I pronostici di Germania-Italia, ritorno dei quarti di Nations League: gli esperti vedono i teutonici favoriti ma ci sono tanti scenari

Quote Germania-Italia

L’Italia affronta la Germania nel ritorno dei quarti di Nations League con l’obiettivo di riscattare l’1-2 dell’andata. I bookmaker vedono i tedeschi favoriti, ma il match resta aperto a diversi scenari, al di là dell'esito finale.

Pronostici Germania-Italia: quote, probabili formazioni e scenario

Migliori pronostici di Germania-Italia

Di seguito alcuni consigli di scommessa sul match di Nations League che si terrà tra Italia e Germania, ecco alcune quote:

Tempo con più gol 2° tempo a 1.97 su Lottomatica

Goal a 1.98 su NetBet

Doppia chance 1X + over 2.5 a 2.25 su Goldbet

La Germania parte leggermente avanti, ma i nostri esperti si aspettano almeno tre reti totali e un’Italia comunque capace di incidere

Come arrivano la Mannschaft e gli Azzurri al match

Si riparte dall’1-2 subìto dall’Italia nella gara d’andata contro la Germania a San Siro. Sandro Tonali aveva sbloccato il risultato al 9°, ma nella ripresa Tim Kleindienst e Leon Goretzka hanno ribaltato tutto con le loro reti al 49° e al 76°. Per gli Azzurri è stata la seconda sconfitta consecutiva, dopo l’1-3 contro la Francia nello stesso stadio a fine novembre.

E pensare che l’Italia aveva iniziato il gruppo 2 nel migliore dei modi, con un 3-1 in Francia, seguito dalle vittorie su Israele per 2-1 a Budapest e 4-1 a Udine. Contro il Belgio, invece, erano arrivati quattro punti, con un 1-0 a Bruxelles e un 2-2 a Roma.

La Germania, nel girone 3, aveva chiuso con 14 punti, dominando in casa con un 5-0 all’Ungheria, un 1-0 all’Olanda e un 2-1 alla Bosnia. Più equilibrate erano state le trasferte: due 1-1 con magiari e olandesi, oltre al 2-1 a Zenica.

Anche nel ritorno i tedeschi dovranno fare a meno di Kai Havertz e Florian Wirtz. L’Italia, invece, perde Riccardo Calafiori, uscito acciaccato all’andata per un problema al ginocchio sinistro. Prima di lui avevano già dato forfait Federico Dimarco e Mateo Retegui.

Probabili formazioni di Germania-Italia

Germania: Baumann; Kimmich, Koch, Schlotterbeck, Mittelstädt; Andrich, Goretzka; Sané, Musiala, Adeyemi; Kleindienst

Italia: Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Buongiorno; Politano, Barella, Ricci, Tonali, Cambiaso; Raspadori, Kean

Germania-Italia: la ripresa farà la differenza?

Nella gara d’andata di giovedì a San Siro, la Germania ha ribaltato lo svantaggio nel secondo tempo. Non è stata un’eccezione: Tim Kleindienst al 49° e Leon Goretzka al 76° hanno colpito nella ripresa, confermando una tendenza chiara.

Solo in due delle sette partite della Mannschaft in Nations League ci sono state più reti nel primo tempo. Era successo nel 2-2 in Olanda del 10 settembre, con Deniz Undav e Joshua Kimmich a segno prima dell’intervallo, e nel 2-1 in Bosnia, con una doppietta di Undav tra il 30° e il 36°.

Anche nell’1-0 contro l’Olanda e nel 7-0 con la Bosnia, la Germania aveva segnato di più nella ripresa. Emblematico l’1-1 in Ungheria: vantaggio tedesco al 76°.

L’Italia? Aveva siglato più reti nel secondo tempo in entrambe le sfide contro Israele. E nei due confronti diretti del 2022, sette delle nove reti erano arrivate dopo l’intervallo. Alla luce di tutti questi dati, un secondo tempo con più gol appare uno scenario molto probabile per la sfida di Dortmund.

Scommessa 1: Tempo con più gol 2° tempo a quota 1.97 su Lottomatica

Gli Azzurri a segno senza sosta: la Mannschaft reggerà l’urto a Dortmund?

In sei delle sette partite dell’Italia in Nations League 2024/25, entrambe le squadre sono andate a segno. È successo sia contro Francia e Germania, sia contro Israele, attualmente 76° nel ranking FIFA.

L’unica eccezione era stata l’1-0 in Belgio a metà novembre, dove i Diavoli Rossi avevano comunque creato pericoli con cinque tiri in porta e sette corner.

La Germania, invece, aveva mantenuto la porta inviolata in tutte e tre le gare casalinghe del gruppo 3, vincendo 5-0 con l’Ungheria, 1-0 con l’Olanda e 7-0 con la Bosnia.

Gli "Orange", settimi nel ranking FIFA, in trasferta non erano andati oltre l’1-1 in Ungheria e Bosnia. Se i Magiari sono 30esimi, la Bosnia, 74ª, avrebbe dovuto essere un ostacolo più abbordabile.

Nella Nations League 2022/23, l’Italia aveva ottenuto un 1-1 in casa e perso 2-5 con la Germania. Considerando i dati attuali, è plausibile che entrambe le formazioni trovino la rete a Dortmund.

Scommessa 2: Goal a quota 1.98 su NetBet

Italia-Germania: un’altra partita da over 2.5?

Prima del 2-1 di San Siro, la Germania, nel girone 3, aveva centrato tre successi casalinghi su tre gare disputate. È vero che la squadra di Nagelsmann non aveva subìto reti in casa, ma Ungheria e Bosnia non sono paragonabili agli Azzurri. E l’Olanda, battuta 1-0 a Monaco, aveva comunque segnato due gol in trasferta.

Inoltre, in sei delle sette partite dell’Italia nella Nations League 2024/25, si sono viste almeno tre reti. Tuttavia, dopo il 3-1 all’esordio in Francia, la combinazione vittoria azzurra + over 2.5 gol si era verificata solo contro Israele. Successivamente, erano arrivati il 2-2 con il Belgio e il successo di misura 1-0 sui Diavoli Rossi, in una gara in cui il Belgio aveva comunque creato diverse occasioni.

Nonostante le sconfitte dell’Italia per 1-3 contro la Francia e 1-2 contro la Germania, un successo tedesco nella gara di ritorno contro gli azzurri non è una circostanza troppo scontata. Tuttavia, la doppia chance 1X + over 2.5 gol appare uno scenario molto probabile per il ritorno dei quarti di Nations League.

Scommessa 3: Doppia chance 1X + over 2.5 gol a quota 2.25 su Goldbet