In questo articolo pronostici, quote e probabili formazioni del match valido per gli spareggi di Champions League

In questo articolo i pronostici della sfida tra Juventus e Psv valida per l'andata dei playoff di Champions League. I nostri esperti vedono favorita la Juve in una partita nella quale ci si aspetta un secondo tempo con molti goal.

Pronostici Juventus-Psv: quote, scenario e probabili formazioni

Migliori pronostici Juventus-Psv

Vittoria Juventus a 1.93 su Betway

Randal Kolo Muani marcatore in qualsiasi momento a quota 2.90 su William Hill

Tempo con più gol 2 (2° Tempo) a quota 2,10 su Snai

Come arrivano le due squadre alla partita

In questa stagione la Juventus ha perso solo una volta in 24 partite di campionato: in 13 occasioni però la squadra di Thiago Motta ha pareggiato. Di conseguenza i bianconeri sono rimasti molto indietro rispetto al duo di testa del campionato composto da Napoli e Inter, ed hanno uno svantaggio di 7 punti dall’Atalanta, terza forza della Serie A.

Anche il Psv ha perso poco sino ad ora in campionato con 3 sconfitte e 3 pareggi in 22 partite disputate. La squadra guidata da Peter Bosz è in testa all'Eredivisie a pari punti con l’Ajax ma arriverà a Torino senza il suo miglior attaccante, Ricardo Pepi.

Il centravanti americano salterà il resto della stagione a causa di un infortunio al ginocchio: un duro colpo per la squadra di Eindhoven visto che Pepi aveva segnato sino ad ora 11 gol in 18 partite.

Le due squadre si ritrovano per la seconda volta dallo scorso settembre, quando la Juventus, nella prima giornata della “League Phase” si è imposta tra le mura amiche per 3-1, battendo il Psv dopo una partita giocata con grande pragmatismo.

Probabili formazioni Juventus-Psv

Juventus: Di Gregorio; Weah, Gatti, Veiga, Savona, Locatelli, Koopmeiners, Gonzalez, McKennie, Yildiz, Kolo Muani.

PSV: Drommel; Karsdorp, Flamingo, Schouten, Junior, Veerman, Obispo, Saibari, Bakayoko, Perisic, de Jong

La Juve vuole trovare continuità

Dopo la prima sconfitta di questo campionato contro il Napoli e il ko contro il Benfica in Champions League la squadra di Thiago Motta ha ritrovato il successo con due vittorie consecutive in Serie A contro Empoli e Como.

I bianconeri arrivano dunque in buona forma alla sfida d’andata degli spareggi di Champions League contro un avversario già affrontato in stagione. Il PSV nelle ultime 5 partite giocate contro squadre italiane non ha mai vinto; la Juventus, dal canto suo, ha perso solo 3 delle 15 partite disputate contro squadre olandesi.

Avendo la consapevolezza di cosa serva per sconfiggere il Psv, la Juventus è da considerarsi favorita per la vittoria finale. I bianconeri proveranno a costruire un vantaggio consistente in vista del ritorno a Eindhoven.

Scommessa 1: vittoria Juventus a 1.93 su Betway

Kolo Muani “on fire”: il francese vuole continuare a segnare

In pochi all’inizio avrebbero potuto immaginare che il nuovo attaccante francese della Juventus, Randal Kolo Muani, iniziasse così bene. Da quando è arrivato bianconero, in prestito fino al termine della stagione dal PSG, il giocatore ha segnato 5 gol in 3 partite giocate.

Si potrebbe pensare che segnare 2 doppiette ad Empoli e Como sulla carta non sia nulla di proibitivo ma Kolo Muani è andato a segno anche al debutto contro il Napoli capolista alla sua prima gara in bianconero.

Il nazionale francese ha sempre avuto il potenziale per poter consacrarsi ad alti livelli. In molti pensavano che la pressione causata dagli 85 milioni spesi per lui dal Psg per acquistarlo, lo avesse in qualche modo limitato nel rendimento. Il suo arrivo a Torino sembra aver riacceso una scintilla in Kolo Muani, che ha tutti i mezzi per emergere anche in Champions League.

Scommessa 2: Randal Kolo Muani marcatore in qualsiasi momento a quota 2.90 su William Hill

Squadre più sbilanciate in avanti nella ripresa?

Come spesso accade nelle sfide andata/ritorno i primi 45 minuti sono spesso di studio e all’insegna della prudenza: d’altronde è anche logico che sia così. Se a questo si aggiunge una lettura dei dati dei gol segnati nelle singole frazioni di gioco dalla Juventus, è lecito aspettarsi un secondo tempo che sia più giocato del primo.

La Juve nelle sue prime frazioni di questa edizione della Champions ha segnato solo il 22% dei gol complessivamente realizzati. Inoltre, i bianconeri hanno preso, sempre in Champions, il 57% dei gol subiti nella ripresa. Visto che la Juventus, probabilmente, detterà il gioco, il fatto che il PSV abbia segnato il 62% dei suoi gol in questa Champions League nel primo tempo, è un dettaglio che può essere ampiamente trascurato. In questo contesto un secondo tempo che finisca con più reti rispetto al primo è uno scenario probabile.

Scommessa 3: Tempo con più gol 2 (2° Tempo) a quota 2,10 su Snai