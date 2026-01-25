Pronostici Juventus - Napoli: Due squadre a caccia di riscatto

I nostri esperti si aspettano un risultato utile per la Juventus contro il Napoli, in una sfida da due o tre reti, e una o due prima dell'intervallo.

Migliori pronostici di Juventus - Napoli

Ecco qualche consiglio per le scommesse su Juventus - Napoli con le quote delle opzioni studiate dai nostri esperti:

Multigol 1° tempo 1-2 a quota 1.67 su Goldbet

Multigol 2-3 a quota 2.00 su William Hill

Doppia chance 1X + Multigol 2-3 a quota 2.55 su Lottomatica

Allo Stadium, i nostri esperti prevedono almeno un punto per la "Vecchia Signora", due o tre firme – di cui una o due prima del duplice fischio.

Quote Juventus - Napoli

I bookmaker vedono la Juventus favorita per la sfida contro il Napoli, ma i nostri esperti hanno esplorato alternative.

Come arrivano i bianconeri e i partenopei al match

Juventus e Napoli si affrontano a cavallo fra i rispettivi impegni in Champions, e lo fanno con stati d'animo diametralmente opposti. Questo perché da un lato la "Vecchia Signora", con il 2-0 contro il Benfica, ha quantomeno staccato il biglietto per i playoff. I partenopei invece dopo l'1-1 a Copenaghen, e prima della sfida contro il Chelsea, al momento sarebbero fuori dalla fase a eliminazione diretta.

In Serie A, la Juventus è reduce dallo 0-1 sul campo di una Cagliari capace di chiudere una striscia con cinque successi e l'1-1 contro il Lecce del 3 gennaio. Dopo l'1-2 a Napoli del 7 dicembre, gli uomini di Luciano Spalletti avevano inanellato il 2-1 contro la Roma quarta in classifica, quindi l'1-0 a Bologna e il 2-0 a Pisa. Dall'Epifania in poi, invece, sarebbero seguiti il 3-0 sul campo del Sassuolo e il 5-0 contro la Cremonese.

Il Napoli con l'1-0 contro un Sassuolo alla terza sconfitta consecutiva sabato era tornato al successo dopo tre pari. Il 2-2 a San Siro contro la battistrada Inter era arrivato fra un altro contro l'Hellas Verona fanalino di coda, lo 0-0 contro il Parma. Appaiono dunque lontani i 2-0 a Cremona e in casa della Lazio dopo Natale.

Probabili formazioni di Juventus - Napoli

Juventus: Di Gregorio, Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso, Locatelli, Thuram, Conceicao, McKennie, Yildiz, David

Di Gregorio, Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso, Locatelli, Thuram, Conceicao, McKennie, Yildiz, David Napoli: Milinkovic Savic, Beukema, Buongiorno, Juan Jesus, Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Spinazzola, Vergara, Elmas, Hojlund

Nel primo tempo di Juventus - Napoli vedremo una o due reti?

Con l'1-0 contro il Sassuolo, per esempio, per la quinta volta in sei gare in Serie A del Napoli si sono visti uno o due gol nel primo tempo. In tutto ciò lo 0-0 contro il Parma era stato preceduto da un vantaggio gialloblù nel 2-2 contro l'Hellas Verona e da un 1-1 al duplice fischio in quello contro l'Inter.

La Juventus ha registrato lo 0-1 a Cagliari dopo uno 0-0 all'intervallo e il 5-0 contro la Cremonese con tre reti nel primo tempo nelle ultime due uscite in campionato. Ma nel 3-0 a Reggio Emilia contro il Sassuolo i bianconeri, per la terza volta in quattro gare in Serie A, avevano chiuso il primo tempo sull'1-0. L'eccezione nel 2-0 a Pisa era arrivata fra l'1-1 contro il Lecce e il 2-1 contro la Roma.

Per questi motivi, il segno Multigol 1° tempo 1-2 è plausibile nella sfida fra Juventus e Napoli.

Scommessa 1: Multigol 1° tempo 1-2 a quota 1.67 su Goldbet

I Bianconeri e i partenopei segneranno complessivamente due, tre gol?

Dunque, la Juventus riceve il Napoli dopo il 5-0 contro la Cremonese e lo 0-1 a Cagliari. Ma da fine novembre a inizio gennaio – l'1-2 al Maradona del 7 dicembre incluso – sette gare in Serie A su otto della "Vecchia Signora" avevano visto due o tre gol. E dal sedicesimo turno in poi era accaduto nel 2-1 contro la Roma, nel 2-0 a Pisa, nell'1-1 contro il Lecce e nel 3-0 contro il Sassuolo.

Il Napoli invece nelle prime due uscite in Serie A dopo la Supercoppa e Natale aveva collezionato i 2-0 lontani dal Maradona contro Cremonese e Lazio. Era seguito, sempre in trasferta, il 2-2 contro l'Inter preceduto da quello casalingo contro l'Hellas Verona. La scorsa settimana i partenopei avevano poi visto lo 0-0 contro il Parma prima di ritrovare i tre punti con l'1-0 contro il Sassuolo.

Considerando soprattutto il rendimento della Juventus, il segno Multigol 2-3 è da tenere d'occhio in vista della gara allo Stadium.

Scommessa 2: Multigol 2-3 a quota 2.00 su William Hill

La Juventus raccoglierà quantomeno un punto contro il Napoli?

Fra l'1-2 a Napoli e lo 0-1 a Cagliari, e a eccezione dell'1-1 contro il Lecce del 3 gennaio, la Juventus non aveva lasciato punti per strada. E in queste vittorie, dopo l'1-0 a Bologna e il 2-1 contro la Roma, i bianconeri avevano vinto sempre con almeno due gol di scarto. In tutto ciò, a gennaio erano arrivati il 3-0 contro il Sassuolo e il 5-0 contro la Cremonese.

Nel frattempo, i neroverdi con lo 0-1 al Maradona hanno incassato la terza sconfitta consecutiva, e il Napoli è tornato al successo dopo tre turni. Inoltre, il 2-2 a San Siro contro la capolista Inter era arrivato fra i pari contro Hellas Verona e Parma. E anche considerando i 2-0 contro Cremonese e Lazio i partenopei non vincono contro squadre dall'ottavo posto in su dal 2-1 contro la "Vecchia Signora".

Alla luce di questi risultati di Juventus e Napoli, vale la pena considerare la combo Doppia chance 1X + Multigol 2-3.