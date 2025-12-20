AS Roma ha vinto lunedì sera dopo due sconfitte consecutive. Un'altra vittoria contro la Juve potrebbe consentirle di ridurre il divario di tre punti dai leader, l'Inter.

Pronostici Juventus - AS Roma: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere

Migliori scommesse per Juventus - AS Roma

AS Roma +1 (Handicap 3-Vie) a quota 1.80 con Goldbet

AS Roma (1° gol) a quota 2.60 con William Hill

Kenan Yildiz Segna o Assiste a quota 2.95 con Lottomatica

Quote Juventus - AS Roma

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Juventus 1-1 AS Roma

Pronostico marcatore: Juventus – Yildiz; AS Roma – Soulé

La Juventus ha vinto solo due delle ultime cinque partite, il che li ha fatti scivolare dietro le squadre di testa in Serie A questa stagione. Hanno ottenuto una vittoria cruciale contro un Bologna ridotto in dieci uomini lo scorso weekend per riprendersi dalla frustrante sconfitta per 2-1 contro il Napoli.

Segnare gol è stato il problema principale per la squadra di Luciano Spalletti finora in questa stagione. La Juve segna in media solo 1,27 gol a partita e subisce 0,93 gol a partita. Questo spiega perché a volte perdono partite serrate dove i piccoli margini non sono a loro favore.

La loro principale minaccia offensiva in questa stagione è stata Kenan Yildiz, sorprendentemente il miglior marcatore del club. Spalletti potrebbe affrontare questa partita senza Dusan Vlahovic, poiché l'attaccante sarà valutato per un infortunio. Nel frattempo, Teun Koopmeiners è squalificato e salterà la partita di sabato sera.

Gian Piero Gasperini è riuscito a trasformare la AS Roma in una vera squadra da top-four in Serie A. Dopo un periodo di grande successo con l'Atalanta, Gasperini ha sviluppato una difesa solida nella AS Roma. Hanno subito solo otto gol in 15 partite finora in questa stagione.

La loro forte difesa si è rivelata cruciale, poiché stanno ancora cercando di trovare la migliore soluzione nel terzo finale. Il prestito Evan Ferguson ha faticato a ottenere un posto in squadra, avendo segnato solo un gol. L'argentino Matias Soulé è attualmente il miglior marcatore del club in questa stagione con solo quattro gol segnati.

Probabili formazioni Juventus - AS Roma

Juventus: Di Gregorio, Kelly, Kalulu, Bremer, McKennie, Locatelli, Thuram, Conceicao, Cambiaso, Yildiz, David

AS Roma: Svilar, Wesley, Celik, Mancini, Hermoso, Cristante, Kone, Rensch, Soulé, Pellegrini, Ferguson

Copertura del pareggio e una vittoria in trasferta

Vale la pena puntare sulla Roma a +1 sull'Handicap 3-Vie con una probabilità del 56,50%, poiché i Giallorossi non devono nemmeno vincere la partita perché questa scommessa sia vincente.

Un pareggio sarebbe sufficiente, ed è altamente probabile dato che hanno pareggiato quattro degli ultimi sei incontri in Serie A. Lo stile difensivo e a basso punteggio di entrambe le squadre in questa stagione indica che un pareggio è ancora più probabile, poiché entrambe le squadre difficilmente segneranno più di una volta questo weekend.

Tuttavia, la Roma ha vinto tre partite in più rispetto alla Juve in questa stagione e potrebbe salire al secondo posto se i risultati andranno a loro favore questo weekend. Inoltre, vale la pena notare che l'handicap Roma +1 significa che questa scommessa sarà vincente anche se gli uomini di Gasperini riusciranno a ottenere una vittoria decisiva a Torino.

Scommessa 1: AS Roma +1 (Handicap 3-Vie) a quota 1.80 con Goldbet

La Roma parte forte

Cinque dei gol che la Roma ha segnato in trasferta sono arrivati nel primo tempo delle partite. Inoltre, quattro dei sei gol subiti dalla Juventus in casa questa stagione sono avvenuti nei primi 45 minuti delle partite.

Considerando questi fatti, c'è valore nel puntare sui visitatori per segnare per primi in questo incontro. I mercati delle scommesse suggeriscono che c'è solo una probabilità del 38,17% che la Roma segni per prima, rispetto al 58,82% per la squadra di casa.

Questa differenza del 20%+ sembra troppo grande considerando i dati e il forte inizio di stagione della Roma.

Scommessa 2: AS Roma (1° gol) a quota 2.60 con William Hill

Puntare su Yildiz per dare vita alla Juve

Il talento turco della Juventus, Kenan Yildiz, è stato il loro principale giocatore creativo finora in questa stagione. Con nove contributi ai gol in 14 presenze in Serie A, la squadra di Spalletti è diventata sempre più dipendente da lui.

È a solo due contributi ai gol dal superare il suo rendimento di 35 partite della scorsa stagione. Pertanto, il ventenne sta costantemente sviluppandosi e migliorando.

Yildiz ha attualmente un tasso di successo del 64,29% per i contributi ai gol in campionato questa stagione. Sorprendentemente, i mercati delle scommesse suggeriscono che ha solo una probabilità del 40% di segnare o assistere contro la Roma. Pertanto, questa è la scommessa con il miglior valore tra il nostro trio di pronostici Juventus vs Roma.

Scommessa 3: Kenan Yildiz Segna o Assiste a quota 2.95 con Lottomatica

