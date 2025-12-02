Il nostro esperto di scommesse prevede una vittoria dominante del City, nonostante i Cottagers giochino in casa.

Pronostici Fulham - Manchester City: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere

Migliori scommesse per Fulham - Manchester City

Man City vincente a quota 1.70 su Goldbet

Goal (GG) a quota 1.65 su NetBet

Phil Foden segna o fornisce un assist a quota 2.90 su Lottomatica

Quote Fulham - Manchester City

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Fulham 1-3 Man City

Pronostico marcatore: Fulham – Harry Wilson; Man City – Phil Foden, Erling Haaland x2

Il Fulham è in ottima forma recentemente e affronterà questa partita dopo un'impressionante vittoria in trasferta contro il Tottenham Hotspur nel weekend. Gli uomini di Marco Silva hanno vinto tre delle ultime quattro partite di Premier League e sono saliti al 15° posto. La fiducia sarà alta per i Cottagers, soprattutto al Craven Cottage.

Nel frattempo, il Manchester City è tornato a vincere segnando nel finale contro il Leeds United nel weekend. Le sconfitte contro il Newcastle United e il Bayer Leverkusen non sono state d'aiuto, ma battere il Leeds li ha portati a cinque punti dall'Arsenal. Pep Guardiola sarà ansioso di vedere la sua squadra mantenere lo slancio questo martedì.

Probabili formazioni Fulham - Manchester City

Fulham: Leno, Tete, Andersen, Bassey, Sessegnon, Iwobi, Berge, Wilson, King, Chukwueze, Jimenez

Manchester City:Donnarumma; Nunes, Gvardiol, Dias, O'Reilly; Silva, Gonzalez, Cherki; Doku, Haaland, Foden

I Cityzens puntano a una vittoria in trasferta

Anche se hanno ottenuto alcuni risultati positivi di recente, il Manchester City non ha vinto in trasferta in Premier League dall'inizio di ottobre. Pep Guardiola vedrà la partita contro il Fulham come un'importante opportunità per cambiare questa situazione.

Per quanto riguarda gli infortuni, solo Mateo Kovacic e Rodri saranno assenti, quindi non ci sono nuove preoccupazioni. Nel frattempo, i loro avversari mancheranno di Antonee Robinson e Rodrigo Muniz. Entrambe le squadre saranno molto vicine a quella che considereranno la formazione titolare.

Tuttavia, i Cityzens hanno il vantaggio sulla carta, essendo la squadra più forte. Inoltre, hanno vinto 18 partite consecutive contro i Cottagers dal 2012. Non perdono contro di loro dal 2009.

Scommessa 1: Man City vincente a quota 1.70 su Goldbet

Preoccupazioni difensive

Nessuna delle due squadre può essere considerata sicura in difesa. Il Fulham ha mantenuto ottime reti inviolate contro Wolverhampton Wanderers e Sunderland di recente. Tuttavia, queste sono due delle sole cinque reti inviolate ottenute in tutte le competizioni. Hanno anche subito un gol nella vittoria contro gli Spurs.

Nel frattempo, il City è riuscito a mantenere la porta inviolata solo una volta nelle ultime otto partite, anche se ne hanno vinte cinque. Anche il Leeds United, una delle squadre con il punteggio più basso del campionato, è riuscito a segnare due gol all'Etihad nel weekend. Silva vedrà questa partita come un'opportunità per creare problemi.

Storicamente, questa sfida ha visto diversi gol. Sono stati segnati più di 2.5 gol nei loro 10 incontri più recenti, e entrambe le squadre hanno trovato la rete in cinque delle ultime sette. Pertanto, potrebbe esserci valore nel mercato dei gol in questa partita.

Scommessa 2: Goal (GG) a quota 1.65 su NetBet

L'uomo del momento

Phil Foden ha iniziato a mostrare segni di miglioramento dopo un periodo difficile. L'internazionale inglese ha segnato un paio di gol contro il Borussia Dortmund di recente e sembrava pronto a segnare in Premier League. Sabato ha segnato il suo primo gol in campionato da settembre, per poi segnare il gol della vittoria.

Il City ha molti marcatori e creatori, con cinque giocatori che hanno ottenuto gol/assist contro il Leeds, ma la fiducia di Foden sarà alta. Il 25enne ha ottenuto alcuni G/A contro il Fulham in passato, quindi sarà fiducioso in questa partita. Come al solito, non c'è molto valore nel puntare su Erling Haaland per segnare, quindi dovrebbero essere considerate altre opzioni.

Foden ha valore per segnare ancora una volta mentre si avvicina costantemente a un record di 200 contributi diretti per il suo club d'infanzia.