne hanno vinti solo la metà. Si avvicinano alla FA Cup desiderosi di interrompere una serie di tre pareggi consecutivi, l'ultimo dei quali in trasferta contro l'Arsenal.

Il Barnsley sta attraversando un periodo difficile, avendo perso quattro delle ultime sei partite in League One. Mentre la squadra di Conor Hourihane ha avuto più tempo per riposare grazie a un recente rinvio, potrebbe offrire un leggero vantaggio contro un avversario della qualità del Liverpool. I Tykes sono attualmente al 17° posto in classifica e hanno mantenuto la porta inviolata solo tre volte in 30 partite ufficiali durante la stagione 2025/26.



Probabili formazioni Liverpool - Barnsley

Liverpool:Mamardashvili, Frimpong, Gomez, Robertson, Kerkez, Nyoni, Mac Allister, Morrison, Wirtz, Ngumoha, Chiesa

Barnsley: Cooper, Watson, de Gevigney, Shepherd, Earl, Phillips, Bland, Jalo, Kelly, McGoldrick, Keillor-Dunn

Prestazione forte attesa dai Reds

Anche se Arne Slot sceglie di ruotare la formazione come previsto, il Liverpool dovrebbe possedere più che abbastanza qualità per superare il Barnsley. È una grande opportunità per i giocatori di continuare a costruire fiducia dopo un periodo recente difficile. I Tykes hanno faticato recentemente, subendo sconfitte senza segnare contro Lincoln City, Exeter City e Port Vale. Pertanto, ci si aspetta che il Liverpool ottenga un risultato simile.

I Reds saranno senza Conor Bradley dopo un brutto infortunio contro l'Arsenal, ma probabilmente non avrebbe giocato comunque. Lo stesso vale per Hugo Ekitike, anche se il suo infortunio non sembra essere grave. Nel frattempo, Mo Salah è ancora alla Coppa d'Africa e giocatori come Alexander Isak e Wataru Endo sono problemi a lungo termine.

Per quanto riguarda i visitatori, la loro principale assenza sarà Luca Connell, con il 24enne sospeso dopo un cartellino rosso al Wigan Athletic.

Scommessa 1: Liverpool vincente a zero a quota 2.10 su Lottomatica

Difficoltà di segnare del Barnsley

C'è stato un momento non molto tempo fa in cui il Liverpool sembrava non riuscire a mantenere la porta inviolata. Tuttavia, hanno migliorato notevolmente, avendo registrato quattro partite senza subire gol nelle ultime sette in tutte le competizioni.

Quindi, il Barnsley affronterà un compito difficile nel tentativo di ottenere una sorpresa ad Anfield. Non sono riusciti a segnare in nove delle loro 30 partite nella stagione 2025/26, e i Reds sono comodamente i loro avversari più difficili. Anche con alcuni dei problemi che il Liverpool ha avuto in difesa, è probabile che si mantengano saldi in questa partita.

Mentre Davis Keillor-Dunn, dei visitatori, ha segnato 14 gol in questa stagione, dovrà affrontare un difensore di calibro molto più alto in questa partita. Pertanto, ci si aspetta una vittoria confortevole per i padroni di casa.

Scommessa 2: No Goal (NG) a quota 1.95 su Goldbet

Wirtz si adatta al calcio inglese

Il passaggio di Florian Wirtz al calcio inglese è stato inizialmente più lento del previsto, dato il suo alto costo di trasferimento e il suo arrivo dai campioni in carica della Premier League. Tuttavia, il nazionale tedesco sta trovando il suo ritmo.

Wirtz ha finalmente segnato contro i Wolverhampton Wanderers e ha seguito con un altro gol contro il Fulham una settimana dopo. Con quei gol aggiunti ai suoi sei contributi offensivi, le sue statistiche stanno migliorando. Sarà desideroso di aggiungere ancora al suo bottino contro il Barnsley, che potrebbe offrire un'opportunità perfetta per aumentare ulteriormente la sua fiducia.

Mentre il Liverpool ha una ricchezza di talento che può causare problemi agli uomini di Hourihane, Wirtz è un giocatore principale da osservare. Nonostante la potenziale rotazione ad Anfield, è improbabile che il trequartista tedesco venga risparmiato in questo momento.