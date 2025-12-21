Pronostici Genoa - Atalanta: Gianluca Scamacca in grande spolvero

In una gara con reti sia del Genoa che dell'Atalanta, i nostri esperti ne prevedono almeno tre – e quantomeno una firma di Gianluca Scamacca.

Migliori pronostici di Genoa - Atalanta

Di seguito qualche consiglio per le scommesse su Genoa - Atalanta con le quote dei mercati esplorati dai nostri esperti:

Over 2.5 a quota 2.00 su Goldbet

Scamacca Gianluca marcatore PLUS a quota 2.44 su William Hill

Goal + Over 2.5 a quota 2.35 su Lottomatica

Per la sfida a Marassi, i nostri esperti si aspettano complessivamente tre firme, con reti da entrambe le squadre e quantomeno una di Gianluca Scamacca.

Quote Genoa - Atalanta

I bookmaker vedono nettamente favorita l'Atalanta a Genova – i nostri esperti, però, hanno esplorato altre strade.

Come arrivano il "Grifone" e gli orobici al match

Genoa e Atalanta tornano ad affrontarsi a 18 giorni dallo 0-4 incassato dal "Grifone" il 3 dicembre a Bergamo. Seppur negli ottavi di Coppa Italia – e dopo l'1-0 al termine del primo tempo – la "Dea" aveva chiuso un filotto dei liguri con due successi e altrettanti pari.

Ora il Genoa ospita l'Atalanta una settimana dopo l'1-2 contro l'Inter, la seconda sconfitta dei rossoblù sotto la guida di Daniele De Rossi. All'Immacolata – e con il 2-1 di Udine – i rossoblù avevano collezionato il terzo successo in cinque gare di Serie A dopo l'avvicendamento di Patrick Vieira. Fra altri due 2-1, quelli sul campo del Sassuolo e contro l'Hellas Verona, erano arrivati il 2-2 contro la Fiorentina e il 3-3 di Cagliari.

Gli orobici, invece, giungono a Marassi a otto giorni dal 2-1 contro i sardi che ha seguito a stretto giro quello contro il Chelsea in Champions. E il 4-0 contro il Genoa in Coppa Italia era stato preceduto a fine novembre dal 2-0 contro la Fiorentina. Diametralmente opposto è il rendimento in trasferta – dopo l'1-3 a Napoli al debutto di Raffaele Palladino l'Atalanta aveva, infatti, incassato quello a Verona.

Probabili formazioni di Genoa - Atalanta

Genoa: Leali, Marcandalli, Otoa, Vasquez, Norton-Cuffy, Frendrup, Malinovskyi, Thorsby, Martin, Vitinha, Colombo

Leali, Marcandalli, Otoa, Vasquez, Norton-Cuffy, Frendrup, Malinovskyi, Thorsby, Martin, Vitinha, Colombo Atalanta: Carnesecchi, Ahanor, Hien, Kolasinac, Zappacosta, De Roon, Ederson, Zalewski, De Ketelaere, Scamacca, Samardzic

In Genoa - Atalanta vedremo almeno tre gol?

Con l'1-2 contro l'Inter sono sei le uscite in Serie A del Genoa che hanno visto almeno tre gol. A novembre il "Grifone" aveva visto i 2-1 contro il Sassuolo e contro l'Hellas Verona, oltreché a ridosso della sosta il 2-2 contro la Fiorentina e il 3-3 a Cagliari. Poi, i liguri avrebbero collezionato, questa volta a Udine, un altro 2-1.

L'Atalanta, invece, nelle finora due trasferte sotto la guida di Raffaele Palladino ha incassato altrettanti 1-3 a Napoli e soprattutto a Verona contro la terzultima. Davanti al proprio pubblico gli orobici hanno invece inanellato in campionato il 2-0 contro la Fiorentina e sabato il 2-1 contro il Cagliari. E, sempre alla New Balance Arena, erano arrivati il 4-0 contro il Genoa in Coppa e il 2-1 in Champions contro il Chelsea.

Per questi motivi, il segno Over 2.5 è uno scenario realistico nella sfida fra Genoa e Atalanta.

Scamacca timbrerà il cartellino anche a Marassi?

Per quanto sia sceso in campo in nove delle finora 15 giornate, Gianluca Scamacca ha siglato quattro delle sue cinque reti nella Serie A 2025/26 dall'arrivo di Palladino. In tutto ciò, l'attaccante della nazionale è rimasto a secco solo nel 2-0 contro la Fiorentina raccolto fra gli 1-3 di Napoli e Verona. Poi, sarebbe salito in cattedra con la doppietta che ha regalato alla "Dea" i tre punti contro il Cagliari.

Inoltre, il Genoa dopo lo 0-0 contro il Parma di metà ottobre ha sempre concesso quantomeno una marcatura. E l'1-2 contro l'Inter l'ha visto subire più di una per la terza volta in cinque turni. Prima dei 2-1 contro Hellas Verona e Udinese erano, infatti, arrivati il 2-2 contro la Fiorentina e il 3-3 a Cagliari.

Dunque, il segno Scamacca Gianluca marcatore PLUS è un'opzione plausibile in vista dell'incontro fra i rossoblù e gli orobici.

Genoa - Atalanta con quantomeno una marcatura per squadra?

Per esempio, tre delle quattro partite di campionato dell'Atalanta con Palladino in panchina hanno visto firme su entrambi i fronti. Oltretutto l'eccezione, il 2-0 contro la Fiorentina ultima in classifica, era arrivato fra l'1-3 di Napoli e quello sul campo dell'Hellas Verona. Sabato invece la "Dea" avrebbe collezionato il 2-1.

Invece il Genoa, nell'1-2 contro la battistrada Inter, ha insaccato per la sesta volta nel giro di sei giornate. Dopo il 2-1 a Reggio Emilia contro il Sassuolo, nelle prime due uscite dall'arrivo di De Rossi aveva registrato il 3-3 a Cagliari e prima ancora il 2-2 contro la Fiorentina. Sarebbero seguiti gli altri 2-1 contro Hellas Verona e Udinese.

Alla luce di questi risultati, la combo Goal + Over 2.5 è da tenere d'occhio in vista dell'incontro fra il Genoa e l'Atalanta.

