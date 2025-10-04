Pronostici Lille - PSG: quote, analisi partita e probabili formazioni

Pronostici Lille - PSG: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere

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Si prevede che il PSG vinca 2-1 contro il Lille.

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Il PSG ha dovuto fare a meno di Ousmane Dembélé, Désiré Doué e Khvicha Kvaratskhelia a Barcellona mercoledì sera. Nonostante l'assenza del loro trio d'attacco titolare, hanno comunque ottenuto un'impressionante vittoria per 2-1. Questa prestazione ha dimostrato che sono ancora la squadra da battere in Europa quest'anno.

Questo è certamente vero per la Ligue 1. Finora, la squadra di Luis Enrique ha vinto cinque delle sei partite nel massimo campionato francese. Tuttavia, hanno perso 1-0 contro il Marsiglia nell'ultima partita in trasferta.

Inoltre, il Lille ha vinto la sua partita in trasferta in Europa a metà settimana. Le eroiche parate di rigore di Berke Özer hanno garantito la vittoria per 1-0 a Roma. Tuttavia, le sconfitte consecutive in Ligue 1 contro Lens e Lione hanno frenato il loro eccellente inizio di stagione in patria.

Probabili formazioni Lille - PSG

Lille: Özer, Perraud, Mandi, Ngoy, Santos, Bouaddi, André, Fernandez-Pardo, Haraldsson, Correia, Giroud

PSG: Chevalier, Mendes, Zabarnyi, Pacho, Hakimi, Vitinha, Zaire-Emery, Ruiz, Barcola, Ramos, Kang-in

Entrambe le squadre segnano al Pierre-Mauroy

Finora, il Lille ha creato 13.4 xG in questa stagione di Ligue 1. È più di qualsiasi altra squadra, e hanno avuto diverse buone opportunità in ogni partita. Anche nelle ultime due partite di campionato, che hanno perso senza segnare, hanno totalizzato un xG combinato di 3.3.

Questo è ancora un periodo di leggera transizione per la difesa del PSG, quindi i padroni di casa dovrebbero essere in grado di mettere alla prova il loro ex portiere Lucas Chevalier.

Tuttavia, il Lille presenta difetti difensivi dovuti alle partenze estive. Hanno subito in media 1.5 gol a partita finora in Ligue 1. Questo riflette accuratamente il numero di occasioni che stanno concedendo.

In generale, c'è valore nel puntare su entrambe le squadre che segnano, con una probabilità implicita del 58.8%. Questa scommessa è stata vincente in ciascuno degli ultimi otto incontri tra i club.

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La qualità del PSG si farà vedere

Le vulnerabilità difensive del Lille suggeriscono che il PSG emergerà vincitore. Gli ospiti hanno anche un leggero vantaggio, avendo avuto 24 ore in più per prepararsi. Hanno giocato una partita in meno nelle ultime due settimane, mentre Les Dogues hanno giocato in Europa League gli ultimi due giovedì.

Vitinha e Fabián Ruiz hanno dato al PSG il controllo del centrocampo a metà settimana. I gol di Senny Mayulu e Gonçalo Ramos hanno anche messo in evidenza la loro profondità offensiva, di cui avranno bisogno ancora una volta domenica.

La storia recente di questo scontro suggerisce anche che gli ospiti dovrebbero avere successo nella fase offensiva. I parigini hanno segnato 22 gol nelle ultime sei partite contro il Lille, avendo segnato almeno tre volte in cinque di queste partite.

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Gli ospiti prenderanno il controllo fin dall'inizio

C'è stata una chiara tendenza in questa stagione del Lille a segnare nei minuti finali della partita. Hanno segnato il 62% dei loro gol in campionato dopo il 75° minuto, e solo due delle loro 13 reti sono arrivate prima dell'intervallo. Non hanno ancora segnato un gol nel primo tempo in casa in Ligue 1.

Questo suggerisce che il PSG ha buone possibilità di iniziare questa partita con forza. Gli ospiti hanno segnato almeno un gol nel primo tempo in cinque delle ultime sei partite in tutte le competizioni. Hanno persino segnato tre volte nei primi 14 minuti nella loro recente trasferta di campionato a Tolosa.

C'è valore nel puntare sul PSG per vincere il primo tempo questo fine settimana, con una probabilità implicita del 44.4%.