Una partita che promette scintille: match intenso a San Siro, con una Roma in fiducia pronta a sfidare i nerazzurri in casa.

A San Siro va in scena una sfida ad alta quota. L'Inter cerca punti importanti nel serrato testa a testa per il primo posto con il Napoli, mentre la Roma vuole continuare a tenere vive le speranze Champions e prolungare la sua striscia positiva. In questo articolo i pronostici del match di domenica.

Quote Inter-Roma

Migliori pronostici di Inter-Roma

X2 a 2.05 su Goldbet

Under 2.5 a 1.85 su SNAI

Tempo con il maggior numero di gol - secondo tempo a 1.98 su Lottomatica

I nostri esperti pronosticano un pareggio 1-1 tra Inter e Roma.

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

L'Inter dopo un periodo positivo si trova adesso in un momento di difficoltà. I nerazzurri hanno sorpreso eliminando il Bayern Monaco dalla Champions League, ma ciò ha imposto un prezzo da pagare in campionato. La sconfitta contro il Bologna ha permesso al Napoli di agganciare i nerazzurri in testa, e il Milan, ha eliminato la squadra di Inzaghi dalla Coppa Italia.

Nel frattempo, la Roma è in ottima forma. Sono imbattuti in 17 partite di Serie A da dicembre e hanno recentemente vinto sette partite consecutive. Mentre i nerazzurri stanno lottando su più fronti, i giallorossi hanno solamente il campionato e dunque possono affrontare questa sfida al massimo e creare problemi all'Inter.

Probabili formazioni

Inter: Sommer, Pavard, Acerbi, Bastoni, Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco, Thuram, Martinez

Sommer, Pavard, Acerbi, Bastoni, Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco, Thuram, Martinez Roma: Svilar, Celik, Mancini, Ndicka, Saelemaekers, Cristante, Kone, Angelino, Soule, Pellegrini, Dovbyk

L'Inter sta esaurendo le energie?

Competere su tutti i fronti non è stato facile per Simone Inzaghi e la sua squadra, specialmente visti alcuni infortuni subiti. Giocatori come Denzel Dumfries, Marcus Thuram e Piotr Zielinski non giocano da un po', e questo ha avuto un impatto. L'Inter sta avendo difficoltà nel mantenere la vetta della classifica.

L'eliminazione dalla Coppa Italia ha alleggerito un po' il carico sulla squadra. Tuttavia, i nerazzurri hanno ancora due grandi partite in arrivo contro il Barcellona. Progredire in Champions League sarebbe impressionante, ma un titolo di Serie A è altrettanto importante. Si tratta di due priorità divise.

Nel frattempo, la Roma ha il solo obiettivo di finire il più in alto possibile in classifica. Basandosi sulla forma attuale, hanno una vera possibilità di qualificazione alla prossima Champions League. Non perdono spesso e possono mettere in difficoltà l'Inter.

Scommessa 1: X2 a 2.05 su Goldbet

La forza della Roma risiede nell'organizzazione

Una cosa che spicca nella recente impressionante serie giallorossa è quanto sia organizzata la squadra di Ranieri. Hanno mantenuto molte volte la rete inviolata, e quando gli avversari segnano, riesconoa farne massimo uno.

Nove delle ultime undici partite di campionato della Roma hanno visto meno di 2 gol segnati, e in trasferta i giallorossi hanno mantenuto quattro reti inviolate su cinque partite. Inzaghi è consapevole che la difesa della Roma sia difficile da scardinare. I padroni di casa dovranno faticare.

Anche i precedenti incontri tra le due squadre sono stati intensi. L'Inter ha vinto 1-0 a ottobre, e tre degli ultimi quattro incontro hanno visto meno di 2 gol. Difficile aspettarsi uno scenario diverso anche nella prossima sfida vista la posta in gioco.

Scommessa 2: Under 2.5 a 1.85 su SNAI

La squadra di Ranieri si esalta nella ripresa

In termini di gol subiti, la differenza tra i primi e i secondi tempi della Roma in questa stagione è minima (15/17), ma hanno quasi raddoppiato i gol segnati. In totale, 31 dei loro 48 gol in Serie A sono arrivati dopo l'intervallo.

Quando si tratta di gol nel secondo tempo, l'Inter è in una posizione simile. Tuttavia, hanno subito quasi il doppio dei gol (12/20) rispetto ai giallorossi. Per la squadra di Ranieri si profila un'opportunità allo Stadio Giuseppe Meazza.

C'è da aspettarsi che la Roma mantenga compattezza difensiva e colpisca quando gli avversari si stancano. Dato il recente calendario dell'Inter, i nerazzurri a un certo punto sentiranno il peso della stanchezza, ed è in quel momento che i giallorossi possono trovare il guizzo vincente.

Scommessa 3: Tempo con il maggior numero di gol - secondo tempo a 1.98 su Lottomatica