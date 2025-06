Pronostici Germania - Portogallo: i tedeschi raggiungeranno la finale della Nations League

Un posto nella finale della Nations League è in palio, e abbiamo i nostri pronostici Germania - Portogallo per lo scontro di mercoledì 4 giugno.

I nostri pronostici per Germania - Portogallo

Ci aspettiamo una vittoria della Germania per 2-1 sul Portogallo.

Quote Germania vs Portogallo

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Non sorprende che la Germania sia favorita in questa semifinale, poiché ospita il Portogallo ed è imbattuta da quasi un anno. Julian Nagelsmann ha migliorato significativamente la squadra da quando ha preso il comando, e stanno segnando molti gol. Die Mannschaft non ha perso una partita nei 90 minuti dal novembre 2023.

Nel frattempo, i portoghesi mostrano una certa incostanza. Sono stati battuti dalla Danimarca a marzo, hanno pareggiato con la Scozia alla fine dello scorso anno e hanno subito una sconfitta sorprendente contro la Georgia agli Europei un anno fa. Pertanto, possono essere vulnerabili.

Probabili formazioni Germania - Portogallo

Germania: Ter Stegen, Kimmich, Tah, Anton, Mittelstädt, Groß, Goretzka, Sané, Wirtz, Gnabry, Woltemade

Portogallo: Costa, Dalot, Dias, Inacio, Mendes, Neves, Vitinha, B. Silva, Fernandes, Leão, Ronaldo

L'impressionante forma di Die Mannschaft

La Germania ha segnato 23 gol nelle ultime otto partite di Nations League e ha superato l'Italia nei quarti di finale. La vittoria contro l'Italia, che si è conclusa 5-4 complessivamente, ha esteso la loro serie di imbattibilità a otto partite e, probabilmente, hanno il compito più facile nelle semifinali. Il Portogallo non sarà un avversario facile, ma i padroni di casa saranno fiduciosi.

Ovviamente, il vantaggio di giocare in casa aiuterà. Gli uomini di Nagelsmann hanno vinto cinque delle ultime sette partite in Germania e hanno battuto il Portogallo in ciascuno degli ultimi cinque incontri. Hanno il sopravvento in ogni aspetto, anche se Antonio Rüdiger, Jamal Musiala e Kai Havertz sono fuori per infortunio.

L'ultima volta che i portoghesi hanno vinto questo scontro è stato nel 2000, e non hanno mai battuto i tedeschi in Germania. Pertanto, Ronaldo e i suoi compagni dovranno affrontare una sfida difficile a Monaco.

Aspettati gol da entrambe le parti

Entrambe le squadre hanno segnato in nove delle ultime 14 partite della Germania e in tutte tranne due delle più recenti partite del Portogallo. Infatti, solo una squadra è stata coinvolta in più partite in cui entrambe le squadre hanno segnato rispetto ai portoghesi nell'attuale UNL, con la squadra di Roberto Martinez al 75%.

Sebbene nessuna delle due squadre abbia avuto difficoltà a segnare ultimamente, non sono state nemmeno eccezionali nel mantenere la porta inviolata. Gli ospiti hanno mantenuto la porta inviolata solo una volta dall'Europeo, e la Germania ha subito cinque gol in tre partite in vista di questo incontro. Ecco perché c'è una buona ragione per aspettarsi gol.

Non sorprende che i tedeschi siano migliori in casa. Hanno partecipato a meno partite casalinghe in cui entrambe le squadre hanno segnato, ma non sono impenetrabili. Ci sono stati oltre 2.5 gol segnati nel 75% delle partite di UNL di Die Mannschaft, con solo due che hanno visto meno di due.

Il Portogallo non subisce sconfitte pesanti

La squadra di Martinez non è favorita. Potrebbero perdere all'Allianz Arena, ma raramente subiscono sconfitte pesanti. Hanno perso con più di un gol di scarto solo tre volte negli ultimi cinque anni, anche se una di queste è stata contro la Germania a Euro 2020.

I padroni di casa potrebbero non essere al massimo in attacco, poiché mancano giocatori offensivi, il che potrebbe aiutare il Portogallo. Tuttavia, i tedeschi dovrebbero avere abbastanza per portare a termine il lavoro, anche se si trasforma in un incontro serrato.

Tre delle ultime quattro vittorie della Germania in UNL sono arrivate con un margine di un solo gol, e accetterebbero volentieri questo risultato se garantisse un posto in finale.