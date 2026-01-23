Il nostro esperto di scommesse prevede che l'Inter conquisterà il massimo dei punti contro il Pisa e consoliderà il primo posto in Serie A.

Pronostici Inter - Pisa: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere

Migliori scommesse per Inter - Pisa

Primo tempo/finale - Inter/Inter a quota 1.52 su Goldbet

Inter vince senza subire gol - Sì a quota 1.62 su NetBet

Marcatore in qualsiasi momento - Lautaro Martínez a quota 1.65 su Lottomatica

Quote Inter - Pisa

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Inter 2-0 Pisa

Pronostico marcatore: Inter – Lautaro Martínez, Francesco Esposito

L'Inter sarà amareggiata dalla sconfitta a metà settimana contro l'Arsenal in Champions League. Il risultato li lascia fuori dai primi otto, rischiando di perdere la qualificazione automatica agli ottavi di finale.

I Nerazzurri probabilmente dovranno affrontare un turno extra nei playoff per assicurarsi un posto tra le ultime 16. Non è una situazione ideale per la squadra di Christian Chivu, ma tre sconfitte consecutive in quella competizione possono influire negativamente sulle ambizioni di una squadra.

Per questo motivo, i padroni di casa si concentreranno volentieri sulla Serie A, dove attualmente guidano la classifica. Tuttavia, i loro vicini, l'AC Milan, li seguono a soli tre punti di distanza.

L'Inter deve mandare un messaggio al resto del campionato questo fine settimana, quando ospiterà un Pisa in difficoltà al San Siro. Consolidare il primo posto sarà un buon segnale per loro nel tentativo di riprendersi dalla sconfitta a metà settimana.

Il Pisa è nella zona retrocessione, attualmente posizionato al 19° posto prima di questo turno di partite. Essendo una squadra appena promossa, è sempre stato un compito arduo per Alberto Gilardino mantenerli in Serie A. Con solo una vittoria in campionato in questa stagione, il Pisa probabilmente affronterà la retrocessione.

Probabili formazioni Inter - Pisa

Inter: Sommer, Bisseck, Akanji, Augusto, Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco, Esposito, Martínez

Pisa:Scuffet, Coppola, Calabresi, Canestrelli, Touré, Marin, Aebischer, Angori, Moreo, Tramoni, Meister

Dominanti fin dall'inizio

A livello nazionale, l'Inter è stata vicina alla perfezione in questa stagione, vincendo 16 delle sue 21 partite di campionato. Vantano il miglior record casalingo del campionato, assicurandosi finora 25 punti. Questo è un'indicazione di quanto siano formidabili davanti ai loro tifosi.

I Nerazzurri sono stati dominanti fin dall'inizio in Serie A, segnando il primo gol in 18 delle loro 21 partite finora. Di conseguenza, hanno vinto 11 primi tempi di gioco, rappresentando il 52% delle loro partite totali di campionato. Al San Siro, erano in vantaggio all'intervallo in sei delle loro 11 partite.

L'Inter ha convertito ogni vantaggio del primo tempo in tre punti al fischio finale. Nel frattempo, il Pisa ha perso al primo tempo in quattro delle sue 10 trasferte di Serie A in questa stagione (40%). I visitatori hanno anche il peggior record in trasferta del campionato e devono ancora vincere una partita.

Inoltre, i Nerazzurri hanno pareggiato 11 delle loro 21 partite. Tuttavia, la vittoria dell'Inter per 2-0 nella partita di andata suggerisce che i visitatori difficilmente riusciranno a ottenere un punto in questo match.

Scommessa 1: Primo tempo/finale - Inter/Inter a quota 1.52 su Goldbet

Difesa impenetrabile

La squadra di Chivu vanta i migliori attaccanti, avendo segnato 44 gol in totale, 10 in più dei loro rivali più vicini, l'AC Milan. Hanno una media di poco più di due gol a partita. Tuttavia, l'Inter ha segnato 27 gol in 11 partite casalinghe, che equivale a una media di 2.45 a partita.

Sono stati anche avari in difesa, permettendo agli avversari di segnare solo otto volte in 11 partite casalinghe. Nel frattempo, i visitatori sono riusciti a segnare solo 16 gol nelle loro 21 partite con una media di 0.76 gol a partita.

Sebbene abbiano un miglior record di segnature in trasferta, non sono riusciti a trovare la rete nel 20% delle loro trasferte di Serie A. Complessivamente, gli uomini di Gilardino non hanno segnato nel 52% delle loro partite di campionato, indipendentemente dal luogo.

Il Pisa non ha segnato nell'ultimo incontro con l'Inter, motivo per cui è un risultato probabile anche questa volta. Tre delle ultime quattro partite di campionato dei padroni di casa si sono concluse con una vittoria a zero. La squadra di Chivu ha impedito agli avversari di segnare nel 52% delle loro partite che hanno portato a una vittoria.

Scommessa 2: Inter vince senza subire gol - Sì a quota 1.62 su NetBet

Ripetere la storia

L'Arsenal è riuscito a limitare l'impatto del capitano dell'Inter, Lautaro Martínez, nella loro partita di Champions League. Tuttavia, l'argentino è stato la spina dorsale delle incursioni offensive dell'Inter in questa stagione. Solo in Serie A, Martinez ha segnato 11 gol in totale, rappresentando il 25% del totale della squadra.

Ha segnato lo scorso fine settimana nella loro vittoria per 1-0 a Udine, portando a quattro gol nelle sue ultime otto apparizioni con il club. Poiché segna in ogni altra partita, il vuoto durante la settimana significa che è destinato a finire sul tabellino dei marcatori.

Inoltre, Martinez ha segnato una doppietta quando queste squadre si sono incontrate nella partita di andata, quindi è uno dei principali candidati per segnare venerdì sera.