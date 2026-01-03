Pronostici Lazio - Napoli: i partenopei cercano il bis in trasferta

All'Olimpico contro la Lazio, i nostri esperti prevedono almeno un punto per il Napoli grazie a un clean sheet – e al massimo due gol.

Migliori pronostici di Lazio - Napoli

Ecco alcuni consigli per le scommesse su Lazio - Napoli con le quote delle opzioni analizzate dai nostri esperti:

Under 2.5 a quota 1.51 su bet365

No goal a quota 1.67 su William Hill

Doppia Chance X2 + Under 2.5 + No goal a quota 2.65 su Lottomatica

Per la partita in casa della Lazio, i nostri esperti si aspettano quantomeno un punto per il Napoli, almeno una porta inviolata e non più di due reti.

Quote Lazio - Napoli

Lazio - Napoli bet365 William Hill Lottomatica Under 2.5 1.51 1.50 1.50 No goal 1.69 1.67 1.72 Doppia Chance X2 + Under 2.5 + No goal 2.63 2.75 2.65

Per la sfida in casa della Lazio, i bookmaker vedono il Napoli favorito – ma i nostri esperti predicano prudenza e hanno studiato altri mercati.

Come arrivano i biancocelesti e i partenopei al match

La Lazio affronta il Napoli otto giorni dopo l'1-1 in casa dell'Udinese. Se gli uomini di Maurizio Sarri da un lato non perdono dallo 0-1 a San Siro contro il Milan di fine novembre, dall'altro hanno raccolto il terzo pari in tre uscite. L'1-0 a Parma era, infatti, arrivato fra due X all'Olimpico – l'1-1 contro la Lazio e lo 0-0 contro la Cremonese.

Dal canto loro, i partenopei giungono nella capitale dopo aver centrato – con il 2-0 a Cremona di domenica – il sesto successo in sette gare fra Serie A e Supercoppa. In tutto ciò, lo 0-1 a Udine era arrivato immediatamente prima dei 2-0 in Supercoppa contro Milan e Bologna. E da novembre in campionato il Napoli aveva inanellato il 3-1 contro l'Atalanta, l'1-0 contro la Roma e il 2-1 contro la Juventus.

Probabili formazioni di Lazio - Napoli

Lazio: Provedel, Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini, Belahyane, Cataldi, Vecino, Cancellieri, Castellanos, Zaccagni

Provedel, Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini, Belahyane, Cataldi, Vecino, Cancellieri, Castellanos, Zaccagni Napoli: Milinkovic-Savic, Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola, Neres, Elmas, Hojlund

In Lazio - Napoli vedremo al massimo due marcature?

Con l'1-1 a Udine di sabato sono undici le gare consecutive in Serie A della Lazio con non più di due marcature. Dopo la sosta per le nazionali, per esempio, per i biancocelesti novembre si erano chiuso con il 2-0 contro il Lecce e lo 0-1 a San Siro contro il Milan. Sarebbero seguiti prima l'altro 1-1 contro il Bologna, l'1-0 a Parma e nell'ultima prima di Natale lo 0-0 contro la Cremonese.

Non si sono visti, inoltre, più di due gol in tutte le finora ultime sei trasferte in Serie A del Napoli. Era accaduto anche il 30 novembre, quando la squadra di Antonio Conte aveva espugnato l'Olimpico raccogliendo l'1-0 contro la Roma. Da allora, e dopo il 2-1 al Maradona contro la Juventus, avrebbero registrato lo 0-1 a Udine e domenica il 2-0 a Cremona.

Anche alla luce degli 2-0 del Napoli in Supercoppa, il segno Under 2.5 è un'opzione plausibile nella sfida sul campo della Lazio.

Scommessa 1: Under 2.5 a quota 1.51 su bet365

AllˈOlimpico assisteremo ad almeno un clean sheet?

Dopo il finora ultimo successo casalingo, il 2-0 contro il Lecce, la Lazio in cinque giornate di Serie A ha insaccato complessivamente tre volte. Dopo lo 0-1 al Meazza contro il Milan, i biancocelesti avevano trovato contro il Bologna il primo di due 1-1 in quattro gare – seguito da quello a Udine di sabato. Nella prima di metà dicembre, gli uomini di Maurizio Sarri avrebbero registrato l'1-0 a Parma e lo 0-0 contro la Cremonese.

Proprio contro le "Tigri" sconfitte per 2-0, il Napoli domenica ha collezionato il suo secondo clean sheet in quattro apparizioni in Serie A. L'1-0 nell'altra trasferta all'Olimpico era stato seguito al 2-1 contro la Juventus e dallo 0-1 inflitto dall'Udinese. Ma alla battuta d'arresto in Friuli erano seguiti i 2-0 in Supercoppa contro Milan e Lazio.

Considerando soprattutto questi risultati dei partenopei, il segno No goal è da tenere d'occhio in vista della sfida contro i biancocelesti.

Scommessa 2: No goal a quota 1.67 su William Hill

Anche in casa della Lazio, il Napoli rimarrà imbattuto?

A eccezione dello 0-1 a Udine, fra Serie A e Supercoppa il Napoli si è imposto in tutte le più recenti sette uscite. In tutto ciò, quello sul campo della Cremonese è stato il terzo consecutivo per gli undici di Antonio Conte. A Riad si erano imposti contro Milan e Bologna che viaggiano a rispettivamente undici e due punti in più rispetto alla Lazio.

I biancocelesti non perdono dallo 0-1 sul campo del Milan a fine novembre, ma nelle ultime quattro giornate hanno pareggiato tre volte. L'unico successo nello scorso mese in Serie A, l'1-0 a Parma, era arrivato fra l'1-1 contro il Bologna e lo 0-0 contro la Cremonese. Seguito poi sabato dall'1-1 in casa dell'Udinese.

Per questi motivi, la combo Doppia Chance X2 + Under 2.5 + No goal rientra fra quelle plausibili nell'incontro fra la Lazio e il Napoli.

Scommessa 3: Doppia Chance X2 + Under 2.5 + No goal a quota 2.65 su Lottomatica

