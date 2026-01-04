Pronostici Inter - Bologna: nerazzurri a caccia di rivincita

I nostri esperti si aspettano un successo dell'Inter contro il Bologna con una porta inviolata – e quantomeno due reti.

Migliori pronostici di Inter - Bologna

Ecco alcuni spunti per le scommesse su Inter - Bologna con le quote dei mercati esplorati dai nostri esperti:

No goal a quota 1.80 su Goldbet

1 + No goal a quota 2.36 su William Hill

1 + Over 1.5 + No goal a quota 3.10 su Lottomatica

In vista dell'incontro fra Inter e Bologna, i nostri esperti si aspettano una vittoria a zero dei nerazzurri con almeno due marcature.

Quote Inter - Bologna

Quote Inter - Bologna Goldbet William Hill Lottomatica No goal 1.80 1.80 1.80 1 + No goal 2.25 2.36 2.25 1 + Over 1.5 + No goal 3.10 3.12 3.10

I bookmaker vedono l'Inter nettamente favorita per la rivincita contro il Bologna, ma i nostri esperti hanno studiato anche altre opzioni.

Come arrivano i nerazzurri e i rossoblù al match

L'Inter ritrova il Bologna a 16 giorni dalla sconfitta dal dischetto nella semifinale di Supercoppa. E lo fa una settimana dopo l'1-0 sul campo dellˈAtalanta di domenica sera. Archiviato lo 0-1 contro il Milan di fine novembre, i nerazzurri avevano inanellato il 2-0 a Pisa, il 4-0 contro il Como e il 2-1 a Genova.

I rossoblù invece erano giunti in Arabia Saudita dopo aver racimolato un punto in tre gare di Serie A. L'1-1 all'Olimpico contro la Lazio del 7 dicembre era, infatti, arrivato a cavallo fra l'1-3 contro la Cremonese e lo 0-1 contro la Juventus. Poi, dopo lo 0-2 contro il Napoli nella finale di Supercoppa, il 2025 si è chiuso per i felsinei con l'1-1 contro il Sassuolo.

Probabili formazioni di Inter - Bologna

Inter: Sommer, Bisseck, Akanji, Bastoni, Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco, Lautaro, Thuram

Sommer, Bisseck, Akanji, Bastoni, Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco, Lautaro, Thuram Bologna: Ravaglia, Zortea, Vitik, Lucumi, Lykogiannis, Pobega, Moro, Orsolini, Fabbian, Rowe, Dallinga

In Inter - Bologna ci sarà una porta inviolata?

Dopo la sua finora ultima vittoria in Serie A, il 3-0 a Udine di fine novembre, il Bologna in tre partite di campionato ha segnato complessivamente tre volte. Prima dell'1-1 al Dall'Ara contro il Sassuolo di domenica, i rossoblù ne avevano registrato un altro il 7 dicembre in casa della Lazio. Ma contro i neroverdi hanno anche interrotto una striscia davanti al proprio pubblico con l'1-3 contro la Cremonese e lo 0-1 contro la Juventus.

L'Inter, invece, con l'1-0 di domenica in casa dell'Atalanta ha collezionato il quarto clean sheet in sei partite in Serie A. In tutto ciò, lo 0-1 contro il Milan era arrivato fra i 2-0 contro Lazio e Pisa. Poi, e prima della Supercoppa, gli uomini di Cristian Chivu avevano inanellato il 4-0 contro il Como e il 2-1 a Genova.

Nonostante l'1-1 prima dei calci di rigori nella semifinale di Supercoppa, il segno No goal rientra fra quelli plausibili nella sfida fra Inter e Bologna.

Scommessa 1: No goal a quota 1.80 su Goldbet

La "Beneamata" si prenderà una rivincita contro i rossoblù?

Dopo il 3-0 a Udine nella dodicesima giornata e al netto dei rigori a Riad contro l'Inter, fra Serie A e Supercoppa il Bologna non vince da sei gare. In campionato, gli undici di Vincenzo Italiano hanno alternato le sconfitte contro Cremonese (1-3) e Juventus (0-1) agli altrettanti 1-1 contro Lazio e Sassuolo. E dopo quello momentaneo in Supercoppa contro lˈInter, i felsinei avevano subìto in finale lo 0-2 contro il Napoli.

Viceversa, i nerazzurri – a eccezione dello 0-1 contro il Milan del 23 novembre – si sono imposti in tutte le uscite in campionato da fine ottobre. Archiviata la battuta d'arresto nel derby, la capolista era tornata al successo con il 2-0 a Pisa. Sarebbero seguiti il 4-0 contro il Como nella più recente gara a San Siro – prima del 2-1 a Genova e dell'1-0 a Bergamo.

Tutto sommato, la combo 1 + No goal a quota 2.10 su William Hill è di una di quelle da tenere d'occhio in vista della sfida al Meazza.

Scommessa 2: 1 + No goal a quota 2.36 su William Hill

LˈInter timbrerà almeno due volte il cartellino contro il Bologna?

Prima della Supercoppa e a eccezione dello 0-1 contro il Milan, tutte le gare di Serie A dell'Inter da fine ottobre avevano visto almeno due reti. E dal 3-0 contro la Fiorentina nel nono turno al 2-1 sul campo del Genoa nel quindicesimo, i nerazzurri – tranne che nel derby, appunto – avevano sempre insaccato almeno due volte. Così la squadra di Chivu aveva collezionato il 2-1 a Verona, i 2-0 contro Lazio e Pisa, oltreché il 4-0 contro il Como.

Si sono visti, inoltre, almeno due marcature in sei delle più recenti gare di Serie A del Bologna. L'eccezione, con lo 0-1 contro la Juventus immediatamente prima della Supercoppa, era arrivato dopo l'1-3 contro la Cremonese e l'1-1 in casa della Lazio. Poi, i felsinei hanno chiuso il 2025 con l'1-1 di domenica nel derby contro il Sassuolo.

Soprattutto considerando il rendimento dell'Inter in campionato, anche la combo 1 + Over 1.5 + No goal è realistica in questo incontro fra Inter e Bologna.

Scommessa 3: 1 + Over 1.5 + No goal a quota 3.10 su Lottomatica

