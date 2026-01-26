Pronostici Hellas Verona - Udinese con i friulani in cerca di certezze

Sul campo dell'Hellas Verona, i nostri esperti prevedono quantomeno un punto per l'Udinese in una sfida con da uno a un massimo di quattro gol.

Migliori pronostici di Hellas Verona - Udinese

Di seguito qualche consiglio per le scommesse su Hellas Verona - Udinese con le quote delle alternative esplorate dai nostri esperti:

Team 2 vince almeno un tempo a quota 1.92 su Goldbet

Under 2.5 casa + Over 1.5 ospite a quota 3.02 su William Hill

Doppia chance X2 + Multigol 1-4 a quota 1.83 su Lottomatica

Al Bluenergy Stadium, i nostri esperti prevedono al massimo un punto dell'Hellas Verona contro l'Udinese in una sfida con da una a quattro marcature – e almeno due dei friulani.

Quote Hellas Verona - Udinese

Stando alle quote, i bookmaker vedono l'Hellas Verona leggermente sfavorita per la sfida contro l'Udinese – ma i nostri esperti hanno analizzato altri mercati.

Come arrivano i gialloblù e i friulani al match

L'Hellas Verona ospita l'Udinese a una settimana dallo 0-0 sul campo di una Cremonese che nelle ultime otto gare in Serie A ha racimolato tre punti. E a loro volta i gialloblù prima della sfida allo Zini in quattro gare erano rimasti imbattuti esclusivamente nel 2-2. Mentre nelle tre gare disputate al Bentegodi da inizio anno hanno incassato lo 0-3 contro il Torino, lo 0-1 contro la Lazio – e il 2-3 contro il Bologna.

L'Udinese invece, archiviata l'1-5 a Firenze sotto Natale, nelle ultime cinque giornate ha subìto solo gli 0-1 a Como e contro l'Inter. Aldilà delle gare contro due delle prime sei, i friulani hanno collezionato cinque punti nelle altre tre. Il 2-1 allo Stadio Olimpico Grande Torino del 7 gennaio era arrivato fra l'1-1 contro la Lazio e il 2-2 contro il Pisa.

Probabili formazioni di Hellas Verona - Udinese

Hellas Verona: Montipò, Slotsager, Nelsson, Ebosse, Lirola, Serdar, Gagliardini, Bernede, Bradaric, Orban, Sarr

Montipò, Slotsager, Nelsson, Ebosse, Lirola, Serdar, Gagliardini, Bernede, Bradaric, Orban, Sarr Udinese: Okoye, Kristensen, Kabasele, Solet, Zanoli, Miller, Karlstrom, Ekkelenkamp, Bertola, Atta, Davis

LˈHellas Verona perderà almeno un tempo contro lˈUdinese?

Fra gli 0-1 contro un Como in piena corsa Champions e del 17 gennaio contro la battistrada Inter, l'Udinese aveva vinto un tempo in due gare consecutive. Dopo il 2-1 sul campo del Torino, i friulani avevo chiuso sullo stesso risultato il primo tempo contro un Pisa appaiato contro l'Hellas Verona.

Inoltre, lo 0-0 contro la Cremonese ha chiuso una striscia dei gialloblù con cinque partite di campionato che li hanno sempre visti perdere un tempo. Era accaduto anche nel 2-2 a Napoli a sua volta preceduto dagli 0-3 contro Milan e Torino. Poi la squadra di Paolo Zanetti ha incassato lo 0-1 contro la Lazio e il 2-3 contro il Bologno.

Dunque, il segno Team 2 vince almeno un tempo è plausibile nell'incontro fra Hellas Verona e Udinese.

Scommessa 1: Team 2 vince almeno un tempo a quota 1.92 su Goldbet

Vedremo al massimo due reti gialloblù e quantomeno due friulane?

Nelle sue finora 21 uscite in questa Serie A, l'Hellas Verona ha timbrato il cartellino più di due volte esclusivamente nel 3-1 contro l'Atalanta del 6 dicembre. Poi, gialloblù in sette giornate hanno insaccato complessivamente sei volte – e rispettivamente due contro Fiorentina, Napoli e Bologna. E il 2-3 contro i felsinei era stato preceduto dallo 0-3 contro il Torino e dallo 0-1 contro la Lazio che ha siglato tre reti in cinque turni.

L'Udinese è reduce dallo 0-1 contro l'Inter. Ma la battistrada ha chiuso una striscia della squadra di Kosta Runjaic con il 2-1 allo Stadio Olimpico Grande Torino e il 2-2 contro il Pisa. Inoltre, il 2026 si era aperto con lo 0-1 in casa del Como.

Considerando questi rendimenti, la combo Under 2.5 casa + Over 1.5 ospite è da tenere d'occhio per la sfida al Bentegodi.

Scommessa 2: Under 2.5 casa + Over 1.5 ospite a quota 3.02 su William Hill

LˈHellas Verona non vincerà contro lˈUdinese?

Archiviato l'1-5 sul campo della Fiorentina del 21 dicembre, l'Udinese ha perso esclusivamente a Como e contro l'Inter. E fra gli 0-1 contro i lariani e la battistrada aveva raccolto il 2-1 contro il Torino e contro un Pisa appaiato con l'Hellas Verona. Lo scorso anno si era invece chiuso con l'1-1 contro la Lazio.

I gialloblù invece hanno collezionato i finora unici due successi in questo campionato nella prima metà dicembre con il 2-1 a Firenze e il 3-1 contro l'Atalanta. Poi, però, l'Hellas Verona ha raccolto punti esclusivamente nel 2-2 a Napoli e nello 0-0 a Cremona. Mentre ha subìto gli 0-3 contro Milan e Torino, lo 0-1 contro la Lazio – e nell'ultima apparizione al Bentegodi con il 2-3 contro il Bologna.

Tutto sommato, la combo Doppia chance X2 + Multigol 1-4 rientra fra quelle plausibili nella partita fra Hellas Verona e Udinese.