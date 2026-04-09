È difficile immaginare un risultato diverso da una netta vittoria francese. La questione sembra più riguardare quanti gol segneranno i francesi, piuttosto che se vinceranno o meno.

Pronostici Francia - Azerbaigian: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere

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La Francia dovrebbe vincere 5-0 contro l'Azerbaigian.

Quote Francia - Azerbaigian

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

La Francia non è stata al massimo della forma e ha alcuni problemi di infortuni, ma ciò non ha impedito loro di avere un inizio perfetto nelle qualificazioni alla Coppa del Mondo. Le vittorie contro Ucraina e Islanda li hanno messi al comando del Gruppo D, e Kylian Mbappé è in forma spettacolare. La squadra di Didier Deschamps ha perso solo due volte nel 2025 finora.

L'Azerbaigian affronterà una sfida difficile quando visiterà Parigi. Hanno perso quattro delle loro sei partite quest'anno e hanno segnato solo in due di esse. Il loro recente pareggio con l'Ucraina offre un po' di speranza, ma quel giorno hanno beneficiato del giocare in casa.

Probabili formazioni Francia - Azerbaigian

Francia: Maignan, Koundé, Saliba, Upamecano, Hernandez, Rabiot, Koné, Coman, Olise, Ekitike, Mbappé

Azerbaigian: Mahammadaliyev, Dashdamirov, Badalov, Mustafazada, Krivotsyuk, Aliyev, Khaybulaev, Mahmudov, Nuriiev, Emreli, Dadashov

Una potenziale goleada

La profondità delle opzioni offensive della Francia è evidente, poiché rimangono formidabili anche con Bradley Barcola, Marcus Thuram e Ousmane Dembélé in formazione. Michael Olise, Hugo Ekitike e, naturalmente, Mbappé, offrono ulteriore potenza offensiva.

Aurélien Tchouaméni è ovviamente squalificato dopo l'espulsione contro l'Islanda, ma i francesi hanno molta profondità. Chiunque scelga Deschamps, è probabile che causi ogni sorta di problema agli azeri.

L'Islanda ha segnato cinque gol alla squadra di Aykhan Abbasov il mese scorso, quindi la Francia può certamente infliggere almeno una quantità simile di danni, se non di più. Shahrudin Mahammadaliyev avrà una serata impegnativa tra i pali. È passato un po' di tempo dall'ultima volta che queste squadre si sono incontrate, ma quando lo hanno fatto - nel 1995 - Les Bleus hanno segnato a doppia cifra con una vittoria per 10-0.

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L'Azerbaigian potrebbe frustrare i francesi

Come già menzionato, la Francia non è stata al massimo del suo splendore da un po' di tempo e ha dovuto rimontare per battere l'Islanda. Con tanti attaccanti indisponibili, l'Azerbaigian potrebbe pensare di poter tenere a bada i padroni di casa - almeno per un po'. La maggior parte dei gol che la Milli komanda ha subito in questa stagione sono stati nel secondo tempo delle partite.

Questo è proprio il momento in cui i francesi spesso si scatenano. Le squadre cercano di frustrarli, ma alla fine, le opzioni offensive si rivelano troppo forti. Inseguire Mbappé, Olise e compagni per 90 minuti non è un compito facile, e più spesso che no, riescono a sfondare.

La squadra di Deschamps ha segnato nove gol dopo l'intervallo nelle loro sei partite del 2025, e li sosterresti per finire di nuovo in modo forte. La pazienza potrebbe essere una virtù per loro questo fine settimana.

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La brillante forma di Olise

Michael Olise ha brillato per il Bayern Monaco negli ultimi mesi, segnando 16 gol dall'inizio della Coppa del Mondo per club. L'ex stella del Crystal Palace ha anche ottenuto quattro G/A nelle sue ultime cinque partite a livello internazionale mentre continua a farsi avanti in assenza di altri. A 23 anni, ha un potenziale immenso.

Mbappé è ovviamente visto come il favorito dai bookmaker per trovare la rete, ma non c'è molto valore nel sostenerlo. Altre opzioni includono Ekitike e il potenziale esordiente Jean-Philippe Mateta, ma ci aspettiamo più marcatori. Olise, con la forma in cui si trova, potrebbe facilmente essere tra loro.