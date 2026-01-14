Pronostici Inter - Lecce: Una gara senza storia

I nostri esperti prevedono un ritorno alla vittoria dell'Inter contro il Lecce – con i nerazzurri avanti fin dal primo tempo – e quantomeno tre reti.

Migliori pronostici di Inter - Lecce

Di seguito qualche spunto per le scommesse su Inter - Lecce con le quote dei mercati studiati dai nostri esperti:

1 + Over 2.5 a quota 1.52 su Lottomatica

Over 2.5 casa + Under 1.5 ospite a quota 1.85 su Goldbet

1° tempo/finale 1/1 + Over 2.5 a quota 1.90 su Netbet

Al Meazza, i nostri esperti si aspettano lˈInter in vantaggio contro il Lecce già al duplice, quantomeno tre firme nerazzurre – e al massimo una salentina.

Quote Inter - Lecce

I bookmaker propongono quote molto basse sulla vittoria dell'Inter contro il Lecce – e i nostri esperti hanno studiato alternative.

Come arrivano i nerazzurri e i salentini al match

L'Inter riceve il Lecce a tre giorni dal 2-2 contro il Napoli che ha interrotto il filotto nerazzurro con sei successi in Serie A. Allo 0-1 nell'altro big match contro il Milan, erano seguiti il 2-0 a Pisa e il 4-0 contro il Como. E, oltre a essersi presa la rivincita contro il Bologna (3-1), la battistrada aveva espugnato i campi di Genoa (2-1), Atalanta (1-0) e Parma (2-0).

Il Lecce invece non vince dall'1-0 nella sfida salvezza contro il Pisa del 12 dicembre, dopo il quale ha racimolato un punto in quattro turni. Che era peraltro arrivato nell'1-1 allo Stadium contro la Juventus preceduto dallo 0-3 contro il Como. Poi, la scorsa settimana gli uomini di Eusebio Di Francesco hanno incassato lo 0-2 contro la Roma e l'1-2 contro il Parma.

Probabili formazioni di Inter - Lecce

Inter: Sommer, Bisseck, Akanji, Bastoni, Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco, Lautaro, Thuram

Sommer, Bisseck, Akanji, Bastoni, Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco, Lautaro, Thuram Lecce: Falcone, Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo, Kaba, Coulibaly, Maleh, Pierotti, Stulic, Sottil

LˈInter sˈimporrà contro il Lecce in una gara da tre reti complessive?

A eccezione dell'1-0 sul campo dell'Atalanta e del 2-0 a Parma, nelle ultime sei uscite dell'Inter in Serie A si sono viste più di due marcature. Davanti al proprio pubblico, e prima del 2-2 contro il Napoli, la capolista si era imposta contro il Como (4-0) prima e contro il Bologna (3-1) poi. Aveva, inoltre, concesso un gol nel 2-1 a Genova a ridosso della Supercoppa.

Ora i nerazzurri ospitano un Lecce reduce, con l'1-2 contro il Parma di domenica, dalla terza sconfitta in quattro giornate. Paradossalmente l'unico punto era arrivato il 3 gennaio contro la Juventus. E a cavallo fra lo 0-3 contro il Como e lo 0-2 contro la Roma all'Epifania.

Dunque, la combo 1 + Over 2.5 rientra fra quelle realistiche per la gara al Meazza.

Scommessa 1: 1 + Over 2.5 a quota 1.52 su Lottomatica

Ci saranno almeno tre firme nerazzurre e non più di una salentina?

Per esempio, il Lecce nelle sue più recenti sette partite in Serie A ha timbrato il cartellino solo in tre occasioni. Archiviato l'1-0 contro il Pisa di un mese fa è accaduto nell'1-1 in casa della Juventus e nell'1-2 di domenica contro il Parma. Viceversa, i salentini contro i ducali – dopo lo 0-3 contro il Como e lo 0-2 contro la Roma – hanno concesso almeno due gol per la terza volta in quattro giornate.

Inoltre, nel 2-2 contro il Napoli l'Inter per la sesta volta in sette partite in Serie A ha insaccato almeno due volte. In tutto ciò, l'eccezione era arrivata a fine anno a Bergamo contro un'Atalanta che da metà dicembre non ha vinto solo contro la battistrada. E contro i partenopei si è chiusa una striscia al Meazza con il 4-0 contro il Como e il 3-1 contro il Bologna.

Per questi motivi, anche la combo Over 2.5 casa + Under 1.5 ospite è da tenere d'occhio nella gara fra Inter e Lecce.

Scommessa 2: Over 2.5 casa + Under 1.5 ospite a quota 1.85 su Goldbet

LˈInter contro il Lecce giungerà al duplice fischio in vantaggio?

Dunque, il Lecce con l'1-2 contro il Parma di domenica ha incassato la terza sconfitta in quattro turni. Poi è vero che i salentini avevano chiuso il primo tempo sull'1-0 e lo stesso era accaduto nell'1-1 allo Stadium contro la Juventus. Ma è altrettanto vero che nello 0-2 contro la Roma avevano concesso un gol per frazione e che nello 0-3 contro il Como i lariani ne avevano segnati due nella ripresa.

Inoltre, l'Inter prima del 2-2 contro il Napoli aveva chiuso il primo tempo in vantaggio in quattro partite in Serie A su cinque. Fra il 2-0 a Pisa e l'1-0 a Bergamo con tutte le reti nella ripresa si era imposta per 1-0 contro il Como e per 2-0 a Genova. Per poi insaccare una volta nella prima frazione contro il Bologna e a Parma.

Tutto sommato, la combo 1° tempo/finale 1/1 + Over 2.5 è plausibile nella gara fra Inter e Lecce.