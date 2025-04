Gli esperti vedono i bianconeri in vantaggio già all’intervallo e al massimo tre reti segnate nel match.

Quote Juventus-Monza

Dopo la sconfitta a Parma, la Juventus cerca contro il Monza il terzo successo consecutivo allo Stadium. I brianzoli sono reduci da uno 0-1 contro il Napoli, l’undicesima sconfitta nelle ultime 13 giornate. I principali bookmaker offrono quote molto basse sul segno 1 – ma i nostri esperti si sono concentrati su mercati alternativi.

Pronostici Juventus-Monza: quote, probabili formazioni e scenario

Migliori pronostici di Juventus-Monza

Di seguito alcuni consigli di scommessa per la gara del 34° turno di Serie A tra Juventus e Monza. Ecco alcune quote:

Per la gara fra Juventus e Monza, i nostri esperti prevedono i bianconeri in vantaggio già all’intervallo, con al massimo tre reti complessive – e il ritorno al gol di Yildiz.

Come arrivano la ''Vecchia Signora'' e i brianzoli al match

La Juventus è in cerca di riscatto dopo lo 0-1 incassato mercoledì sul campo del Parma.

Nelle prime due uscite allo Stadium sotto la guida di Igor Tudor, i bianconeri avevano inanellato l’1-0 contro il Genoa e il 2-1 contro il Lecce. In mezzo, la Juventus aveva ottenuto l’1-1 sul campo della Roma, mettendo fine ad una serie di sette vittorie consecutive dei giallorossi.

Ora arriva allo Stadium il fanalino di coda, che negli ultimi 13 turni in Serie A ha macinato complessivamente due punti. Inoltre, il Monza non ne ha raccolti in nessuna delle gare in trasferta da inizio dicembre. Dopo il finora ultimo pareggio, l’1-1 contro il Parma, gli uomini di Nesta avevano prima perso a Cagliari per 0-3 e a Como per 1-3. Poi sono arrivati due 0-1 in Laguna, contro un Venezia terzultimo in classifica e sabato contro un Napoli in piena lotta Scudetto.

Probabili formazioni di Juventus-Monza

Juventus: Di Gregorio; Kalulu, Veiga, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Nico Gonzalez, Yildiz; Francisco Conceição

Monza: Turati; Pedro Pereira, Caldirola, D’Ambrosio; Birindelli, Urbanski, Akpa Akpro, Kyriakopoulos, Bianco; Dany Mota, Caprari

Juventus-Monza: la ''Vecchia Signora'' favorita, ma senza una goleada

Dopo il 2-1 contro la Fiorentina del 13 gennaio, il Monza ha perso undici delle sue ultime 13 gare in Serie A. In questi mesi, i brianzoli hanno raccolto punti solo davanti al proprio pubblico e contro formazioni in piena lotta salvezza. Più precisamente, il fanalino di coda aveva ottenuto lo 0-0 contro il Lecce e, a metà marzo, l’1-1 contro il Parma.

Dopodiché, la squadra di Nesta ha subìto quattro sconfitte – e in tre di questi incontri si sono registrate al massimo tre reti. L’unica eccezione risale al 5 aprile, quando il Monza aveva raccolto l’1-3 contro il Como, tredicesimo in classifica. Poi, i brianzoli hanno perso per 0-1 sia a Venezia, contro la terzultima in classifica, sia sabato all’U-Power Stadium contro un Napoli in piena lotta Scudetto.

La Juventus, all’esordio di Tudor, era tornata al successo con l’1-0 contro il Genoa. Poi, nella finora ultima uscita allo Stadium, era arrivato il 2-1 contro un Lecce che aveva segnato il gol della bandiera in zona Cesarini.

In trasferta, sotto la guida del croato, i bianconeri hanno visto l’1-1 contro una Roma in grande spolvero e lo 0-1 a Parma. I ducali, che sono così saliti al quindicesimo posto, arrivavano da cinque pareggi consecutivi. Inoltre, da inizio aprile avevano fermato l’Inter sul 2-2 e all’Artemio Franchi la Fiorentina sullo 0-0.

Nonostante la sconfitta a Parma, il segno 1 + Under 3.5 + No Goal è uno scenario plausibile per la gara allo Stadium.

Yildiz tornerà al gol contro i brianzoli?

Kenan Yildiz ha trovato la via del gol in entrambe le uscite allo Stadium sotto la guida di Igor Tudor. All’esordio del croato contro il Genoa, aveva siglato al 25° minuto la rete decisiva nell’1-0 contro i liguri. Poi, l’attaccante turco aveva segnato al 33° minuto il gol del momentaneo 2-0 contro il Lecce.

Yildiz sarebbe partito titolare anche nella trasferta contro il Parma, se non avesse subìto una botta in allenamento a metà della scorsa settimana. Complice anche il rinvio della gara a mercoledì, aveva preso posto in panchina per poi sostituire al 57° Weston McKennie.

Pur non essendo al meglio, si è preso i bianconeri sulle spalle, provando a rendersi pericoloso. Invece, il suo sostituto dal primo minuto, Randal Kolo Muani, ha deluso – e Dusan Vlahovic a sua volta è uscito anche a causa di un problema fisico.

Dunque, contro il Monza, il ritorno fra i titolari di Yildiz e il terzo gol in tre gare casalinghe con Tudor in panchina sono tutt’altro che da escludere.

Juventus, contro il Monza vedremo al massimo tre gol?

In tutte le uscite della Juventus sotto la guida di Tudor si sono registrate al massimo tre reti. Allo Stadium erano arrivati l’1-0 contro il Genoa e, il 12 aprile, il 2-1 contro il Lecce. Sia contro i liguri, dodicesimi in classifica, sia contro i salentini, in piena lotta salvezza, i bianconeri avevano chiuso anche il primo tempo in vantaggio.

Lo stesso era accaduto nella prima trasferta dopo l’arrivo del croato. Inoltre, l’1-1 all’Olimpico contro la Roma aveva interrotto una striscia dei giallorossi con sette vittorie consecutive. Nello 0-1 subìto mercoledì sul campo di un Parma che aveva inanellato cinque pareggi – tra cui un 2-2 contro l’Inter e uno 0-0 a Firenze – sicuramente i bianconeri hanno pagato anche l’assenza di Yildiz dal primo minuto.

Il Monza è a secco di vittorie da 13 turni in Serie A, nei quali il fanalino di coda ha registrato due pareggi e undici sconfitte. Dopo l’1-1 contro il Parma, gli uomini di Nesta hanno perso le ultime quattro partite.

In questa striscia, i brianzoli hanno insaccato solo il 5 aprile, nell’1-3 contro il Como, seguito dai due 0-1 a Venezia e contro il Napoli. Il Monza era giunto in svantaggio all’intervallo esclusivamente contro i lariani, ma la Juventus di Tudor anche contro squadre più in salute aveva vinto il primo tempo.

Per questi motivi, il segno 1° tempo/finale 1/1 + Under 3.5 resta un’opzione da tenere in considerazione.