Pronostici Inghilterra - Spagna: l'Inghilterra riuscirà a prendersi la rivincita?

Abbiamo tre pronostici Inghilterra - Spagna nella finale dei Campionati Europei il 27 luglio 2025: ecco le quote dei bookmakers.

Pronostici Inghilterra - Spagna: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere

Il nostro esperto di scommesse suggerisce che la resilienza dell'Inghilterra sarà una sfida per la Spagna, ma le favorite del torneo probabilmente si aggiudicheranno il titolo.

Migliori scommesse per Inghilterra - Spagna

Entrambe le squadre segnano - Sì 1.76 con Lottomatica

Margine di vittoria - Spagna vince con un gol di scarto 3.70 con Goldbet

Metodo di vittoria - Spagna vince ai supplementari 10.00 con Netbet

Ci aspettiamo che la Spagna vinca 2-1.

Quote Inghilterra - Spagna Euro Femminile di Calcio

Quote Inghilterra - Spagna bet365 Lottomatica Goldbet Inghilterra vincente 1 4.50 4.65 4.65 Pareggio X 3.72 3.50 3.50 Spagna vincente 2 1.72 1.75 1.75

La nostra analisi: la forma di entrambe le squadre

La resilienza dell'Inghilterra ha caratterizzato il suo percorso agli Europei Femminili 2025. Hanno recuperato in entrambe le partite a eliminazione diretta, assicurandosi un posto in finale.

Le Leonesse penseranno senza dubbio alla finale dei Mondiali del 2023, dove hanno perso contro lo stesso avversario, creando un bisogno di rivincita. Sarina Wiegman ha già fatto la storia diventando la seconda allenatrice a guidare una nazionale a tre finali europee consecutive.

Si aspetta che la sua squadra usi la determinazione dimostrata nelle due precedenti gare per tenere a bada le favorite della competizione. Naturalmente, è più facile a dirsi che a farsi, dato che la Spagna ha fatto una figura significativamente migliore rispetto alle altre squadre in Svizzera.

La Spagna ha anche stabilito un nuovo record superando la Germania, la squadra di maggior successo del torneo, in semifinale. Questa è stata la loro prima vittoria in uno scontro diretto. In qualità di campionesse del mondo, la Spagna vorrà detenere entrambi i titoli. E sono più che capaci di farlo, soprattutto contro la squadra che hanno battuto nella finale dei Mondiali del 2023.

Probabili formazioni per Inghilterra - Spagna:

Inghilterra: Hampton; Bronze, Williamson, Morgan, Greenwood; Toone, Walsh, Stanway; James, Hemp, Russo

Hampton; Bronze, Williamson, Morgan, Greenwood; Toone, Walsh, Stanway; James, Hemp, Russo Spagna: Coll; Batlle, Parades, Mendez, Carmona; Bonmati, Guijarro, Putellas; Caldentey, Pina, Gonzalez-Rodriguez

Gol attesi da entrambe le parti

Entrambe le squadre sono state molto efficaci nel segnare in questa competizione. La Spagna ha segnato ben 17 gol in cinque partite, con una media di 3,4 gol a partita. Il loro pareggio a reti inviolate dopo 90 minuti contro la Germania è stata la prima volta che sono rimaste a secco in 10 partite consecutive.

Le Leonesse non sono molto indietro, avendo segnato 15 gol nel torneo, a dimostrazione della loro forza in attacco. Tuttavia, hanno subito gol in ciascuna delle ultime tre partite e hanno subito il primo gol della partita in due di queste.

Nel frattempo, sette delle ultime 10 partite della Spagna, ovvero il 70%, hanno prodotto gol da entrambe le parti. Considerando la qualità offensiva di entrambe le squadre e la determinazione dimostrata durante questo torneo, è probabile vedremo goal da entrambe le parti.

Scommessa 1: Entrambe le squadre segnano - Sì 1.76 con Lottomatica

Differenza di un gol per continuare

Secondo le statistiche delle partite tra Inghilterra e Spagna, questa partita non finirà con una grande differenza di punteggio, a differenza di quanto entrambe le squadre hanno sperimentato in questi Europei. Le alte poste in gioco di questo incontro possono portare i giocatori a esibirsi in modo più conservativo.

È probabile che un solo gol separi queste due squadre, come è stato il caso negli ultimi tre scontri diretti consecutivi. Complessivamente, ben nove dei loro 14 incontri sono terminati con una vittoria per una delle due squadre, ma solo con un margine di un gol (64%).

Inoltre, non si sono mai battute con un margine superiore a un gol, un'indicazione di quanto siano combattute le loro partite. Se ci sarà un vincitore dopo 120 minuti, è probabile che solo un gol li separi.

Scommessa 2: Margine di vittoria - Spagna vince con un gol di scarto 3.70 con Goldbet

Il tempo regolamentare potrebbe non bastare

Data la loro storia di incontri ravvicinati, questa partita potrebbe finire in parità dopo 90 minuti. Anche se La Roja dovesse prendere il comando in finale, l'Inghilterra ha dimostrato di non poter essere sottovalutata fino al fischio finale.

Le Lionesses hanno ancora ambizioni europee, poiché non hanno perso posizioni né nei quarti di finale né in semifinale. Hanno pareggiato quasi allo scadere in entrambe le occasioni per portare la partita ai supplementari. Nonostante solo quattro pareggi nei tempi regolamentari nella storia di questi scontri diretti, l'importanza della finale e il desiderio di evitare la sconfitta potrebbero spingere questa partita ai supplementari.

La Spagna ha dimostrato di poter farcela nella mezz'ora aggiuntiva contro la Germania nella loro ultima partita. Nel frattempo, l'Inghilterra ha fatto lo stesso contro l'Italia. Tuttavia, questo è il momento in cui lo status di favorite della Spagna potrebbe diventare chiaro, poiché potrebbero segnare il gol che le rende campionesse d'Europa e del Mondo.