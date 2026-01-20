Il nostro esperto di scommesse prevede che i Nerazzurri prevalgano, con i Gunners attualmente impegnati su più fronti.

Pronostici Inter - Arsenal: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere

Migliori scommesse per Inter - Arsenal

Inter Milan vincente a quota 2.75 su Goldbet

Meno di 2.5 gol a quota 1.75 su William Hill

Vittoria con margine di un gol a quota 2.05 su Lottomatica

Quote Inter - Arsenal

Per saperne di più sulla competizione è possibile visitare i portali ufficiali degli operatori. Inoltre i lettori possono consultare

La nostra guida al codice bonus bet365, iniziative di questo operatore e iscrizione

La nostra pagina dedicata ai migliori bonus scommesse di benvenuto per nuovi utenti.

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Inter Milan 1-0 Arsenal

Pronostico marcatore: Inter Milan – Lautaro Martinez

La risposta dell'Inter Milan alla sconfitta in semifinale di Supercoppa Italiana è stata quasi impeccabile. Hanno vinto cinque delle ultime sei partite di Serie A, mantenendo la porta inviolata in quattro occasioni. Cristian Chivu ha fatto giocare la sua squadra un ottimo calcio e saranno fiduciosi nel ritorno alle competizioni europee.

L'Arsenal si dirige in Italia in buona forma. Tuttavia, hanno perso punti contro il Nottingham Forest nel weekend. I Gunners non sono stati sconfitti in 11 partite competitive dall'inizio di dicembre. Tuttavia, recentemente non sono stati del tutto convincenti. Ci aspettiamo che Mikel Arteta apporti cambiamenti, dato il fitto calendario della sua squadra.

Probabili formazioni Inter - Arsenal

Inter: Sommer, Acerbi, Akanji, Bastoni, Henrique, Barella, Mkhitaryan, Zielinski, Dimarco, Thuram, Martinez

Arsenal:Raya, White, Saliba, Mosquera, Lewis-Skelly, Eze, Zubimendi, Merino, Madueke, Jesus, Trossard

Vantaggio casalingo in gioco

L'Inter Milan ospita l'Arsenal, con entrambe le squadre che vantano una lunga serie di imbattibilità. I Nerazzurri hanno il vantaggio del fattore campo al San Siro e potrebbero non affrontare una formazione completa dei Gunners. Gli uomini di Mikel Arteta sono tre punti avanti in classifica, il che offre loro un po' di respiro mentre competono su più fronti.

L'Arsenal rischia anche di perdere Declan Rice, Mikel Merino e Christian Norgaard per squalifica. Nel frattempo, Max Dowman, Piero Hincapié e Riccardo Calafiori sono infortunati, quindi Arteta deve gestire attentamente la sua squadra. Potremmo vederlo apportare cambiamenti dopo il pareggio con il Nottingham Forest.

L'Inter, tuttavia, non ha tale lusso. Potrebbero uscire dalle prime otto della UCL se non vincono, e Cristian Chivu non vorrebbe rischiare. Con questo in mente, possiamo vedere i padroni di casa ottenere una vittoria di misura anche senza Hakan Çalhanoğlu e Denzel Dumfries.

Scommessa 1: Inter Milan vincente a quota 2.75 su Goldbet

Uno scontro teso a Milano

L'Inter arriva a questo scontro con una serie di risultati positivi. Hanno vinto cinque delle ultime sei partite e non hanno perso una partita di Serie A da metà novembre. Questa settimana, tuttavia, affrontano una squadra con solo due sconfitte in tutta la stagione. Sebbene l'Inter sia in grado di prendere tutti e tre i punti, non sarà facile.

Si prevede un incontro molto teso a Milano, con nessuna delle due squadre troppo incline ad aprirsi. Quattro delle ultime sei partite dell'Inter sono terminate con meno di 2.5 gol. Le ultime due partite di Premier League dell'Arsenal sono finite 0-0. È difficile immaginare una partita ricca di gol, soprattutto con ciò che è in gioco nella parte alta della classifica.

L'Inter ha un calendario europeo impegnativo davanti, con il Borussia Dortmund in visita dopo i Gunners. Le loro partite domestiche, tuttavia, sono più semplici. L'Arsenal, nel frattempo, ha scontri difficili contro Manchester United e Chelsea in arrivo. Questo potrebbe spostare il loro focus sulla Premier League. Anche con potenziali cambi nella squadra, l'Arsenal è difficile da battere, quindi l'Inter dovrà essere al meglio.

Scommessa 2: Meno di 2.5 gol a quota 1.75 su William Hill

Un gol per vincerla

Se i padroni di casa devono prevalere al San Siro, è improbabile che sia una vittoria facile. Entrambe le sconfitte dell'Arsenal nel 2025/26 sono state di un solo gol, e non perdono con un margine maggiore da quasi un anno. Possono rendere la vita molto difficile ai loro avversari.

Anche l'Inter non è nuova a vittorie di misura. A dicembre e gennaio, hanno vinto 1-0 tre volte, comprese le ultime due partite contro Lecce e Udinese. Vale la pena notare che gli uomini di Chivu sono attualmente la squadra con il maggior numero di gol segnati nella massima serie italiana.

I padroni di casa hanno più bisogno di vittoria rispetto ai loro avversari, ma la squadra ospite non si arrenderà facilmente. Ci aspettiamo una partita combattuta che potrebbe essere decisa da un errore o da un momento di brillantezza.