Il nostro esperto di scommesse prevede una partita serrata, decisa da un gol di Lautaro Martinez per i padroni di casa in forma.

Pronostici Inter - Napoli: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere

Migliori scommesse per Inter - Napoli

Meno di 2.5 gol a quota 1.75 su Goldbet

Vittoria Inter a quota 1.77 su William Hill

Lautaro Martinez primo marcatore a quota 4.90 su Lottomatica

Quote Inter - Napoli

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Inter 1-0 Napoli

Pronostico marcatore: Inter - Lautaro Martinez

Le poste in gioco sono alte domenica, con l'Inter capolista attualmente quattro punti avanti al Napoli, terzo. La squadra di Cristian Chivu ha trovato la forma negli ultimi due mesi, emergendo come favorita per il titolo in una corsa serrata. Hanno iniziato il 2026 con due vittorie consecutive con margini di due gol su Bologna e Parma.

Il Napoli ha iniziato il 2026 con un'impressionante vittoria per 2-0 a Roma contro la Lazio. Tuttavia, ha subito un duro colpo nell'ultima partita, perdendo inaspettatamente punti in casa contro il modesto Verona. Gli Azzurri hanno salvato solo un pareggio 2-2 grazie ai gol nel secondo tempo di Scott McTominay e Giovanni Di Lorenzo.

Probabili formazioni Inter - Napoli

Inter: Sommer, Akanji, Bastoni, Bisseck, Dimarco, Barella, Zielinski, Calhanoglu, Henrique, Thuram, Martinez

Napoli: Milinkovic-Savic, Jesus, Rrahmani, Buongiorno, Spinazzola, Lobotka, McTominay, Di Lorenzo, Elmas, Politano, Hojlund

Pochi gol previsti in uno scontro cruciale

I miglioramenti difensivi sono stati fondamentali per la capacità dell'Inter di mettere insieme una lunga serie di vittorie. Hanno subito solo due gol nelle ultime sei partite di Serie A. Solo una volta in 15 partite in tutte le competizioni hanno subito più di un gol.

Con tanto in gioco, una partita a basso punteggio sembra probabile. Il Napoli è privo di Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne e David Neres a causa di infortuni, il che limiterà la loro capacità offensiva. Spesso si schierano con cautela in trasferta, con l'80% delle loro partite fuori casa in Serie A che ha prodotto meno di 2.5 gol.

Entrambe le squadre hanno solidi record difensivi, con una media identica di 0.83 gol subiti per 90 minuti. Dato ciò, puntare su meno di 2.5 gol sembra offrire valore con una probabilità implicita del 56.5%.

Scommessa 1: Meno di 2.5 gol a quota 1.75 su Goldbet

Inter per fare sette vittorie di fila

Gli scommettitori devono valutare il pessimo record dell'Inter nelle grandi partite di questa stagione contro la loro forma recente migliorata. Hanno perso la partita di andata 3-1 contro il Napoli. Tuttavia, solo due dei centrocampisti e attaccanti che hanno iniziato per la squadra di Antonio Conte quel giorno sono disponibili domenica.

Frank Anguissa è una grande assenza nel centrocampo. La sua assenza ha contribuito al Napoli a perdere il 54% delle partite in trasferta in questa stagione in tutte le competizioni. Quel record mette seri dubbi sulle loro possibilità di evitare la sconfitta a San Siro.

L'Inter sentirà l'opportunità di costruire un chiaro vantaggio su uno dei loro due principali rivali per il titolo. Stanno cercando la settima vittoria consecutiva in campionato. I padroni di casa sembrano avere un buon valore per assicurarsela, con una probabilità implicita del 57.1%.

Scommessa 2: Vittoria Inter a quota 1.77 su William Hill

Martinez per continuare la sua buona forma

Il giocatore più probabile a trovare un varco per l'Inter è indubbiamente Martinez. L'attaccante argentino è il capocannoniere della Serie A con 10 gol già in questa stagione.

È tornato al suo meglio nelle ultime settimane, segnando sei volte nelle sue ultime sei apparizioni in campionato. Questa serie ha incluso gol d'apertura contro Pisa, Como e Atalanta.

Con 9.8 xG, il 28enne è secondo solo a Moise Kean nel massimo campionato italiano. L'attaccante in difficoltà della Fiorentina è anche l'unico giocatore ad aver avuto più tiri di Martinez in questa stagione. L'attaccante dell'Inter ha una media di 4.31 tiri per 90 minuti in campionato.

Con una probabilità implicita del 19%, Martinez sembra offrire valore come primo marcatore in questa partita chiave. Questa potrebbe essere la migliore scommessa di valore tra queste tre opzioni.