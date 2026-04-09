Pronostici Germania - Irlanda del Nord: vittoria facile per Die Mannschaft

L'Irlanda del Nord si appresta alla seconda delle sue trasferte consecutive per le qualificazioni ai Mondiali 2026, affrontando una sfida impegnativa contro la Germania.

Pronostici Germania - Irlanda del Nord: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere

Migliori scommesse per Germania - Irlanda del Nord

Germania -2 (Handicap 3-Vie) a quota 2.00 con Lottomatica

Over 3.5 gol a quota 2.05 con Goldbet

Nick Woltemade marcatore in qualsiasi momento a quota 3.75 con Netbet

Ci aspettiamo che la Germania ottenga una vittoria agevole per 4-0.

Quote Germania vs Irlanda del Nord

Pronostici Germania - Irlanda del Nord bet365 Betflag William Hill Germania vincente 1.11 1.11 1.12 Pareggio 9.50 8.50 8.40 Irlanda del Nord vincente 17.00 17.00 20.00

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

L'Irlanda del Nord inizia la sua campagna di qualificazione ai Mondiali 2026 con trasferte in Lussemburgo e Germania. La partita a Colonia sarà cruciale per la squadra di Michael O'Neill.

La Germania ha dominato il suo gruppo nella Nations League, Lega A, raggiungendo le semifinali, dove ha perso contro il Portogallo. La squadra di Julian Nagelsmann ha giocato in Slovacchia giovedì per la loro prima qualificazione ai Mondiali 2026 e ora ospiterà l'Armata Verde e Bianca.

Il focus della squadra di Nagelsmann per la doppia sfida di settembre è sui giovani talenti Finn Dahmen, Nnamdi Collins e Paul Nebel, che hanno brillato nella squadra tedesca U21 finalista agli Europei 2025. La Germania ha vinto gli ultimi nove incontri competitivi consecutivi contro l'Irlanda del Nord dal 1997.

L'Irlanda del Nord ha avuto una solida campagna nella Nations League l'anno scorso, sebbene a livello di Lega C, perdendo solo una delle sei partite e vincendo il proprio gruppo per essere promossa alla Lega B.

Per molti giovani giocatori della squadra di O'Neill, questa sarà la prima esperienza in una campagna di qualificazione ai Mondiali. Nonostante alcune recenti sconfitte pesanti, inclusi cinque gol subiti contro Spagna e Svezia, la loro promozione in Nations League dovrebbe infondere fiducia per competere a questo livello.

Probabili formazioni Germania - Irlanda del Nord

Germania: Baumann; Raum, Kimmich, Tah, Rüdiger, Stiller, Goretzka, Adeyemi, Wirtz, Gnabry, Woltemade

Irlanda del Nord : Peacock-Farrell; Bradley, Hume, McConville, McNair, McCann, Saville, S. Charles, Galbraith, Price, D. Charles

I tedeschi vinceranno con almeno tre gol di scarto

L'ultima volta che Germania e Irlanda del Nord si sono incontrate è stato durante le qualificazioni a Euro 2020. La Germania ha ottenuto una vittoria dominante per 6-1 a novembre 2019 e un 2-0 a Belfast a settembre dello stesso anno.

Sono stati anche nello stesso gruppo per le qualificazioni ai Mondiali 2018, quando la Germania ha vinto 3-1 a Belfast e 2-0 a Hannover. Quattro degli ultimi sette incontri competitivi tra queste nazioni hanno visto almeno quattro gol.

L'Irlanda del Nord è una squadra in transizione con molti giocatori inesperti a livello internazionale. Pertanto, scommettere sulla nona nazione migliore del mondo nelle ultime classifiche per vincere con tre gol o più contro la nazione numero 71 è una scommessa molto realistica.

L'Irlanda del Nord ha perso 5-1 contro la Svezia all'inizio di quest'anno in un'amichevole, e gli svedesi sono attualmente classificati 29esimi al mondo.

Scommessa 1: Germania -2 (Handicap 3-Vie) a quota 2.00 con Lottomatica

La storia testa a testa suggerisce una festa del gol

Il record della Germania di 13 gol segnati negli ultimi quattro incontri competitivi con l'Irlanda del Nord suggerisce che la sfida di questo weekend sarà probabilmente spettacolare. Anche l'Irlanda del Nord è riuscita a segnare in due di quei quattro precedenti incontri.

I tedeschi saranno desiderosi di superare la delusione del fallimento in Nations League nelle semifinali e nelle partite per il terzo posto. Pertanto, ci si aspetta che dominino l'Irlanda del Nord a Colonia.

I mercati delle scommesse attualmente indicano che c'è solo il 47,62% di possibilità che questa partita presenti quattro o più gol. Tuttavia, potrebbe esserci più di una possibilità di guadagno netto, rendendola la scelta di valore di questo trio di pronostici Germania - Irlanda del Nord.

Scommessa 2: Over 3.5 gol a quota 2.05 con Goldbet

Puntare sul nuovo Magpie Woltemade per segnare a Colonia

Il trasferimento che ha cambiato la vita di Nick Woltemade ai giganti della Premier League Newcastle United ha messo il 23enne sotto i riflettori. L'ex attaccante del VfB Stuttgart ha realizzato 13 gol in 18 presenze per la Germania U21 con un tasso di realizzazione del 72%.

Woltemade non ha ancora segnato nelle sue due presenze per la squadra maggiore.

Tuttavia, se mantiene il suo attuale tasso di realizzazione, segnerà sicuramente in questa campagna di qualificazione. I mercati delle scommesse suggeriscono che ha il 47,62% di possibilità di segnare in qualsiasi momento contro la squadra di Michael O'Neill, che è ben al di sotto del suo tasso di realizzazione con gli U21.

Woltemade sarà fiducioso di segnare contro difensori con più esperienza di gioco nei campionati inferiori inglesi rispetto alla Premier League.